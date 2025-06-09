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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Загроза агресії РФ для Європи
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Рютте вважає, що припинення вогню в Україні дозволить РФ накопичувати зброю, що підвищить ризики для держав НАТО

Рютте про загрози для НАТО з боку рф

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що довготоривале припинення вогню в Україні дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, що збільшує ризики для держав-членів Альянсу.

Про це він сказав під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні (Chatham House) 9 червня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Рютте погодився, що РФ після можливого оголошення перемир’я у війні проти України почне накопичувати зброю, збільшуючи ризики для НАТО.

"Це – констатація факту, я думаю", - сказав генсек НАТО, відповідаючи на питання, чи справедливо стверджувати, що після того, як буде досягнуте стале припинення вогню в Україні, "годинник починає відлік часу і ризики для блоку починають зростати".

Він також додав, що навіть поки війна проти України триває, росіяни все ще можуть дещо збільшити запаси озброєнь на складах, але "це дискусійне питання".

Нагадаємо, що також Рютте заявив, що РФ нарощує свій військовий потенціал і буде готова застосувати збройну силу проти країн НАТО протягом п'яти років.

Читайте також: Китай вже має найбільший у світі військово-морський флот і нарощує ядерний арсенал, - Рютте

Автор: 

НАТО (6547) росія (66104) Рютте Марк (435)


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Топ коментарі
+14
Ого! - куди загнув - то хай Україна рубається до кінця?
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09.06.2025 20:25 Відповісти
+11
Ну вже прямо в очі кажуть - ви воюйте, а ми будемо чекати, поки пуйло здохне, а далі якось буде
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09.06.2025 20:29 Відповісти
+10
Так шо значить? Не треба припиняти війну кацапні проти України? Тоді допоможіть розхерячити кацапню так, щоб вона років на 100 запам'ятала шо треба сидіти на своїх болотах і не квакати.
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09.06.2025 20:28 Відповісти
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"Ні х#& собі!"©
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09.06.2025 20:24 Відповісти
еге ж !
Рютте краще жувати, ніж говорити

.
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09.06.2025 21:18 Відповісти
Рютте просто озвучив те, що є насправді.
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09.06.2025 21:52 Відповісти
Ого! - куди загнув - то хай Україна рубається до кінця?
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09.06.2025 20:25 Відповісти
Об этом, косвенно, говорят все союзники Украины ещё с 2022 года. Рютте лишь сказал об этом прямо. И сказал это в контексте необходимости повышения боеготовности НАТО.
Ничего нового не сказано.
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09.06.2025 21:49 Відповісти
Не по людськи це! - загрібати жар чужими руками
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09.06.2025 21:55 Відповісти
Я с вами согласен, но не вижу смысла этому удивляться.
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09.06.2025 22:03 Відповісти
Ну ахренеть.
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09.06.2025 20:27 Відповісти
Так шо значить? Не треба припиняти війну кацапні проти України? Тоді допоможіть розхерячити кацапню так, щоб вона років на 100 запам'ятала шо треба сидіти на своїх болотах і не квакати.
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09.06.2025 20:28 Відповісти
Вони не допоможуть, бо не мають чим і бояться ядерної дубинки
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09.06.2025 20:30 Відповісти
Ната уже лягла і просить
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09.06.2025 20:28 Відповісти
ось вони, наслідки пів вікового панування лєвацтва!
відверті дегенерати займають ключові керуючі посади в управлінні світом.
китай, майже дочекався, коли труп ворога пропливе рікою.
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09.06.2025 20:28 Відповісти
Последний раз реванш ультраправых закончился ВМВ. Просто помните об этом
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09.06.2025 21:50 Відповісти
не знав що комуністи і націонал-соціалісти були ультраправими.
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09.06.2025 21:52 Відповісти
Так почитай в Википедии про термин нацизм.
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09.06.2025 22:00 Відповісти
Ну вже прямо в очі кажуть - ви воюйте, а ми будемо чекати, поки пуйло здохне, а далі якось буде
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09.06.2025 20:29 Відповісти
Потрібно виходити з того, що діватись нам нікуди і вибір невеликий - або тримати стрій, або на милість мордви. Так що - давайте дякувати за ту допомогу, що надають європейці, і за чесність, бо сцють в очі нам наші мародери і в тому наша проблема.
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09.06.2025 20:59 Відповісти
У кого вибір невеликий? Чому у прокурорів - чинуш - мажорів вибір є, а в тебе нема?
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09.06.2025 21:54 Відповісти
Ну вони ж казали неодноразово как мантру "стільки, скільки нужно" Але їм
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09.06.2025 20:32 Відповісти
А нам? Ми мусимо. Чи хочеш милості від фашистів? Так в Бучі вже отримали милість і це всього за місяць окупації - Окупація Бучі російськими військами тривала з 27 лютого до 31 березня 2022 року. За цей час у місті було вбито близько 509 цивільних осіб, зокрема 12 дітей. А ще "гуманітарний" набір від рашистів включає катування, згвалтування, руйнування. Світ ще жахнеться після деокупації всіх наших територій більше ніж від Освенцима.
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09.06.2025 21:21 Відповісти
Во-во, безпека країн НАТО - то найважливіше. Тому хай бомлять Україну й далі.
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09.06.2025 20:37 Відповісти
Все він вірно сказав. Це не секрет не для кого. Європі, і країнам НАТО вигідно, щоб війна у нас йшла довго. Чим більше москалів тут здохнуть, тим краще для них.
Це лицемірство? Для нас так. Для них ні. Вони в першу чергу піклуються про безпеку своїх країн, своїх громадян. Так зробили б всі, адекватні керманичі своїх країн.
І такий хід подій їх влаштовує, що ми пливемо за їх сценарієм.
Щоб це змінилося в краще для нас, треба не записувати відосики, і скаржаться, що нам нічого не дають. А робити свою зброю, відновити ракетні програми. Виготовляти дроти потоком. І бити, бити, і бити по НПЗ, і так далі.
А в осені бити по їх ТЕЦ і підстанціями куди можемо дотягнутися. Їм лагодити свою систему, значно важче буде.
Сама небезпечна зброя х@йла це не ядерка. Це його стадо істот. Поки вони вивуть в комфорті, стільки і буде йти ця війна.
Але нашому смарагдовому, сценарій в якому ми пливемо як гівно, більш воаштовую.
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09.06.2025 20:50 Відповісти
Вони хитрожопі,хочуть нашими життями закривати своє мирне життя,і саме головне не хочуть щоб Україна перемогла,бо тоді Україна буде самою сильною армією європи,і з нею потрібно буде рахуватись,а так потроху перемелюється русня і наші солдати,а ті занепокоїні будуть піпеточними методами постачати зброю!Підара..и!
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09.06.2025 21:05 Відповісти
До чего дешевый вброс.
https://www.youtube.com/live/Gtq_OeASgfE
https://youtu.be/Gtq_OeASgfE?t=1139 19:00 про Украину
https://youtu.be/Gtq_OeASgfE?t=3213 53:35 откуда этот вброс высосали..
https://youtu.be/Gtq_OeASgfE?t=3383 56:23 более развернутый ответ по НАТО и Украине

И это все на фоне ежедневных информационных атак(((
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09.06.2025 21:15 Відповісти
А нам що робити ?
Мізерна допомогу від заходу - натомість Україна повинна захищати Європу до останнього ?
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09.06.2025 21:18 Відповісти
Несамовито ******* мародерів і саботажників це відповідь на перше запитання, а на друге - викинь з макітри захист Європи, думай як захистити Україну. Вибачте, що трохи грубо відповів, але розбиратись потрібно з тим, хто нікому нічєго нє должен в нашій державі, а не деінде.
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09.06.2025 21:35 Відповісти
поэтому украинцы должны сдохнуть , страна должна быть разрушена в ноль?
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09.06.2025 21:39 Відповісти
Оце так партнери....по вбивству України🤬🤬🤬
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09.06.2025 21:45 Відповісти
А шо він такого сказав? Просто констатація факту. Знову ж таки, якщо Україна захоче здатися, навряд чи європейці зможуть це заборонити. Хочете - воюйте, хочете - не воюйте. А те шо там хтось комусь обіцяв - ну таке життя, воно повне наіпалова)
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09.06.2025 22:22 Відповісти
 
 