Рютте вважає, що припинення вогню в Україні дозволить РФ накопичувати зброю, що підвищить ризики для держав НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що довготоривале припинення вогню в Україні дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, що збільшує ризики для держав-членів Альянсу.

Про це він сказав під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні (Chatham House) 9 червня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Рютте погодився, що РФ після можливого оголошення перемир’я у війні проти України почне накопичувати зброю, збільшуючи ризики для НАТО.

"Це – констатація факту, я думаю", - сказав генсек НАТО, відповідаючи на питання, чи справедливо стверджувати, що після того, як буде досягнуте стале припинення вогню в Україні, "годинник починає відлік часу і ризики для блоку починають зростати".

Він також додав, що навіть поки війна проти України триває, росіяни все ще можуть дещо збільшити запаси озброєнь на складах, але "це дискусійне питання".

Нагадаємо, що також Рютте заявив, що РФ нарощує свій військовий потенціал і буде готова застосувати збройну силу проти країн НАТО протягом п'яти років.

Читайте також: Китай вже має найбільший у світі військово-морський флот і нарощує ядерний арсенал, - Рютте