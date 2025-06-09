Рютте вважає, що припинення вогню в Україні дозволить РФ накопичувати зброю, що підвищить ризики для держав НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що довготоривале припинення вогню в Україні дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, що збільшує ризики для держав-членів Альянсу.
Про це він сказав під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні (Chatham House) 9 червня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Рютте погодився, що РФ після можливого оголошення перемир’я у війні проти України почне накопичувати зброю, збільшуючи ризики для НАТО.
"Це – констатація факту, я думаю", - сказав генсек НАТО, відповідаючи на питання, чи справедливо стверджувати, що після того, як буде досягнуте стале припинення вогню в Україні, "годинник починає відлік часу і ризики для блоку починають зростати".
Він також додав, що навіть поки війна проти України триває, росіяни все ще можуть дещо збільшити запаси озброєнь на складах, але "це дискусійне питання".
Нагадаємо, що також Рютте заявив, що РФ нарощує свій військовий потенціал і буде готова застосувати збройну силу проти країн НАТО протягом п'яти років.
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Рютте краще жувати, ніж говорити
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Ничего нового не сказано.
відверті дегенерати займають ключові керуючі посади в управлінні світом.
китай, майже дочекався, коли труп ворога пропливе рікою.
Це лицемірство? Для нас так. Для них ні. Вони в першу чергу піклуються про безпеку своїх країн, своїх громадян. Так зробили б всі, адекватні керманичі своїх країн.
І такий хід подій їх влаштовує, що ми пливемо за їх сценарієм.
Щоб це змінилося в краще для нас, треба не записувати відосики, і скаржаться, що нам нічого не дають. А робити свою зброю, відновити ракетні програми. Виготовляти дроти потоком. І бити, бити, і бити по НПЗ, і так далі.
А в осені бити по їх ТЕЦ і підстанціями куди можемо дотягнутися. Їм лагодити свою систему, значно важче буде.
Сама небезпечна зброя х@йла це не ядерка. Це його стадо істот. Поки вони вивуть в комфорті, стільки і буде йти ця війна.
Але нашому смарагдовому, сценарій в якому ми пливемо як гівно, більш воаштовую.
https://www.youtube.com/live/Gtq_OeASgfE
https://youtu.be/Gtq_OeASgfE?t=1139 19:00 про Украину
https://youtu.be/Gtq_OeASgfE?t=3213 53:35 откуда этот вброс высосали..
https://youtu.be/Gtq_OeASgfE?t=3383 56:23 более развернутый ответ по НАТО и Украине
И это все на фоне ежедневных информационных атак(((
Мізерна допомогу від заходу - натомість Україна повинна захищати Європу до останнього ?