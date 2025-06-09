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Новини НАТО про військову загрозу з Китаю
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Китай вже має найбільший у світі військово-морський флот і нарощує ядерний арсенал, - Рютте

рютте

Китай вже має найбільший у світі військовий флот та стрімко нарощує ядерний арсенал.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Китай модернізує й розширює свої Збройні сили з шаленою швидкістю. Він уже має найбільший у світі військово-морський флот", — сказав Рютте.

За прогнозами НАТО, до 2030 року Китай матиме до 435 бойових кораблів. Крім того, Пекін активізує зусилля зі збільшення ядерного арсеналу. За словами Рютте, китайська влада прагне довести кількість оперативних ядерних боєголовок до понад 1000 — також до кінця поточного десятиліття.

"Масштаби мілітаризації Китаю не можна ігнорувати", — наголосив генсек НАТО.

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За оцінками Пентагону, станом на 2024 рік Китай мав близько 600 оперативних ядерних боєголовок, що більш ніж удвічі перевищує кількість, яку він мав у 2020 році. У США та союзників зростає занепокоєння через відсутність прозорості в китайській ядерній стратегії.

Автор: 

Китай (4703) НАТО (6547) Рютте Марк (435)


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Топ коментарі
+10
Ну это же вы хотели дешевых трусов и кроссовок.
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09.06.2025 20:10 Відповісти
+7
"Маґура" і "Марічка" посміхнулися.
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09.06.2025 20:08 Відповісти
+7
поки амери та европейці не почали передавати їм ******* технології, вони горобців ловили і чавун у дворі плавили.
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09.06.2025 20:27 Відповісти
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Ви тільки в Чорне море не запливайте. Ок?
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09.06.2025 20:08 Відповісти
"Маґура" і "Марічка" посміхнулися.
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09.06.2025 20:08 Відповісти
Так хотіли всі американські президенти, починаючи з Картера.....
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09.06.2025 20:10 Відповісти
Ну это же вы хотели дешевых трусов и кроссовок.
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09.06.2025 20:10 Відповісти
Каzапи теж колись мали.
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09.06.2025 20:10 Відповісти
А НАТО шо не при ділах? - тільки руками розводить
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09.06.2025 20:11 Відповісти
тобто, рютте, такий собі статист залякувач?
нато пластилінове пацифістське нікчемне сцикливе збіговисько трансгендерів по квотам!
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09.06.2025 20:15 Відповісти
"Вашу СЭВЭО увидело 100 китайцев, к следующему десятилетию дешевые китайские копии СЭВЭО будут по всей азии" (с)
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09.06.2025 20:15 Відповісти
Китай никогда не был морским государством. Воевать китайцы тоже никогда не умели, напомните мне хоть одну масштабную войну которую выиграли Китайцы.
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09.06.2025 20:17 Відповісти
А навіщо зараз вміння ходити на катерах чи підлодках до берегів якоїсь держави і атакувати їх з моря? Достатньо вивести в море ракетоносії і бити ними по якомусь континенту, щоб не бути враженим в порту. Китайськитх розвід супутників море і пускових мабуть найбільше в світі, І це не тільки заслуга заходу, а більше совка, який надав їм купу свого старого металобрухту, а ті давно з ним розібралися і модернізували.
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09.06.2025 20:48 Відповісти
Ключове "достатньо вивести у море " , а це не легковик , за хвилину не вийде , а за дві до причалу дістанеться тайванська "магура" чи "марічка" і пєс#@ китайському вялічію (( Думаєш що на Тайвані сидять склавши руки і чекають захисту від трумпа ? ((
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09.06.2025 21:44 Відповісти
Після чого дорогий ракетоносець іде на дно.
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09.06.2025 22:13 Відповісти
Китай ніколи не був світовою фабрикою, а тепер є.
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09.06.2025 21:22 Відповісти
И что?
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09.06.2025 22:12 Відповісти
Дебилы воюют, умные развиваются.
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09.06.2025 21:28 Відповісти
подякуємо чудовому діячу і лауреату нобелівської премії миру, який витягнув цих жовтопиких мавп з болота.
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09.06.2025 20:17 Відповісти
У 50-х роках СРСР надавав значну допомогу Китаю, особливо у сфері економіки та військово-технічної підтримки.
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09.06.2025 20:19 Відповісти
поки амери та европейці не почали передавати їм ******* технології, вони горобців ловили і чавун у дворі плавили.
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09.06.2025 20:27 Відповісти
...і мали атомну бомбу, подаровану російськомовними.
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09.06.2025 20:32 Відповісти
,
І передали технологію ядрьної бімби...після чого совок був посланий на 3 літери і велика дружба закінчилася
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09.06.2025 20:43 Відповісти
Тому Пекін і зацікавлений в продовженні війни московитів проти України. "Захід", який розмяк після закінчення "холодної війни" не може швидко наростити воєнну міць, а Китай цього ніколи не припиняв. І чим довше "Захід" (читай США) буде задіяний у мосоквитсько-Український війні, тим краще Піднебесній. Тому вони й не будуть закликати кремлядів вивести війська з Уркаїни, рекомендувати погодитись на якісь перемир'я чи щось подібне, але жорстко будуть обмежувати бажання болотяних щурів застосувати ЯЗ.
Пекін чекає завершення протистояння "закон проти сили" (чи демократія проти диктатури) і за результатами прискорить чи уповільнить військову операцію по захопленню Тайваню, ІМХО
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09.06.2025 20:18 Відповісти
👍
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09.06.2025 20:20 Відповісти
це херня
будуть дрифуючі дрони з ШІ
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09.06.2025 20:20 Відповісти
Вони точно зможуть доплисти з Китаю до США або навпаки ?

Їм потрібні носії, які довезуть до доступної дальності в Тихому океані.
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09.06.2025 20:52 Відповісти
тут рф розірвали
це показує що ті гіганти плавучі не дуже то ... ти вкладаєш сотні лямів а тебе пару ракет і дронів розносять
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09.06.2025 21:20 Відповісти
Їх можна і ракетами потопити, в цій калюжі.
Тому вони і не збираються крім ракетоносців тут нічого тримати.

У вас же немає флоту і вам нормально
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09.06.2025 21:26 Відповісти
В ******** війні цей флот згодиться хіба що для доставки китайських товарів. А в усьому іншому - це викинуті гроші...
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09.06.2025 21:14 Відповісти
Ще один керовнік хоче створити імперію - китайську. Але імперії мають властивість і розпадатись...
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09.06.2025 21:55 Відповісти
Дэбилы,Китай уже оккупировали пол ЕС,почти все инет магазины уже в ЕС,взять только динамически развивающихся sein ,Ali,и тд ,выводят ресурс за дешовую раб силу Украинцев ,малазийцев и всех с индонезийского региона!
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09.06.2025 22:10 Відповісти
 
 