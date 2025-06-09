Китай вже має найбільший у світі військово-морський флот і нарощує ядерний арсенал, - Рютте

Китай вже має найбільший у світі військовий флот та стрімко нарощує ядерний арсенал.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Китай модернізує й розширює свої Збройні сили з шаленою швидкістю. Він уже має найбільший у світі військово-морський флот", — сказав Рютте.

За прогнозами НАТО, до 2030 року Китай матиме до 435 бойових кораблів. Крім того, Пекін активізує зусилля зі збільшення ядерного арсеналу. За словами Рютте, китайська влада прагне довести кількість оперативних ядерних боєголовок до понад 1000 — також до кінця поточного десятиліття.

"Масштаби мілітаризації Китаю не можна ігнорувати", — наголосив генсек НАТО.

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За оцінками Пентагону, станом на 2024 рік Китай мав близько 600 оперативних ядерних боєголовок, що більш ніж удвічі перевищує кількість, яку він мав у 2020 році. У США та союзників зростає занепокоєння через відсутність прозорості в китайській ядерній стратегії.