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Новини Зближення США з РФ та Китаєм Китай постачає зброю Росії
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Трамп утримується від критики Китаю за допомогу Росії у війні проти України, - Bloomberg

Трамп і Сі

Президент США Дональд Трамп утримується від тиску на Китай з метою припинення підтримки Росії у війні проти України.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що наразі адміністрація Трампа зосереджена на двосторонніх проблемах із Китаєм. За словами чиновників, війна в Україні стає все менш пріоритетною для США. Проте вони підкреслили, що у Вашингтоні все ще можуть змінити свою позицію.

В агентстві Bloomberg наголосили, що такий підхід США означає відхід від давньої позиції країн G7, які вважають Китай ключовим фактором, що сприяє продовженню війни Росії проти України. У березні глави МЗС країн "Великої сімки" публічно засудили Пекін за підтримку Москви.

Також звернули увагу, що Трамп зазначив, що не обговорював із лідером Китаю Сі Цзіньпіном війну в Україні під час їхньої телефонної розмови, яку було проведено 5 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорювали торгівлю, тем України та Ірану не торкалися, - Трамп про розмову із Сі Цзіньпіном

В агентстві вважають, що ця тема може бути порушена на зустрічі лідерів країн G7 цього місяця в Канаді. Проте поки що незрозуміло, чи буде хто-небудь підштовхувати адміністрацію Трампа до ухвалення заяви щодо Китаю.

Автор: 

Китай (4699) Трамп Дональд (6105) війна в Україні (4722)


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Топ коментарі
+9
грізний трамп виявився шмаркачем звичайним, лошара
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06.06.2025 20:16 Відповісти
+8
такого сцикливого і тупого презика штати ще не бачили
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06.06.2025 20:15 Відповісти
+7
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06.06.2025 20:08 Відповісти
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560 метрів до кордону дніпровської обл. Отже скоро і її будуть вимагати.
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06.06.2025 20:06 Відповісти
2200м
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06.06.2025 20:10 Відповісти
дніпровська обл? Свинособака,воткі неть..
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06.06.2025 21:20 Відповісти
Хєр їм в сраку, а не Дніпровска область! На тих 560 метрах і закінчатьця! 🤬
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06.06.2025 21:35 Відповісти
Трамп це чмо а ще називається респом!
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06.06.2025 20:08 Відповісти
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06.06.2025 20:08 Відповісти
це називається "політика".

зато наш не мовчав, правда вигрібаємо ми, а в нього і мівіна в бункері і кип'яточок.
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06.06.2025 20:10 Відповісти
Не факт з кип'яточком, клявся, шо жер сухою...
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06.06.2025 20:19 Відповісти
то на початку, поки йому не прочитали інструкцію
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06.06.2025 20:21 Відповісти
такого сцикливого і тупого презика штати ще не бачили
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06.06.2025 20:15 Відповісти
грізний трамп виявився шмаркачем звичайним, лошара
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06.06.2025 20:16 Відповісти
Трамп - тупий терпіла.
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06.06.2025 20:18 Відповісти
педофил отсасывает у всех у кого есть яйца
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06.06.2025 20:19 Відповісти
ТАСО
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06.06.2025 20:23 Відповісти
Дум, шо песда всем двум бело-черным домам, а жёлтый си своих тараканов сожрёт, высрет и наплодит...
НАХ...
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06.06.2025 20:25 Відповісти
Так тепер все зрозуміло. Над далекоглядний шут ще задовго вангував про Трампекса : він готови прийняти і спереду і сзаду.
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06.06.2025 20:25 Відповісти
Країнами, з яких <за п'ять місяців цього року> найбільше імпортували товарів до України, стали: Китай - $6,5 млрд, Польща - $2,9 млрд,Німеччина - $2,6 млрд. Джерело: https://censor.net/n3556511

Китай "допомагає" всім, хто платить.
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06.06.2025 20:28 Відповісти
Жалюгідне видовище... Оце і є те саме "зробимо Америку великою знов"??? А вийшло як у нас "зробили всіх разом"...
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06.06.2025 20:28 Відповісти
Всем фермерам по айфону и 4000 $ в день зарплата 😁😁😁🤡🤡🤡🤡🍄🍄🐸🐸
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06.06.2025 20:32 Відповісти
Це ріторика, віслюк зробив це сам, але українцям від цього не легше...
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06.06.2025 20:34 Відповісти
Он истерику устроил после взбучки от прутина.
Вся его банда американских рыгов будет шипеть на Украину.
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06.06.2025 20:31 Відповісти
Никуя, ******** болт не Украину на фоне ирана, своего мита на все й всег, ****** и все!
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06.06.2025 20:40 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3556577/v-odesskoyi-oblasti-vzorvalsya-avtomobil-6-******-podrobnosti
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06.06.2025 20:36 Відповісти
І що тут дивного??? Він хоче бути таким як путлєр і сі!!! Єпануте створіння!!!
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06.06.2025 20:39 Відповісти
Китай без США проживёт легко, китайцы в США покупают сою и прочую фермерскую лабуду, а вот США не обойтись без китайских товаров. У Китая такой золотовалютный резерв, что их экономика даже не заметит потери рынка США более пяти лет, а вот США без китайских товаров превратятся в страну третьего мира.
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06.06.2025 20:48 Відповісти
Да не, трампон не не даст, он-********...
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06.06.2025 20:54 Відповісти
В Европе содомиты это высшая каста, так что аккуратней с выражениями.
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06.06.2025 21:01 Відповісти
Свіженька свинособака..
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06.06.2025 21:24 Відповісти
Не, я обычный ухилянт, как и ты.
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06.06.2025 21:25 Відповісти
Ніт , трампу кремль зробив заміну свідомості ,москва дала трампу віру ,шо геніальні сратегі 🤠 і такі як 🤡 геополітики , мають розумові відхилиння і зачастую наркомани, чи мають сексуальні збочення і це нормально для ідіотів які мають владу ...трамп вірить шо ідіотизм це нормально ...одна надія на маска ,який має добрячий компромат, не тільки на трампа ...хоч дехто думав шо все з кінцями поховано ...тому герополітичний дерібан Землі, на трьох ,сі ,ху* ло та трамп, намагаються реалізувати ...
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06.06.2025 21:00 Відповісти
Трампище увесь у кримінальних статтях та скелетах ушафі. Тому боїться всіх.Це ніколи не кінчиться.
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06.06.2025 21:03 Відповісти
трамп - під@ріло рідкісне
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06.06.2025 21:13 Відповісти
Та всі переконалися після тарифної комедії, що КНР має більше важелів натиснути на США які з трампом перетворюються на регіональну країну хоч і заможню, але все менш впливову у світі.
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06.06.2025 21:30 Відповісти
Короче, си, давай, пора, хорош жрать тараканы))) (((, нах...
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06.06.2025 21:58 Відповісти
 
 