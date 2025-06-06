Трамп утримується від критики Китаю за допомогу Росії у війні проти України, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп утримується від тиску на Китай з метою припинення підтримки Росії у війні проти України.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що наразі адміністрація Трампа зосереджена на двосторонніх проблемах із Китаєм. За словами чиновників, війна в Україні стає все менш пріоритетною для США. Проте вони підкреслили, що у Вашингтоні все ще можуть змінити свою позицію.

В агентстві Bloomberg наголосили, що такий підхід США означає відхід від давньої позиції країн G7, які вважають Китай ключовим фактором, що сприяє продовженню війни Росії проти України. У березні глави МЗС країн "Великої сімки" публічно засудили Пекін за підтримку Москви.

Також звернули увагу, що Трамп зазначив, що не обговорював із лідером Китаю Сі Цзіньпіном війну в Україні під час їхньої телефонної розмови, яку було проведено 5 червня.

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В агентстві вважають, що ця тема може бути порушена на зустрічі лідерів країн G7 цього місяця в Канаді. Проте поки що незрозуміло, чи буде хто-небудь підштовхувати адміністрацію Трампа до ухвалення заяви щодо Китаю.