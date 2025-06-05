Обговорювали торгівлю, тем України та Ірану не торкалися, - Трамп про розмову із Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп заявив, що телефонна розмова з головою КНР Сі Цзіньпіном була повністю сфокусована на питаннях торгівлі, а теми українського питання або іранської ядерної програми не порушувалися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social у четвер.

"Бесіда була майже повністю сфокусована на торгівлі. Ми не обговорювали нічого з питань Росії/України або Ірану", - зазначив Трамп.

Трамп заявив, що тепер "не має бути ніяких питань" стосовно продукції, де використовуються рідкісноземельні метали, та анонсував подальші перемовини Вашингтона і Пекіна.

Він зауважив, що розмова тривала приблизно півтори години, назвав її "дуже позитивною".

Варто зазначити, що це перша розмова лідерів Сполучених Штатів і Китаю після інавгурації Трампа.

Також читайте: Сі Цзіньпін та Трамп провели телефонну розмову, - Xinhua