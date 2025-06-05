Обговорювали торгівлю, тем України та Ірану не торкалися, - Трамп про розмову із Сі Цзіньпіном
Президент США Дональд Трамп заявив, що телефонна розмова з головою КНР Сі Цзіньпіном була повністю сфокусована на питаннях торгівлі, а теми українського питання або іранської ядерної програми не порушувалися.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social у четвер.
"Бесіда була майже повністю сфокусована на торгівлі. Ми не обговорювали нічого з питань Росії/України або Ірану", - зазначив Трамп.
Трамп заявив, що тепер "не має бути ніяких питань" стосовно продукції, де використовуються рідкісноземельні метали, та анонсував подальші перемовини Вашингтона і Пекіна.
Він зауважив, що розмова тривала приблизно півтори години, назвав її "дуже позитивною".
Варто зазначити, що це перша розмова лідерів Сполучених Штатів і Китаю після інавгурації Трампа.
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А там вже нема що порушувати. "Канфлікт" в Україні Трумп Великий та Жахливий припинив 21 січня 2025 р., а минулого тижня уклав з Іраном чудову (чи прекрасну?) оборудку, згідно якої Іран увесь наявний у нього збагачений уран подарував росії, готові боєголовки втопив у морі, а устаткування збагачувальних підприємства порізав на металобрухт.
Слід також нагадати, що пан Трумп В.Ж. під час візиту на Близький Схід (за позолоченим літаком, всередині якого було $3-4 трильйони) зазирнув до сектора Газа і мимохідь звільнив всіх ізраїльських заручників.