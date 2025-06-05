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Новини Розмова Сі та Трампа
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Обговорювали торгівлю, тем України та Ірану не торкалися, - Трамп про розмову із Сі Цзіньпіном

Розмова Сі і Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що телефонна розмова з головою КНР Сі Цзіньпіном була повністю сфокусована на питаннях торгівлі, а теми українського питання або іранської ядерної програми не порушувалися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social у четвер.

"Бесіда була майже повністю сфокусована на торгівлі. Ми не обговорювали нічого з питань Росії/України або Ірану", - зазначив Трамп.

Трамп заявив, що тепер "не має бути ніяких питань" стосовно продукції, де використовуються рідкісноземельні метали, та анонсував подальші перемовини Вашингтона і Пекіна.

Він зауважив, що розмова тривала приблизно півтори години, назвав її "дуже позитивною".

Варто зазначити, що це перша розмова лідерів Сполучених Штатів і Китаю після інавгурації Трампа.

Також читайте: Сі Цзіньпін та Трамп провели телефонну розмову, - Xinhua

Автор: 

Сі Цзіньпін (333) Трамп Дональд (6089)


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Топ коментарі
+4
Трамп стає все більш схожим на вусатого бульбапюрера, друг всім диктаторам і залежна(хоча й якби норовлива) шістка *****.
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05.06.2025 19:01 Відповісти
+3
-Орал?
-Анал!....)
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05.06.2025 18:48 Відповісти
+2
класіка: спочатку анал, потом орал.
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05.06.2025 18:49 Відповісти
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-Анал!....)
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05.06.2025 18:48 Відповісти
класіка: спочатку анал, потом орал.
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05.06.2025 18:49 Відповісти
Є дві великі країни поки що. Китай та Америка. Рашка вже на обочині цівілізації. Але й Америку Трамп успішно туди веде. Якщо Європа покінчить і Орбанами і Фіцо, то займе місце Америки.
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05.06.2025 18:51 Відповісти
Там пишут что мы три Искандера уничтожили в Брянске? Это правда?
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05.06.2025 18:51 Відповісти
один знищили ,два самі здались
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05.06.2025 19:06 Відповісти
Трамп стає все більш схожим на вусатого бульбапюрера, друг всім диктаторам і залежна(хоча й якби норовлива) шістка *****.
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05.06.2025 19:01 Відповісти
косий і рудий
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05.06.2025 19:05 Відповісти
Якщо у когось є бажання послухати більш цікаву та змістовну розмову, ніж цю розмову рудого дегенерата з китайським комуністичним диктатором, краще поїхати до найближчого психо-неврологічного диспансера та поспілкуватись з пацієнтами. Там, мабуть рівень інтелектуалів і то значно вище.
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05.06.2025 19:11 Відповісти
"...теми українського питання або іранської ядерної програми не порушувалися." Джерело: https://censor.net/ua/n3556380

А там вже нема що порушувати. "Канфлікт" в Україні Трумп Великий та Жахливий припинив 21 січня 2025 р., а минулого тижня уклав з Іраном чудову (чи прекрасну?) оборудку, згідно якої Іран увесь наявний у нього збагачений уран подарував росії, готові боєголовки втопив у морі, а устаткування збагачувальних підприємства порізав на металобрухт.
Слід також нагадати, що пан Трумп В.Ж. під час візиту на Близький Схід (за позолоченим літаком, всередині якого було $3-4 трильйони) зазирнув до сектора Газа і мимохідь звільнив всіх ізраїльських заручників.
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05.06.2025 19:18 Відповісти
Сциш кислоокого, Трумпе?
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05.06.2025 19:33 Відповісти
Країни домовилися знизити взаємні мита на 115%: США - від 145% до 30%, а Китай - від 125% до 10%.
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05.06.2025 20:16 Відповісти
 
 