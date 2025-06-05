УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10853 відвідувача онлайн
Новини
1 922 28

Сі Цзіньпін та Трамп провели телефонну розмову, - Xinhua

Трамп провів розмову із Сі Цзіньпіном. Що відомо

Голова Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Xinhua.

Зазначається, що розмова відбулася на прохання лідера США.

Також читайте: Мерц уперше поговорив із Сі: обговорили війну в Україні

Автор: 

Китай (4695) США (23375) Сі Цзіньпін (333) Трамп Дональд (6089)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
найгірший президент США за всю її історію
показати весь коментар
05.06.2025 16:31 Відповісти
+7
Розмова була "чудова"?
показати весь коментар
05.06.2025 16:18 Відповісти
+6
всі підх#йловники розговорились
показати весь коментар
05.06.2025 16:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всі підх#йловники розговорились
показати весь коментар
05.06.2025 16:15 Відповісти
Розмова була "чудова"?
показати весь коментар
05.06.2025 16:18 Відповісти
Трампон поважає Сі. Поважає *****. Поважає Ина. А хто у всьому винен? Ну звісно Зеленський....і Гренландія.
показати весь коментар
05.06.2025 16:21 Відповісти
Але не така що б привела до закінчення торгової війни
показати весь коментар
05.06.2025 17:06 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2025 17:10 Відповісти
розмова відбулася на прохання лідера США
А чи з достатньою повагою лідор просив? Дупу обіцяв цілувати? Якщо ні - кричущий акт неповаги.
показати весь коментар
05.06.2025 16:18 Відповісти
найгірший президент США за всю її історію
показати весь коментар
05.06.2025 16:31 Відповісти
Зато який цінний агент
показати весь коментар
05.06.2025 17:01 Відповісти
вінь-чунь по телефону
показати весь коментар
05.06.2025 16:18 Відповісти
Трумп добре знає Дзіня, у Трумпа також гарні стосунки з Піінєм, тому розмова вийшла "дуже чудова".
показати весь коментар
05.06.2025 16:18 Відповісти
СІ МАБУТЬ , від цих двух маразматичних президентів незабаром буде ховатися.
показати весь коментар
05.06.2025 16:21 Відповісти
Можу припустити, що Трамп довго слухав від Сі, який він чудово-великий і як він, Трамп, має попустися і змиритися з тим, що велич Трампа нікому не цікава.
показати весь коментар
05.06.2025 16:26 Відповісти
...уж очень Трумпу нада неодимовый магнитик на холодильник..
показати весь коментар
05.06.2025 16:27 Відповісти
А шо, сі обіцяв подарувати?
показати весь коментар
05.06.2025 16:50 Відповісти
Якшо буде ше дзвінок до індуса, це означає шо він їх про шось попереджає, і 500% так і можливі в близькому часі!
показати весь коментар
05.06.2025 16:27 Відповісти
КРУТО
показати весь коментар
05.06.2025 16:27 Відповісти
Індюк довго надував щоки але таки поповз вибачаться. Оце і весь "Трамп" до копійочки...
показати весь коментар
05.06.2025 16:32 Відповісти
Що малі, що старі яскравим тішаться це про фото.
А інформація про телефонний дзвоник Доні до Сі не розкрита.
показати весь коментар
05.06.2025 16:34 Відповісти
На чиїх вухах більше лапші?
показати весь коментар
05.06.2025 16:35 Відповісти
Ку, ку, Сі.
Ку, ку, Дональд.
показати весь коментар
05.06.2025 16:45 Відповісти
Для Трампа такі політики як Пуйло , Кім Чен Ін , Сі Цзінь і можливо
ще якась козлота -
,, дуже хороші хлопц і всі вони хочуть зробити щось дуже хороше "
це називається піпець для Трампа і США 😠
показати весь коментар
05.06.2025 16:54 Відповісти
Ділять світ, сцукі
показати весь коментар
05.06.2025 17:01 Відповісти
Скоріше опускають США
показати весь коментар
05.06.2025 17:05 Відповісти
Дрючат ржавую шалашовку все кому не лень, а оно реально верит в своё величие, вот так Штаты бывает когда выбираешь неадеквата...но Идиотов не учит пример Украины и Зе Быдла...
показати весь коментар
05.06.2025 17:04 Відповісти
У Трампа майже щоденний секс по телефону. Цікаво: що він приймає? Америка ж, передова фармакологія, необмежені кошти...
показати весь коментар
05.06.2025 17:05 Відповісти
В нього альцгеймер , тому кожний ранок спочатку дзвінок другу
показати весь коментар
05.06.2025 17:10 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2025 17:09 Відповісти
 
 