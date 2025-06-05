Сі Цзіньпін та Трамп провели телефонну розмову, - Xinhua
Голова Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Xinhua.
Зазначається, що розмова відбулася на прохання лідера США.
Топ коментарі
+9 Артем Гурин
показати весь коментар05.06.2025 16:31 Відповісти Посилання
+7 Vsevolod Marchenko #551075
показати весь коментар05.06.2025 16:18 Відповісти Посилання
+6 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар05.06.2025 16:15 Відповісти Посилання
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А чи з достатньою повагою лідор просив? Дупу обіцяв цілувати? Якщо ні - кричущий акт неповаги.
А інформація про телефонний дзвоник Доні до Сі не розкрита.
Ку, ку, Дональд.
ще якась козлота -
,, дуже хороші хлопц і всі вони хочуть зробити щось дуже хороше "
це називається піпець для Трампа і США 😠