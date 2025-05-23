Мерц уперше поговорив із Сі: обговорили війну в Україні

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц провів першу телефонну розмову з лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.

Про це повідомив речник федерального уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сторони обговорили низку міжнародних питань, зокрема російську війну проти України.

Під час розмови Мерц поінформував співрозмовника про спільні зусилля Євросоюзу та США щодо досягнення якнайшвидшого припинення вогню та закликав Пекін підтримати ці ініціативи. Лідери також наголосили на необхідності партнерської співпраці для вирішення глобальних викликів.

Канцлер і голова КНР домовилися найближчим часом відновити прямий обмін інформацією для поглиблення двосторонніх відносин. Особливу увагу приділили економічному співробітництву: Мерц наголосив на важливості чесної конкуренції та принципу взаємності у взаєминах між країнами.

Це перша розмова нового канцлера Німеччини з китайським лідером.

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