Мерц впервые поговорил с Си: обсудили войну в Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел первый телефонный разговор с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Об этом сообщил представитель федерального правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Стороны обсудили ряд международных вопросов, в частности российскую войну против Украины.

Во время разговора Мерц проинформировал собеседника о совместных усилиях Евросоюза и США по достижению скорейшего прекращения огня и призвал Пекин поддержать эти инициативы. Лидеры также подчеркнули необходимость партнерского сотрудничества для решения глобальных вызовов.

Канцлер и председатель КНР договорились в ближайшее время возобновить прямой обмен информацией для углубления двусторонних отношений. Особое внимание уделили экономическому сотрудничеству: Мерц подчеркнул важность честной конкуренции и принципа взаимности во взаимоотношениях между странами.

Это первый разговор нового канцлера Германии с китайским лидером.

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