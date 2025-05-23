РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10317 посетителей онлайн
Новости Мерц поговорил с Си
990 1

Мерц впервые поговорил с Си: обсудили войну в Украине

Китай и Германия

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел первый телефонный разговор с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Об этом сообщил представитель федерального правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Стороны обсудили ряд международных вопросов, в частности российскую войну против Украины.

Во время разговора Мерц проинформировал собеседника о совместных усилиях Евросоюза и США по достижению скорейшего прекращения огня и призвал Пекин поддержать эти инициативы. Лидеры также подчеркнули необходимость партнерского сотрудничества для решения глобальных вызовов.

Канцлер и председатель КНР договорились в ближайшее время возобновить прямой обмен информацией для углубления двусторонних отношений. Особое внимание уделили экономическому сотрудничеству: Мерц подчеркнул важность честной конкуренции и принципа взаимности во взаимоотношениях между странами.

Это первый разговор нового канцлера Германии с китайским лидером.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц поддерживает запрет "Северных потоков" в рамках санкций ЕС против РФ, - FT

Автор: 

Си Цзиньпин (298) война в Украине (4489) Фридрих Мерц (130)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну вот кто даже 25 лет назад думал, что к китайцам поедут на поклон буквально все со всех континентов, начиная с лидеров ведущих стран? Да никогда! Никогда не говори ,никогда, ! Даже нравится это. Наверно правильно.
показать весь комментарий
23.05.2025 14:22 Ответить
 
 