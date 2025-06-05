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Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор, - Xinhua

Трамп провел разговор с Си Цзиньпином. Что известно

Председатель Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Xinhua.

Отмечается, что разговор состоялся по просьбе лидера США.

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Автор: 

Китай (3040) США (27118) Си Цзиньпин (299) Трамп Дональд (5635)


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Топ комментарии
+12
найгірший президент США за всю її історію
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05.06.2025 16:31 Ответить
+10
Розмова була "чудова"?
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05.06.2025 16:18 Ответить
+8
всі підх#йловники розговорились
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05.06.2025 16:15 Ответить
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всі підх#йловники розговорились
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05.06.2025 16:15 Ответить
Розмова була "чудова"?
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05.06.2025 16:18 Ответить
Трампон поважає Сі. Поважає *****. Поважає Ина. А хто у всьому винен? Ну звісно Зеленський....і Гренландія.
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05.06.2025 16:21 Ответить
Але не така що б привела до закінчення торгової війни
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05.06.2025 17:06 Ответить
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05.06.2025 17:10 Ответить
розмова відбулася на прохання лідера США
А чи з достатньою повагою лідор просив? Дупу обіцяв цілувати? Якщо ні - кричущий акт неповаги.
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05.06.2025 16:18 Ответить
найгірший президент США за всю її історію
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05.06.2025 16:31 Ответить
Зато який цінний агент
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05.06.2025 17:01 Ответить
вінь-чунь по телефону
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05.06.2025 16:18 Ответить
Трумп добре знає Дзіня, у Трумпа також гарні стосунки з Піінєм, тому розмова вийшла "дуже чудова".
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05.06.2025 16:18 Ответить
СІ МАБУТЬ , від цих двух маразматичних президентів незабаром буде ховатися.
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05.06.2025 16:21 Ответить
Можу припустити, що Трамп довго слухав від Сі, який він чудово-великий і як він, Трамп, має попустися і змиритися з тим, що велич Трампа нікому не цікава.
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05.06.2025 16:26 Ответить
...уж очень Трумпу нада неодимовый магнитик на холодильник..
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05.06.2025 16:27 Ответить
А шо, сі обіцяв подарувати?
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05.06.2025 16:50 Ответить
Якшо буде ше дзвінок до індуса, це означає шо він їх про шось попереджає, і 500% так і можливі в близькому часі!
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05.06.2025 16:27 Ответить
КРУТО
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05.06.2025 16:27 Ответить
Індюк довго надував щоки але таки поповз вибачаться. Оце і весь "Трамп" до копійочки...
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05.06.2025 16:32 Ответить
Що малі, що старі яскравим тішаться це про фото.
А інформація про телефонний дзвоник Доні до Сі не розкрита.
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05.06.2025 16:34 Ответить
На чиїх вухах більше лапші?
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05.06.2025 16:35 Ответить
Ку, ку, Сі.
Ку, ку, Дональд.
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05.06.2025 16:45 Ответить
Для Трампа такі політики як Пуйло , Кім Чен Ін , Сі Цзінь і можливо
ще якась козлота -
,, дуже хороші хлопц і всі вони хочуть зробити щось дуже хороше "
це називається піпець для Трампа і США 😠
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05.06.2025 16:54 Ответить
Ділять світ, сцукі
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05.06.2025 17:01 Ответить
Скоріше опускають США
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05.06.2025 17:05 Ответить
Дрючат ржавую шалашовку все кому не лень, а оно реально верит в своё величие, вот так Штаты бывает когда выбираешь неадеквата...но Идиотов не учит пример Украины и Зе Быдла...
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05.06.2025 17:04 Ответить
У Трампа майже щоденний секс по телефону. Цікаво: що він приймає? Америка ж, передова фармакологія, необмежені кошти...
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05.06.2025 17:05 Ответить
В нього альцгеймер , тому кожний ранок спочатку дзвінок другу
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05.06.2025 17:10 Ответить
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05.06.2025 17:44 Ответить
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05.06.2025 17:09 Ответить
Як то кажуть, звірив годинники із іще одним союзником.
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05.06.2025 17:41 Ответить
 
 