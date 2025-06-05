Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор, - Xinhua
Председатель Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Xinhua.
Отмечается, что разговор состоялся по просьбе лидера США.
Топ комментарии
+12 Артем Гурин
показать весь комментарий05.06.2025 16:31 Ответить Ссылка
+10 Vsevolod Marchenko #551075
показать весь комментарий05.06.2025 16:18 Ответить Ссылка
+8 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий05.06.2025 16:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чи з достатньою повагою лідор просив? Дупу обіцяв цілувати? Якщо ні - кричущий акт неповаги.
А інформація про телефонний дзвоник Доні до Сі не розкрита.
Ку, ку, Дональд.
ще якась козлота -
,, дуже хороші хлопц і всі вони хочуть зробити щось дуже хороше "
це називається піпець для Трампа і США 😠