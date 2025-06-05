Обсуждали торговлю, темы Украины и Ирана не затрагивали, - Трамп о разговоре с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином был полностью сфокусирован на вопросах торговли, а темы украинского вопроса или иранской ядерной программы не затрагивались.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social в четверг.

"Беседа была почти полностью сфокусирована на торговле. Мы не обсуждали ничего по вопросам России/Украины или Ирана", - отметил Трамп.

Трамп заявил, что теперь "не должно быть никаких вопросов" по продукции, где используются редкоземельные металлы, и анонсировал дальнейшие переговоры Вашингтона и Пекина.

Он отметил, что разговор длился около полутора часов, назвал его "очень позитивным".

Стоит отметить, что это первый разговор лидеров Соединенных Штатов и Китая после инаугурации Трампа.

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