Обсуждали торговлю, темы Украины и Ирана не затрагивали, - Трамп о разговоре с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином был полностью сфокусирован на вопросах торговли, а темы украинского вопроса или иранской ядерной программы не затрагивались.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social в четверг.
"Беседа была почти полностью сфокусирована на торговле. Мы не обсуждали ничего по вопросам России/Украины или Ирана", - отметил Трамп.
Трамп заявил, что теперь "не должно быть никаких вопросов" по продукции, где используются редкоземельные металлы, и анонсировал дальнейшие переговоры Вашингтона и Пекина.
Он отметил, что разговор длился около полутора часов, назвал его "очень позитивным".
Стоит отметить, что это первый разговор лидеров Соединенных Штатов и Китая после инаугурации Трампа.
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А там вже нема що порушувати. "Канфлікт" в Україні Трумп Великий та Жахливий припинив 21 січня 2025 р., а минулого тижня уклав з Іраном чудову (чи прекрасну?) оборудку, згідно якої Іран увесь наявний у нього збагачений уран подарував росії, готові боєголовки втопив у морі, а устаткування збагачувальних підприємства порізав на металобрухт.
Слід також нагадати, що пан Трумп В.Ж. під час візиту на Близький Схід (за позолоченим літаком, всередині якого було $3-4 трильйони) зазирнув до сектора Газа і мимохідь звільнив всіх ізраїльських заручників.