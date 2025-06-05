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Новости Разговор Си и Трампа
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Обсуждали торговлю, темы Украины и Ирана не затрагивали, - Трамп о разговоре с Си Цзиньпином

Разговор Си и Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином был полностью сфокусирован на вопросах торговли, а темы украинского вопроса или иранской ядерной программы не затрагивались.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social в четверг.

"Беседа была почти полностью сфокусирована на торговле. Мы не обсуждали ничего по вопросам России/Украины или Ирана", - отметил Трамп.

Трамп заявил, что теперь "не должно быть никаких вопросов" по продукции, где используются редкоземельные металлы, и анонсировал дальнейшие переговоры Вашингтона и Пекина.

Он отметил, что разговор длился около полутора часов, назвал его "очень позитивным".

Стоит отметить, что это первый разговор лидеров Соединенных Штатов и Китая после инаугурации Трампа.

Также читайте: Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор, - Xinhua

Автор: 

Си Цзиньпин (299) Трамп Дональд (5635)


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Топ комментарии
+5
Трамп стає все більш схожим на вусатого бульбапюрера, друг всім диктаторам і залежна(хоча й якби норовлива) шістка *****.
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05.06.2025 19:01 Ответить
+4
-Орал?
-Анал!....)
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05.06.2025 18:48 Ответить
+3
косий і рудий
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05.06.2025 19:05 Ответить
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-Орал?
-Анал!....)
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05.06.2025 18:48 Ответить
класіка: спочатку анал, потом орал.
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05.06.2025 18:49 Ответить
Є дві великі країни поки що. Китай та Америка. Рашка вже на обочині цівілізації. Але й Америку Трамп успішно туди веде. Якщо Європа покінчить і Орбанами і Фіцо, то займе місце Америки.
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05.06.2025 18:51 Ответить
Там пишут что мы три Искандера уничтожили в Брянске? Это правда?
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05.06.2025 18:51 Ответить
один знищили ,два самі здались
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05.06.2025 19:06 Ответить
Трамп стає все більш схожим на вусатого бульбапюрера, друг всім диктаторам і залежна(хоча й якби норовлива) шістка *****.
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05.06.2025 19:01 Ответить
косий і рудий
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05.06.2025 19:05 Ответить
Якщо у когось є бажання послухати більш цікаву та змістовну розмову, ніж цю розмову рудого дегенерата з китайським комуністичним диктатором, краще поїхати до найближчого психо-неврологічного диспансера та поспілкуватись з пацієнтами. Там, мабуть рівень інтелектуалів і то значно вище.
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05.06.2025 19:11 Ответить
"...теми українського питання або іранської ядерної програми не порушувалися." Джерело: https://censor.net/ua/n3556380

А там вже нема що порушувати. "Канфлікт" в Україні Трумп Великий та Жахливий припинив 21 січня 2025 р., а минулого тижня уклав з Іраном чудову (чи прекрасну?) оборудку, згідно якої Іран увесь наявний у нього збагачений уран подарував росії, готові боєголовки втопив у морі, а устаткування збагачувальних підприємства порізав на металобрухт.
Слід також нагадати, що пан Трумп В.Ж. під час візиту на Близький Схід (за позолоченим літаком, всередині якого було $3-4 трильйони) зазирнув до сектора Газа і мимохідь звільнив всіх ізраїльських заручників.
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05.06.2025 19:18 Ответить
Сциш кислоокого, Трумпе?
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05.06.2025 19:33 Ответить
Країни домовилися знизити взаємні мита на 115%: США - від 145% до 30%, а Китай - від 125% до 10%.
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05.06.2025 20:16 Ответить
самі веоикі тіко про гольф, про війну вже обісрався за 24 години
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05.06.2025 20:46 Ответить
 
 