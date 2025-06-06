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Новости Сближение США с РФ и Китаем Китай поставляет оружие России
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Трамп воздерживается от критики Китая за помощь России в войне против Украины, - Bloomberg

Трамп і Сі

Президент США Дональд Трамп воздерживается от давления на Китай с целью прекращения поддержки России в войне против Украины.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что сейчас администрация Трампа сосредоточена на двусторонних проблемах с Китаем. По словам чиновников, война в Украине становится все менее приоритетной для США. Однако они подчеркнули, что в Вашингтоне все еще могут изменить свою позицию.

В агентстве Bloomberg отметили, что такой подход США означает отход от давней позиции стран G7, которые считают Китай ключевым фактором, способствующим продолжению войны России против Украины. В марте главы МИД стран "Большой семерки" публично осудили Пекин за поддержку Москвы.

Также обратили внимание, что Трамп отметил, что не обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином войну в Украине во время их телефонного разговора, который был проведен 5 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсуждали торговлю, тем Украины и Ирана не касались, - Трамп о разговоре с Си Цзиньпином

В агентстве считают, что эта тема может быть затронута на встрече лидеров стран G7 в этом месяце в Канаде. Однако пока непонятно, будет ли кто-нибудь подталкивать администрацию Трампа к принятию заявления по Китаю.

Автор: 

Китай (3042) Трамп Дональд (5651) война в Украине (4670)


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Топ комментарии
+8
грізний трамп виявився шмаркачем звичайним, лошара
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06.06.2025 20:16 Ответить
+6
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06.06.2025 20:08 Ответить
+6
такого сцикливого і тупого презика штати ще не бачили
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06.06.2025 20:15 Ответить
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560 метрів до кордону дніпровської обл. Отже скоро і її будуть вимагати.
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06.06.2025 20:06 Ответить
2200м
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06.06.2025 20:10 Ответить
дніпровська обл? Свинособака,воткі неть..
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06.06.2025 21:20 Ответить
Трамп це чмо а ще називається респом!
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06.06.2025 20:08 Ответить
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06.06.2025 20:08 Ответить
це називається "політика".

зато наш не мовчав, правда вигрібаємо ми, а в нього і мівіна в бункері і кип'яточок.
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06.06.2025 20:10 Ответить
Не факт з кип'яточком, клявся, шо жер сухою...
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06.06.2025 20:19 Ответить
то на початку, поки йому не прочитали інструкцію
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06.06.2025 20:21 Ответить
такого сцикливого і тупого презика штати ще не бачили
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06.06.2025 20:15 Ответить
грізний трамп виявився шмаркачем звичайним, лошара
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06.06.2025 20:16 Ответить
Трамп - тупий терпіла.
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06.06.2025 20:18 Ответить
педофил отсасывает у всех у кого есть яйца
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06.06.2025 20:19 Ответить
ТАСО
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06.06.2025 20:23 Ответить
Дум, шо песда всем двум бело-черным домам, а жёлтый си своих тараканов сожрёт, высрет и наплодит...
НАХ...
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06.06.2025 20:25 Ответить
Так тепер все зрозуміло. Над далекоглядний шут ще задовго вангував про Трампекса : він готови прийняти і спереду і сзаду.
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06.06.2025 20:25 Ответить
Країнами, з яких <за п'ять місяців цього року> найбільше імпортували товарів до України, стали: Китай - $6,5 млрд, Польща - $2,9 млрд,Німеччина - $2,6 млрд. Джерело: https://censor.net/n3556511

Китай "допомагає" всім, хто платить.
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06.06.2025 20:28 Ответить
Жалюгідне видовище... Оце і є те саме "зробимо Америку великою знов"??? А вийшло як у нас "зробили всіх разом"...
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06.06.2025 20:28 Ответить
Всем фермерам по айфону и 4000 $ в день зарплата 😁😁😁🤡🤡🤡🤡🍄🍄🐸🐸
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06.06.2025 20:32 Ответить
Це ріторика, віслюк зробив це сам, але українцям від цього не легше...
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06.06.2025 20:34 Ответить
Он истерику устроил после взбучки от прутина.
Вся его банда американских рыгов будет шипеть на Украину.
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06.06.2025 20:31 Ответить
Никуя, ******** болт не Украину на фоне ирана, своего мита на все й всег, ****** и все!
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06.06.2025 20:40 Ответить
https://censor.net/ru/news/3556577/v-odesskoyi-oblasti-vzorvalsya-avtomobil-6-******-podrobnosti
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06.06.2025 20:36 Ответить
І що тут дивного??? Він хоче бути таким як путлєр і сі!!! Єпануте створіння!!!
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06.06.2025 20:39 Ответить
Китай без США проживёт легко, китайцы в США покупают сою и прочую фермерскую лабуду, а вот США не обойтись без китайских товаров. У Китая такой золотовалютный резерв, что их экономика даже не заметит потери рынка США более пяти лет, а вот США без китайских товаров превратятся в страну третьего мира.
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06.06.2025 20:48 Ответить
Да не, трампон не не даст, он-********...
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06.06.2025 20:54 Ответить
В Европе содомиты это высшая каста, так что аккуратней с выражениями.
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06.06.2025 21:01 Ответить
Свіженька свинособака..
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06.06.2025 21:24 Ответить
Не, я обычный ухилянт, как и ты.
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06.06.2025 21:25 Ответить
Ніт , трампу кремль зробив заміну свідомості ,москва дала трампу віру ,шо геніальні сратегі 🤠 і такі як 🤡 геополітики , мають розумові відхилиння і зачастую наркомани, чи мають сексуальні збочення і це нормально для ідіотів які мають владу ...трамп вірить шо ідіотизм це нормально ...одна надія на маска ,який має добрячий компромат, не тільки на трампа ...хоч дехто думав шо все з кінцями поховано ...тому герополітичний дерібан Землі, на трьох ,сі ,ху* ло та трамп, намагаються реалізувати ...
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06.06.2025 21:00 Ответить
Трампище увесь у кримінальних статтях та скелетах ушафі. Тому боїться всіх.Це ніколи не кінчиться.
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06.06.2025 21:03 Ответить
трамп - під@ріло рідкісне
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06.06.2025 21:13 Ответить
Та всі переконалися після тарифної комедії, що КНР має більше важелів натиснути на США які з трампом перетворюються на регіональну країну хоч і заможню, але все менш впливову у світі.
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06.06.2025 21:30 Ответить
 
 