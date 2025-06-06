Трамп воздерживается от критики Китая за помощь России в войне против Украины, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп воздерживается от давления на Китай с целью прекращения поддержки России в войне против Украины.
Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что сейчас администрация Трампа сосредоточена на двусторонних проблемах с Китаем. По словам чиновников, война в Украине становится все менее приоритетной для США. Однако они подчеркнули, что в Вашингтоне все еще могут изменить свою позицию.
В агентстве Bloomberg отметили, что такой подход США означает отход от давней позиции стран G7, которые считают Китай ключевым фактором, способствующим продолжению войны России против Украины. В марте главы МИД стран "Большой семерки" публично осудили Пекин за поддержку Москвы.
Также обратили внимание, что Трамп отметил, что не обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином войну в Украине во время их телефонного разговора, который был проведен 5 июня.
В агентстве считают, что эта тема может быть затронута на встрече лидеров стран G7 в этом месяце в Канаде. Однако пока непонятно, будет ли кто-нибудь подталкивать администрацию Трампа к принятию заявления по Китаю.
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зато наш не мовчав, правда вигрібаємо ми, а в нього і мівіна в бункері і кип'яточок.
НАХ...
Китай "допомагає" всім, хто платить.
Вся его банда американских рыгов будет шипеть на Украину.