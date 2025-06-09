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Новости НАТО о военной угрозе из Китая
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Китай уже имеет крупнейший в мире военно-морской флот и наращивает ядерный арсенал, - Рютте

рютте

Китай уже имеет крупнейший в мире военный флот и стремительно наращивает ядерный арсенал.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Китай модернизирует и расширяет свои Вооруженные силы с бешеной скоростью. Он уже имеет самый большой в мире военно-морской флот", - сказал Рютте.

По прогнозам НАТО, к 2030 году Китай будет иметь до 435 боевых кораблей. Кроме того, Пекин активизирует усилия по увеличению ядерного арсенала. По словам Рютте, китайские власти стремятся довести количество оперативных ядерных боеголовок до более 1000 - также до конца текущего десятилетия.

"Масштабы милитаризации Китая нельзя игнорировать", - подчеркнул генсек НАТО.

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По оценкам Пентагона, по состоянию на 2024 год Китай имел около 600 оперативных ядерных боеголовок, что более чем вдвое превышает количество, которое он имел в 2020 году. У США и союзников растет беспокойство из-за отсутствия прозрачности в китайской ядерной стратегии.

Автор: 

Китай (3045) НАТО (10086) Рютте Марк (391)


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Топ комментарии
+10
Ну это же вы хотели дешевых трусов и кроссовок.
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09.06.2025 20:10 Ответить
+6
"Маґура" і "Марічка" посміхнулися.
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09.06.2025 20:08 Ответить
+6
поки амери та европейці не почали передавати їм ******* технології, вони горобців ловили і чавун у дворі плавили.
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09.06.2025 20:27 Ответить
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Ви тільки в Чорне море не запливайте. Ок?
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09.06.2025 20:08 Ответить
"Маґура" і "Марічка" посміхнулися.
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09.06.2025 20:08 Ответить
Так хотіли всі американські президенти, починаючи з Картера.....
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09.06.2025 20:10 Ответить
Ну это же вы хотели дешевых трусов и кроссовок.
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09.06.2025 20:10 Ответить
Каzапи теж колись мали.
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09.06.2025 20:10 Ответить
А НАТО шо не при ділах? - тільки руками розводить
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09.06.2025 20:11 Ответить
тобто, рютте, такий собі статист залякувач?
нато пластилінове пацифістське нікчемне сцикливе збіговисько трансгендерів по квотам!
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09.06.2025 20:15 Ответить
"Вашу СЭВЭО увидело 100 китайцев, к следующему десятилетию дешевые китайские копии СЭВЭО будут по всей азии" (с)
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09.06.2025 20:15 Ответить
Китай никогда не был морским государством. Воевать китайцы тоже никогда не умели, напомните мне хоть одну масштабную войну которую выиграли Китайцы.
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09.06.2025 20:17 Ответить
А навіщо зараз вміння ходити на катерах чи підлодках до берегів якоїсь держави і атакувати їх з моря? Достатньо вивести в море ракетоносії і бити ними по якомусь континенту, щоб не бути враженим в порту. Китайськитх розвід супутників море і пускових мабуть найбільше в світі, І це не тільки заслуга заходу, а більше совка, який надав їм купу свого старого металобрухту, а ті давно з ним розібралися і модернізували.
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09.06.2025 20:48 Ответить
Китай ніколи не був світовою фабрикою, а тепер є.
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09.06.2025 21:22 Ответить
Дебилы воюют, умные развиваются.
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09.06.2025 21:28 Ответить
подякуємо чудовому діячу і лауреату нобелівської премії миру, який витягнув цих жовтопиких мавп з болота.
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09.06.2025 20:17 Ответить
У 50-х роках СРСР надавав значну допомогу Китаю, особливо у сфері економіки та військово-технічної підтримки.
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09.06.2025 20:19 Ответить
поки амери та европейці не почали передавати їм ******* технології, вони горобців ловили і чавун у дворі плавили.
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09.06.2025 20:27 Ответить
...і мали атомну бомбу, подаровану російськомовними.
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09.06.2025 20:32 Ответить
,
І передали технологію ядрьної бімби...після чого совок був посланий на 3 літери і велика дружба закінчилася
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09.06.2025 20:43 Ответить
Тому Пекін і зацікавлений в продовженні війни московитів проти України. "Захід", який розмяк після закінчення "холодної війни" не може швидко наростити воєнну міць, а Китай цього ніколи не припиняв. І чим довше "Захід" (читай США) буде задіяний у мосоквитсько-Український війні, тим краще Піднебесній. Тому вони й не будуть закликати кремлядів вивести війська з Уркаїни, рекомендувати погодитись на якісь перемир'я чи щось подібне, але жорстко будуть обмежувати бажання болотяних щурів застосувати ЯЗ.
Пекін чекає завершення протистояння "закон проти сили" (чи демократія проти диктатури) і за результатами прискорить чи уповільнить військову операцію по захопленню Тайваню, ІМХО
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09.06.2025 20:18 Ответить
👍
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09.06.2025 20:20 Ответить
це херня
будуть дрифуючі дрони з ШІ
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09.06.2025 20:20 Ответить
Вони точно зможуть доплисти з Китаю до США або навпаки ?

Їм потрібні носії, які довезуть до доступної дальності в Тихому океані.
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09.06.2025 20:52 Ответить
тут рф розірвали
це показує що ті гіганти плавучі не дуже то ... ти вкладаєш сотні лямів а тебе пару ракет і дронів розносять
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09.06.2025 21:20 Ответить
Їх можна і ракетами потопити, в цій калюжі.
Тому вони і не збираються крім ракетоносців тут нічого тримати.

У вас же немає флоту і вам нормально
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09.06.2025 21:26 Ответить
В ******** війні цей флот згодиться хіба що для доставки китайських товарів. А в усьому іншому - це викинуті гроші...
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09.06.2025 21:14 Ответить
 
 