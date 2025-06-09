Китай уже имеет крупнейший в мире военно-морской флот и наращивает ядерный арсенал, - Рютте

Китай уже имеет крупнейший в мире военный флот и стремительно наращивает ядерный арсенал.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Китай модернизирует и расширяет свои Вооруженные силы с бешеной скоростью. Он уже имеет самый большой в мире военно-морской флот", - сказал Рютте.

По прогнозам НАТО, к 2030 году Китай будет иметь до 435 боевых кораблей. Кроме того, Пекин активизирует усилия по увеличению ядерного арсенала. По словам Рютте, китайские власти стремятся довести количество оперативных ядерных боеголовок до более 1000 - также до конца текущего десятилетия.

"Масштабы милитаризации Китая нельзя игнорировать", - подчеркнул генсек НАТО.

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По оценкам Пентагона, по состоянию на 2024 год Китай имел около 600 оперативных ядерных боеголовок, что более чем вдвое превышает количество, которое он имел в 2020 году. У США и союзников растет беспокойство из-за отсутствия прозрачности в китайской ядерной стратегии.