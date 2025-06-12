Україна прагне завершити війну вже цього року, потрібен економічний тиск на РФ, - Сибіга

Україна прагне завершити війну вже у 2025 році. Для цього потрібно посилити економічний тиск на Росію.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга перед міністерською зустріччю у форматі "Веймар+" у Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми прагнемо закінчити цю війну цього року. Тому так важливий тиск на агресора щодо досягнення перемир’я, яке відкриє дорогу для подальших широких перемовин", - наголосив він.

Сибіга озвучив ключові умови тиску на Росію: жорсткі санкції проти енергетичного сектору й банків Москви, зниження цінової стелі на нафту до 30 доларів за барель, використання заморожених російських активів.

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