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Новини Припинення війни Тиск на Росію
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Україна прагне завершити війну вже цього року, потрібен економічний тиск на РФ, - Сибіга

Сибіга: Україна прагне завершити війну у 2025 році

Україна прагне завершити війну вже у 2025 році. Для цього потрібно посилити економічний тиск на Росію.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга перед міністерською зустріччю у форматі "Веймар+" у Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

"Ми прагнемо закінчити цю війну цього року. Тому так важливий тиск на агресора щодо досягнення перемир’я, яке відкриє дорогу для подальших широких перемовин", - наголосив він.

Сибіга озвучив ключові умови тиску на Росію: жорсткі санкції проти енергетичного сектору й банків Москви, зниження цінової стелі на нафту до 30 доларів за барель, використання заморожених російських активів.

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Автор: 

росія (66144) Сибіга Андрій (505) війна в Україні (4808)


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Топ коментарі
+2
Рік назад ми чули ті самі слова про закінчення війни.
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12.06.2025 17:22 Відповісти
+1
Гирлига!
Як казали "браткі", "я тєбя услишал!"
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12.06.2025 17:12 Відповісти
+1
Санкції діряві - рашка опирається на Китай Індію пупсів Іран
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12.06.2025 17:13 Відповісти
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Ну капітуляція теж закінченні війни ...
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12.06.2025 17:12 Відповісти
Cибігу відправити в Мелітополь, чи закрийте йому пельку
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12.06.2025 17:22 Відповісти
Гирлига!
Як казали "браткі", "я тєбя услишал!"
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12.06.2025 17:12 Відповісти
Санкції діряві - рашка опирається на Китай Індію пупсів Іран
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12.06.2025 17:13 Відповісти
рудий фрік дуже обідився на іран.
персів викреслюємо.
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12.06.2025 17:19 Відповісти
як так, в цьому році?
ти хочеш зе!лідара під монастир підвести, вже до кінця 2025?
ну, ти сибіга, орьол!
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12.06.2025 17:18 Відповісти
Рік назад ми чули ті самі слова про закінчення війни.
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12.06.2025 17:22 Відповісти
Яким чином "Україна прагне завершити війну"??

Вона що її розпочинала?

Що за дебільні формулювання?
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12.06.2025 17:24 Відповісти
Ці рожеві поні хоч в це самі вірять?
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12.06.2025 17:30 Відповісти
Навіть, якщо ціна на нафту буде 30 дол. (а не стеля ціни), то москалі зможуть ще 2-3 роки вести бойові дії високої інтенсивності, бо є ще золото, на яке зараз висока ціна, інша сировина, агропродукція (в.т.ч. крадена в України). Тож "намагатись закінчити війну" - це просто ваша хотєлка, яка не має ніякого підгрунтя.
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12.06.2025 17:32 Відповісти
Говорить дядько в якого костюми по 45000 баксів). Який кінець війни цього року. ? Та це вічна війна до останнього українця чи до польського кордону!!! Всі собі переозброяться. А потім як нас повністю захоплять , всі помиряться і поділяться територіями. Он равин головний дав інтерв'ю , каже іслама немає, клімат бомба - нас все влаштовує чорнозем все - чекайте нас 70 млн. тут буде. Все закономірно патріотів переб'ють, а потім все. Не буде кому голову підняти вверх
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12.06.2025 17:46 Відповісти
 
 