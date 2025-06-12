Україна прагне завершити війну вже цього року, потрібен економічний тиск на РФ, - Сибіга
Україна прагне завершити війну вже у 2025 році. Для цього потрібно посилити економічний тиск на Росію.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга перед міністерською зустріччю у форматі "Веймар+" у Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Ми прагнемо закінчити цю війну цього року. Тому так важливий тиск на агресора щодо досягнення перемир’я, яке відкриє дорогу для подальших широких перемовин", - наголосив він.
Сибіга озвучив ключові умови тиску на Росію: жорсткі санкції проти енергетичного сектору й банків Москви, зниження цінової стелі на нафту до 30 доларів за барель, використання заморожених російських активів.
Топ коментарі
+2 Сергей Решетников #601595
показати весь коментар12.06.2025 17:22 Відповісти Посилання
+1 Алекс Скела
показати весь коментар12.06.2025 17:12 Відповісти Посилання
+1 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар12.06.2025 17:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як казали "браткі", "я тєбя услишал!"
персів викреслюємо.
ти хочеш зе!лідара під монастир підвести, вже до кінця 2025?
ну, ти сибіга, орьол!
Вона що її розпочинала?
Що за дебільні формулювання?