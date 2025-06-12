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Новости Давление на Россию
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Сибига: Дипломатия заискивания перед Россией не работает, настало время дипломатии давления

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что спустя 100 дней после согласия Украины на предложение США прекратить огонь Россия продолжает игнорировать мирные инициативы, поэтому пришло время переходить к дипломатии давления.

Об этом он сказал во время подхода к прессе на полях встречи глав МИД в формате "Веймар+" в Риме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Сибига напомнил, что Путин до сих пор избегает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а вместо конструктивного ответа Россия представила в Стамбуле набор старых ультиматумов, которые являются неприемлемыми.

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По словам министра, это демонстрирует, что дипломатия задабривания не действует на Россию, поэтому международное сообщество должно сосредоточиться на дипломатии давления - экономического, военного и политического.

Среди шагов, которые должны быть приняты, Сибига назвал введение новых разрушительных санкций против энергетического и банковского сектора РФ, снижение ценового потолка на российскую нефть до 30 долларов за баррель, увеличение оборонных возможностей Украины и новые пакеты военной помощи. Также он ожидает сильных решений по итогам саммитов ЕС, НАТО и Группы семи.

Кроме того, во время встречи в Риме Сибига планирует обсудить с коллегами вопросы мира и безопасности для Украины и Европы, ситуацию на поле боя, российские удары по гражданским и отсутствие конструктива со стороны РФ в мирных переговорах.

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Автор: 

дипломатия (1463) россия (96246) Сибига Андрей (500)


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В овальном кабинете введены в курс дела? А то у них там вообще штиль во всем, шо внутри страны, шо в геополитике!
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12.06.2025 17:40 Ответить
Так зєля ще не скасував свій указ про заборону самому собі вести переговори з путлєром ,от нехай спочатку скасує ,а потім і веде переговори .
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12.06.2025 17:42 Ответить
Да ніхто за нас не вирішуватиме наші проблеми. Не хочете йти у військо? Москалі наступатимуть. Хочете, щоб дядя за океаном все порішав - не буде цього. Або нація бореться за свою державу, доводить своє право на існування, або черговий програш в боротьбі за незалежність.
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12.06.2025 17:45 Ответить
Ти ж борешся.
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12.06.2025 17:47 Ответить
Нажаль, дипломатія жлобства у світі переважає.
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12.06.2025 17:46 Ответить
Все ніби правильно, окрім одного - нахріна пан Сибіга талдичить про зустріч Зеленського з путіним? Ніби з того може бути щось путнє. Та й не буде цієї зустрічі...
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12.06.2025 17:47 Ответить
Невже це Трамп таке сказав!
А, тьфу-ти, всього навсього Сибіга.
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12.06.2025 18:04 Ответить
 
 