Сибига: Дипломатия заискивания перед Россией не работает, настало время дипломатии давления
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что спустя 100 дней после согласия Украины на предложение США прекратить огонь Россия продолжает игнорировать мирные инициативы, поэтому пришло время переходить к дипломатии давления.
Об этом он сказал во время подхода к прессе на полях встречи глав МИД в формате "Веймар+" в Риме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Сибига напомнил, что Путин до сих пор избегает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а вместо конструктивного ответа Россия представила в Стамбуле набор старых ультиматумов, которые являются неприемлемыми.
По словам министра, это демонстрирует, что дипломатия задабривания не действует на Россию, поэтому международное сообщество должно сосредоточиться на дипломатии давления - экономического, военного и политического.
Среди шагов, которые должны быть приняты, Сибига назвал введение новых разрушительных санкций против энергетического и банковского сектора РФ, снижение ценового потолка на российскую нефть до 30 долларов за баррель, увеличение оборонных возможностей Украины и новые пакеты военной помощи. Также он ожидает сильных решений по итогам саммитов ЕС, НАТО и Группы семи.
Кроме того, во время встречи в Риме Сибига планирует обсудить с коллегами вопросы мира и безопасности для Украины и Европы, ситуацию на поле боя, российские удары по гражданским и отсутствие конструктива со стороны РФ в мирных переговорах.
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А, тьфу-ти, всього навсього Сибіга.