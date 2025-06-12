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Новини Тиск на Росію
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Сибіга: Дипломатія задобрювання Росії не діє, настав час дипломатії тиску

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що через 100 днів після згоди України на пропозицію США припинити вогонь Росія продовжує ігнорувати мирні ініціативи, тому настав час переходити до дипломатії тиску.

Про це він сказав під час підходу до преси на полях зустрічі глав МЗС у форматі "Веймар+" у Римі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сибіга нагадав, що Путін досі уникає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, а замість конструктивної відповіді Росія представила в Стамбулі набір старих ультиматумів, які є неприйнятними.

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За словами міністра, це демонструє, що дипломатія задобрювання не діє на Росію, тому міжнародна спільнота має зосередитися на дипломатії тиску - економічного, військового і політичного.

Серед кроків, які мають бути вжиті, Сибіга назвав запровадження нових руйнівних санкцій проти енергетичного та банківського сектору РФ, зниження цінової стелі на російську нафту до 30 доларів за барель, збільшення оборонних спроможностей України та нові пакети військової допомоги. Також він очікує на сильні рішення за підсумками самітів ЄС, НАТО та Групи семи.

Крім того, під час зустрічі в Римі Сибіга планує обговорити з колегами питання миру і безпеки для України та Європи, ситуацію на полі бою, російські удари по цивільних та відсутність конструктиву з боку РФ у мирних переговорах.

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В овальном кабинете введены в курс дела? А то у них там вообще штиль во всем, шо внутри страны, шо в геополитике!
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12.06.2025 17:40 Відповісти
Так зєля ще не скасував свій указ про заборону самому собі вести переговори з путлєром ,от нехай спочатку скасує ,а потім і веде переговори .
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12.06.2025 17:42 Відповісти
Да ніхто за нас не вирішуватиме наші проблеми. Не хочете йти у військо? Москалі наступатимуть. Хочете, щоб дядя за океаном все порішав - не буде цього. Або нація бореться за свою державу, доводить своє право на існування, або черговий програш в боротьбі за незалежність.
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12.06.2025 17:45 Відповісти
Ти ж борешся.
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12.06.2025 17:47 Відповісти
Нажаль, дипломатія жлобства у світі переважає.
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12.06.2025 17:46 Відповісти
Все ніби правильно, окрім одного - нахріна пан Сибіга талдичить про зустріч Зеленського з путіним? Ніби з того може бути щось путнє. Та й не буде цієї зустрічі...
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12.06.2025 17:47 Відповісти
Невже це Трамп таке сказав!
А, тьфу-ти, всього навсього Сибіга.
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12.06.2025 18:04 Відповісти
 
 