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Новини День Росії
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Сибіга - про привітання деяких країн до Дня Росії: Було неприємно. Не може бути жодних нагород для країни-агесора

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що йому було неприємно читати привітання деяких країн з нагоди Дня Росії, враховуючи триваючу агресію РФ проти України.

Про це Сибіга сказав перед початком засідання у форматі "Веймар Плюс" у Римі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Він не назвав конкретних держав, але варто зазначити, що державний секретар США Марко Рубіо опублікував офіційне привітання з цієї нагоди.

"Мені, як міністру країни, яка воює, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора", - заявив глава МЗС України.

Він наголосив, що має моральне право висловити цю позицію, і підкреслив: не може бути жодних нагород для країни-агресора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рубіо привітав росіян із днем Росії: Віддані підтримці в прагненні до світлого майбутнього

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привітання (735) росія (66144) Сибіга Андрій (505)


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Ну в тот момент пока на гебельс тв в восторге от протестов, предлагают вооружить протестуючих и вообще называют это революцией, рубио желает им процветания и потдерживает их стремление к миру, интересно, значит ли это что рубио за развал своей страны, и его можно посадить за госизмену на электрический стул?
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12.06.2025 16:05 Відповісти
Марко Рубіо-це еталонний приклад деградації та морального розкладу в залежності від кон'юнктури. Просто безпринципна мерзота, як є.
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12.06.2025 16:07 Відповісти
Що цікаво.
Е'баньки святкують день виходу расії з СССР, одночасно поклавши мільйон є'баньків щоб його відновити...
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12.06.2025 16:08 Відповісти
Від "народу США". Тобто, народ США підтримує народ рахованів, що вбиває українців?
Файно, Рубіо, файно ви **********.
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12.06.2025 16:10 Відповісти
 
 