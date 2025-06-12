Сибіга - про привітання деяких країн до Дня Росії: Було неприємно. Не може бути жодних нагород для країни-агесора
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що йому було неприємно читати привітання деяких країн з нагоди Дня Росії, враховуючи триваючу агресію РФ проти України.
Про це Сибіга сказав перед початком засідання у форматі "Веймар Плюс" у Римі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Він не назвав конкретних держав, але варто зазначити, що державний секретар США Марко Рубіо опублікував офіційне привітання з цієї нагоди.
"Мені, як міністру країни, яка воює, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора", - заявив глава МЗС України.
Він наголосив, що має моральне право висловити цю позицію, і підкреслив: не може бути жодних нагород для країни-агресора.
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