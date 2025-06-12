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Рубіо привітав росіян із днем Росії: Віддані підтримці в прагненні до світлого майбутнього
Державний секретар Марко Рубіо привітав громадян РФ із Днем Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу.
"Від імені американського народу я хочу привітати російський народ з Днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу в його прагненні до світлого майбутнього.
Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної співпраці з Російською Федерацією для досягнення міцного миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме більш взаємовигідним відносинам між нашими країнами", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, сьогодні втрати російських окупантів в Україні перевищили 1 мільйон осіб.
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Алекс Корвин
показати весь коментар12.06.2025 10:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
anna petrova #587029
показати весь коментар12.06.2025 10:14 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Андрей Круп
показати весь коментар12.06.2025 10:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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