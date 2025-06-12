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Новини День Росії
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Рубіо привітав росіян із днем Росії: Віддані підтримці в прагненні до світлого майбутнього

Марко Рубіо привітав жителів РФ із Днем Росії

Державний секретар Марко Рубіо привітав громадян РФ із Днем Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу.

"Від імені американського народу я хочу привітати російський народ з Днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу в його прагненні до світлого майбутнього.

Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної співпраці з Російською Федерацією для досягнення міцного миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме більш взаємовигідним відносинам між нашими країнами", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні втрати російських окупантів в Україні перевищили 1 мільйон осіб.

Читайте: Рубіо та очільник МЗС Франції Барро обговорили кроки до припинення війни в Україні

Автор: 

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Топ коментарі
+57
ВСЕ НОРМАЛЬНО - ВОНИ СОЮЗНИКИ. Це 2 фашистські країни - трампісти і путіністи.
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12.06.2025 08:24 Відповісти
+52
Це якийсь П@!ЕЦЬ.
Гітлер тихо заплакав в пеклі. Чому його не вітав Рузвельт з днем фашистської Німеччини?
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12.06.2025 08:27 Відповісти
+46
Вітаємо кацапів -рашизм,фашизм процвітає !!!
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12.06.2025 08:23 Відповісти
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Мразота трампівська. ****** союзники *****.
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12.06.2025 10:12 Відповісти
Банду трампа під суд.
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12.06.2025 10:14 Відповісти
В этот раз, мог бы на лбу, вместо креста, звезду нарисовать... В кремле бы это оценили по достоинству....
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12.06.2025 10:15 Відповісти
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