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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
5 205 97

Втрати РФ від початку війни перевищили 1 мільйон військових! Становлять близько 1 000 340 осіб (+1140 за добу), 10 933 танки, 29 063 артсистеми, 22 786 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 000 340 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 12.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько/ about 1000340 (+1140) осіб / persons,
  • танків ‒ 10933 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22786 (+3) од,
  • артилерійських систем – 29063 (+47) од,
  • РСЗВ – 1413 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1184 (+1) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40435 (+138),
  • крилаті ракети ‒ 3337 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51715 (+136) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3914 (+0)

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Сили оборони ліквідували понад один мільйон російських військових

Автор: 

армія рф (17876) Генштаб ЗС (6799) ліквідація (4096) знищення (7600)


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Топ коментарі
+20
А шо дєлать, стєпан?
В 1920-х вирішили не воювать, що в результаті обернулася в 4 мільйони убитих а Голодомор і ще 6 мільйонів "защіщая маскву"...
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12.06.2025 08:13 Відповісти
+19
Нє, стєпан. Какаразніца мусить вигребти усю разніцу. І шляхом мобілізації теж. Щоб наступних піз'дюків, з "простими рішеннями - просто пєрестать стрєлять", лінчували на місці...
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12.06.2025 08:33 Відповісти
+15
На жаль для рузкіх ця цифра ніщо

- по перше їм чхати на своїх
- по друге "а украинці в 20 раз больше"
- по третє " ві все врете"
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12.06.2025 07:42 Відповісти
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На жаль для рузкіх ця цифра ніщо

- по перше їм чхати на своїх
- по друге "а украинці в 20 раз больше"
- по третє " ві все врете"
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12.06.2025 07:42 Відповісти
Та да, расєя могєт ваєвать вєчно.

Є такий сайт "Не жди меня из України". Хабаровськ - за травень 2025 - 460 дохлих орків поіменно.
За всю війну в Афганістані 80.
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12.06.2025 07:52 Відповісти
ви на це не дивіться - ідеологія СССР була "чтобі не біло войні" і " капіталісті везде делают войні а мі вот нет" і хоч вони вічно воювали але воювали невеликими групами по 10-15 000.

А зараз "можем повторіть" "можем завоевать" "всем покажем" - це зовсім різна ідеологія
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12.06.2025 08:00 Відповісти
Нема тут ніякої ідеології. Орка купили, як порося, живою вагою. І задохлили.
Такий собі м'ясокомбінат...
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12.06.2025 08:07 Відповісти
Бачу шо ти кацап. Тільки різниця в тому, що як ти кажеш бусифіцирують для того, щоб ***** пішов та своїх батьків, дружин та дітей захищав. А кацапи купляють щоб чужі землі заграбастати.
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12.06.2025 09:07 Відповісти
Foyt Nord

Реєстрація: 10.06.2025

Свежее, вонючее.

P.S. Меняют так как договорились. Нам наши защитники нужны. И стране и родственникам. Оркам ихнее говно не нужно. Ни живое, ни дохлое.
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12.06.2025 08:33 Відповісти
Сначала пошевели мозгами, почему?
Ответ прост, орки наступают, захватывая наши территории и наших убитых на них.
Кстати, и своих убитых тоже. Поэтому Украина показать и обменять их не может.
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12.06.2025 10:05 Відповісти
То була не ідеологія, а засирання мізкив народонаселенню. Бо ідеологія - то "система концептуально оформлених ідей, переконань, цінностей та установок, що виражають інтереси різних соціальних груп, класів, товариств". Згадані вами марення пропогандистів совка аж ніяк не відображали інтереси політичної верхівки совка, яка цими мареннями і засирала голови людей.

Реальна ідеологія совка була записана в одній з перших конституцій совка - від 1924 року. І виражалась вона просто:
мета - Світова Совкова Соціалістична Республіка.
метод - Світова Революція.

А по факту - терор люмпенів, не зважаючи на втрати серед люмпенів. Що і робилось в совку принаймні до середини 50х років. Потім прямувати цим "курсом" стало фізично неможливо - народішко бажав жерти і телевізора. І бажання то було таке сильне, що совок розпався.
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12.06.2025 10:02 Відповісти
супер !!! дохлий кацап - мертвий кацап !!!
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12.06.2025 08:01 Відповісти
Пугачова заспіває їм мільйон ватних рож!!!!
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12.06.2025 08:55 Відповісти
Пугачова більше їм не співає. Гидує ними.
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12.06.2025 09:15 Відповісти
Три роки назад писав якшо рашкованів буде 2млн вбитих - може в кремлі хтось почухається
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12.06.2025 07:46 Відповісти
А шо дєлать, стєпан?
В 1920-х вирішили не воювать, що в результаті обернулася в 4 мільйони убитих а Голодомор і ще 6 мільйонів "защіщая маскву"...
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12.06.2025 08:13 Відповісти
Нє, стєпан. Какаразніца мусить вигребти усю разніцу. І шляхом мобілізації теж. Щоб наступних піз'дюків, з "простими рішеннями - просто пєрестать стрєлять", лінчували на місці...
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12.06.2025 08:33 Відповісти
США в нафіг не потрібному В'єтнамі воювали. Кордони с Канадою були відкриті, чи лісами ухилянти проривалися? Про совок вже мовчу.
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12.06.2025 08:38 Відповісти
а яка могла бути бусифікація у совку коли там народу було під 300 млн? а бусифікацію пізніше сралін узаконив своїм наказом "ні шагу назад". бо до цього часу небусифіковані мільйонами здавались німцям у полон.
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12.06.2025 09:02 Відповісти
Коли фронт рухався на захід і "звільняли" Україну, бусифіковували з 16 років. Давали одну гвинтівку на 5-10 чоловік.
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12.06.2025 09:19 Відповісти
Та ти що ? Ну пошукай для початку як цивільних гнали рити окопи під Москвою де більшість з них загинули, а потім ще пошукай як гнали з селищ всіх чоловіків на війну. Чому ти думаєш 1,5 міліони здалося німцям в перший місяць війни ?
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12.06.2025 09:50 Відповісти
це скільки скільки німці втратили в другій світовій війні
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12.06.2025 07:47 Відповісти
9 мільйонів.
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12.06.2025 07:49 Відповісти
1 лимон !
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12.06.2025 07:57 Відповісти
9 мільйонів це радянських солдат
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12.06.2025 07:58 Відповісти
червоножопогно кацпо-совкового, комуно-нацистького біолайна, біонепотребу за 6 років війни, червоні нацйисти добвограя йоськи-сталіна (джгашві) у розв'язаній ними 2 Світовівй війні втратили 47 мільйонів !!! десь років 10 чи 15, а може 20 тому, на паРаші, в їх госдурі, у переддень міфічной "велікой пабеди" червоних нацистів над коричневими, у міфічній придуманій ними ж "вов" була дооповідь під помпезною назвою "повніть каждава", і ній і прозвучала ця цифра - 47 мільйоів !!!
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12.06.2025 08:08 Відповісти
Количество немецких погибших на Восточном фронте переваливает за 4 млн. «Но результаты эти отнюдь не достоверны, потому как не учитывают очень многие моменты, такие как невозможность доверия официальной пропаганде как советской, так и германской. Многим известны рассказы жителей, что после боев огромное количество немцев хоронили в общих ямах. Помимо этого вместе с немцами воевали и дивизии из других стран, и наиболее многочисленные - из Венгрии и Румынии. Вместе с ними, исходя из официальных данных, гитлеровская коалиция на Восточном фронте потеряла более 5 млн человек убитыми.
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12.06.2025 07:59 Відповісти
Наиболее реальная цифра боевых потерь СССР (только погибшими) в войне против Германии, официальных и неучтенных, составляет 10,2-10,3 миллиона человек. Из них около 1,8 миллиона до сих пор (спустя 80 лет) в параше числятся "пропавшими без вести".
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12.06.2025 08:06 Відповісти
німців у спільних ямах ніхто не ховав !!! вони своїх вивозили і ховали як Героїв !!! у спільних ямах насипом кацапи ховали червоножопе комуно-нацистьке окупаційне лайно, біонепотріб !!!
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12.06.2025 08:12 Відповісти
Кто мог вывезти немцев когда кацапы наступали и поле боя оставалось на ними?
Они закапывали погибших немцев (и своих тоже) как скот в "братских могилах".
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12.06.2025 08:25 Відповісти
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12.06.2025 08:28 Відповісти
Кілька років тому, збирала гриби і бачила пам'ятник в лісі. Німецькою і російською мовами було написано, що тут похоронено, стільки то(цифри не пам'ятаю) тисяч німецьких військових.
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12.06.2025 09:26 Відповісти
усіх убили червоножопі кацмуно-нацисти, окупанти України, решти країн сходу Європи !!! а потім як і свої дохлих поскидували у ями і закопали !!!
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12.06.2025 09:32 Відповісти
Це в 2,5 рази більше ніж втратили США в WW2. І в 20 раз більше ніж у В'єтнамі.
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12.06.2025 07:59 Відповісти
6 мільйонів німці втратили.
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12.06.2025 08:11 Відповісти
200-им оркам !!!
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12.06.2025 07:47 Відповісти
Віримо бо цю ж цифру давно підтверджують різні західні джерела.
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12.06.2025 09:19 Відповісти
Я зустрічав у новинах набагато скромніші цифри.
Але суть не в цьому.
Ми віримо, тому що хочемо вірити.
Хто хоче повірити у те, що війна завтра закінчиться, тому і слово баби Глаші з лавки у під'їзда вагоме.
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12.06.2025 10:19 Відповісти
поранені помучились і здохли
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12.06.2025 07:49 Відповісти
Так, це невідновлювані втрати. Разом з ампутантами і іншими інвалідами. От не знаю, чи входять в цю категорію зниклі безвісти?
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12.06.2025 07:51 Відповісти
тих шо свині з'їли ?
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12.06.2025 07:55 Відповісти
Є такі, що досі по посадках лежать
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12.06.2025 07:57 Відповісти
Від Скабеевої, вона ж ніколи не бреше
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12.06.2025 09:52 Відповісти
Навряд чи, як їх порахуєш з нашого боку якщо вони пропали. Десь в бліндажі завалило, а то і свої прикопали, цю інформацію не скоро оприлюднять.
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12.06.2025 07:59 Відповісти
Эти тоже входят в 1 миллион. Пользы от них (для нас) ещё больше, чем от дохлых.
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12.06.2025 07:54 Відповісти
Ну во первых, это "врет" не цензор, а Ген.Штаб, это они такие данные дают. А во вторых, там же написано, что это примерные потери...
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12.06.2025 08:09 Відповісти
❗️Люди - це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до нашого народу так, як це роблять росіяни, - Зеленський
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12.06.2025 07:48 Відповісти
Ага. А в Вугледарі, Бахмуті, Сєвєродонєцьку, Мар'янці, Курахово, Маріуполі... В полоні досі 8 тис. українців. А повертаються з полону інвалідами. Кращебвтік грьобаний
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12.06.2025 07:56 Відповісти
А має керувати державою ? мабуть Ви шановний ?
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12.06.2025 08:06 Відповісти
Какаяразніца...
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12.06.2025 08:18 Відповісти
Юля підтримує Залужного, продажний ти троль
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12.06.2025 09:18 Відповісти
Свят,свят,свят...
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12.06.2025 09:32 Відповісти
Твій Арестовіч в Україну не поверниться
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12.06.2025 09:36 Відповісти
Дали б мені його потримати за кадичок і язичок пасатіжами..
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12.06.2025 09:46 Відповісти
ні, не він. він за Джулю топив усі ці роки. )
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12.06.2025 09:06 Відповісти
На день параши, как и ожидалось. На параше сегодня большой праздник !!!
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12.06.2025 07:49 Відповісти
106 720+253 290+430 790+209 540 дорівнює мільйон чумардосів.
З початку року броня 4 тисячі, авто 19 тисяч, наземка загалом 31 тисяча. Заслухаємо клоунів і послухаємо кобзона.
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12.06.2025 07:51 Відповісти
Зверху цифри по рокам якщо що.
1 204 дні війни 1 000 340 чумардосів - середньодобово ≈ 831 лапоть стає тазом калина.
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12.06.2025 08:12 Відповісти
🙀🙀🙀Їх , сук , зупинить напевно тільки- 10 мільйонів ...
Як і совєтській арміїї- їм пох.. на свої втрати🤪🤪🥴🥴🥴
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12.06.2025 07:51 Відповісти
Вітаю шановне панство!
Цей день ми наближали як могли.
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12.06.2025 07:53 Відповісти
А ти яким цифрам російських втрат віриш?
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12.06.2025 08:38 Відповісти
Збігай, порахуй точніше. Потім доповіси.
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12.06.2025 09:36 Відповісти
Більш мільйона дохлих москалів, дохлих москалів, дохлих москалів!!!!
Слава Україні! Слава ЗСУ!!!
🇺🇦💛💙🇺🇦
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12.06.2025 07:58 Відповісти
Миллион, миллион, миллион дохлих лаптєй ....

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12.06.2025 07:58 Відповісти
Вітаю рашиських чортів з ювілеєм ,таких втрат орда окрім першої і другої світових воєн не знала ні при московії ,ні російській імперії ,ні при ссср
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12.06.2025 08:09 Відповісти
Моє вітання ЗСУ з першим міліоном . Слава Україні !
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12.06.2025 08:13 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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12.06.2025 08:25 Відповісти
Це дуже чудова новина, але втрати солдат є і з нашої сторони. Та й з цими лавинами шахедів кацапія зможе ще й гражданськіми набрати цифру у мільйон вбитих.
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12.06.2025 08:26 Відповісти
Минув 4131 день москальсько-української війни.
193! одиниці знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Чумардоси закрили перший лям і зупинятись на цьому не збираются. Але нам своє робити.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 000 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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12.06.2025 08:38 Відповісти
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12.06.2025 08:41 Відповісти
З днем сосії москалі!
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12.06.2025 08:53 Відповісти
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12.06.2025 09:19 Відповісти
Цифре этой можно верить. 1 млн. Это, как и указано, ОБЩИЕ боевые потери, то есть вместе с ранеными и пропавшими без вести. Реально убитых 250 тысяч, 250 тысяч инвалидов, остальные могут вернуться в строй, кроме пропавших без вести, эти скорее всего, погибли.
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12.06.2025 08:38 Відповісти
Станом на 01.09. 2024 виплата одноразової допомоги на загиблого у рамках закону РФ № 306-ФЗ РФ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"(рос.) склала 380 141 осіб.

Станом на 01.01. 2025 виплата одноразової допомоги на загиблого у рамках закону РФ № 306-ФЗ РФ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"(рос.) склала 407 983 особи.
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12.06.2025 09:11 Відповісти
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12.06.2025 08:45 Відповісти
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12.06.2025 08:48 Відповісти
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12.06.2025 08:54 Відповісти
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12.06.2025 08:56 Відповісти
МІЛЛІОН МІЛЛІОН МІЛЛІОН РУССКІХ РОЖ...
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12.06.2025 09:15 Відповісти

нажаль серед того мільйону окупантів, ідіотів присутня дуже значна частина наших колишніх, громадян України, круторогих дебілів-какаразніц..
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12.06.2025 09:24 Відповісти
Цілий десант рашкоботів приповз на Цензор розповідати про "патєрьнєт". 🤣
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12.06.2025 09:36 Відповісти
Мільйон потрібно розділити на 4 рівні частини : вбиті, каліки, поранені середнього ступеню, легкі поранені. Але півмільйона вже остаточно виведено з ладу. Дякуємо нашим ЗСУ !
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12.06.2025 09:46 Відповісти
Ну шо ж с дньом рассії!!!💀
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12.06.2025 09:57 Відповісти
 
 