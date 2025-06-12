Втрати РФ від початку війни перевищили 1 мільйон військових! Становлять близько 1 000 340 осіб (+1140 за добу), 10 933 танки, 29 063 артсистеми, 22 786 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 000 340 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 12.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько/ about 1000340 (+1140) осіб / persons,
- танків ‒ 10933 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22786 (+3) од,
- артилерійських систем – 29063 (+47) од,
- РСЗВ – 1413 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1184 (+1) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40435 (+138),
- крилаті ракети ‒ 3337 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51715 (+136) од,
- спеціальна техніка ‒ 3914 (+0)
Топ коментарі
+20 Andrew Moon
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+19 Andrew Moon
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+15 Михайло Иляш
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- по перше їм чхати на своїх
- по друге "а украинці в 20 раз больше"
- по третє " ві все врете"
Є такий сайт "Не жди меня из України". Хабаровськ - за травень 2025 - 460 дохлих орків поіменно.
За всю війну в Афганістані 80.
А зараз "можем повторіть" "можем завоевать" "всем покажем" - це зовсім різна ідеологія
Такий собі м'ясокомбінат...
Реєстрація: 10.06.2025
Свежее, вонючее.
P.S. Меняют так как договорились. Нам наши защитники нужны. И стране и родственникам. Оркам ихнее говно не нужно. Ни живое, ни дохлое.
Ответ прост, орки наступают, захватывая наши территории и наших убитых на них.
Кстати, и своих убитых тоже. Поэтому Украина показать и обменять их не может.
Реальна ідеологія совка була записана в одній з перших конституцій совка - від 1924 року. І виражалась вона просто:
мета - Світова Совкова Соціалістична Республіка.
метод - Світова Революція.
А по факту - терор люмпенів, не зважаючи на втрати серед люмпенів. Що і робилось в совку принаймні до середини 50х років. Потім прямувати цим "курсом" стало фізично неможливо - народішко бажав жерти і телевізора. І бажання то було таке сильне, що совок розпався.
В 1920-х вирішили не воювать, що в результаті обернулася в 4 мільйони убитих а Голодомор і ще 6 мільйонів "защіщая маскву"...
Они закапывали погибших немцев (и своих тоже) как скот в "братских могилах".
Але суть не в цьому.
Ми віримо, тому що хочемо вірити.
Хто хоче повірити у те, що війна завтра закінчиться, тому і слово баби Глаші з лавки у під'їзда вагоме.
З початку року броня 4 тисячі, авто 19 тисяч, наземка загалом 31 тисяча. Заслухаємо клоунів і послухаємо кобзона.
1 204 дні війни 1 000 340 чумардосів - середньодобово ≈ 831 лапоть стає тазом калина.
Як і совєтській арміїї- їм пох.. на свої втрати🤪🤪🥴🥴🥴
Цей день ми наближали як могли.
Слава Україні! Слава ЗСУ!!!
🇺🇦💛💙🇺🇦
193! одиниці знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Чумардоси закрили перший лям і зупинятись на цьому не збираются. Але нам своє робити.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 000 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
Станом на 01.01. 2025 виплата одноразової допомоги на загиблого у рамках закону РФ № 306-ФЗ РФ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"(рос.) склала 407 983 особи.
нажаль серед того мільйону окупантів, ідіотів присутня дуже значна частина наших колишніх, громадян України, круторогих дебілів-какаразніц..