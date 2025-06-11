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Детонація рідкісного російського комплексу управління безпілотниками "Наводчик-2". ВIДЕО

Екіпаж дрона "Shark" підрозділу аеророзвідки "Shadow" виявив на передовій унікальну ціль — російський комплекс управління безпілотниками "Наводчик-2". Завдяки оперативній передачі координат дружнім силам, по об'єкту було завдано вогневого ураження. У результаті знищено не лише сам комплекс, а й його обслуговуючий персонал.

Комплекс "Наводчик-2" — одна з ключових ланок російської системи ведення розвідки та цілевказання. Він забезпечує управління БпЛА типу "Гранат", які використовуються для розвідки та коригування вогню, а також передає зібрані дані через автоматизовані системи командування,  передає Цензор.НЕТ.

За штатом такі комплекси входять до складу артилерійських дивізіонів — як ствольної, так і реактивної артилерії. Відомо, що Росія застосовувала "Наводчик-2" ще до повномасштабного вторгнення в Україну.

Також дивіться: Українські захисники завдають ударів високоточними авіабомбами GBU-39 по позиціях росіян в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17876) знищення (7600)


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Як жваво завошкалися кацапські м@ндавошки!
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11.06.2025 23:17 Відповісти
Он наводил - варавала и я....
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11.06.2025 23:30 Відповісти
Кабаєва мізуліна і толстоногіх, дуже задоволені, роботою Захисників України!
У прутіна, діарея з піськовим, і отого лже-історіка, від читання книжки історії ВКПб, автора сраліна…
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11.06.2025 23:41 Відповісти
Ще другу хату треба- чорти там засіли 🙀
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11.06.2025 23:56 Відповісти
 
 