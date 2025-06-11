Детонация редкого российского комплекса управления беспилотниками "Наводчик-2". ВИДЕО

Экипаж дрона "Shark" подразделения аэроразведки "Shadow" обнаружил на передовой уникальную цель - российский комплекс управления беспилотниками "Наводчик-2". Благодаря оперативной передаче координат дружественным силам, по объекту было нанесено огневое поражение. Как следствие, уничтожен не только сам комплекс, но и его обслуживающий персонал.

Комплекс "Наводчик-2" - одно из ключевых звеньев российской системы ведения разведки и целеуказания. Он обеспечивает управление БпЛА типа "Гранат", которые используются для разведки и корректировки огня, а также передает собранные данные через автоматизированные системы командования, передает Цензор.НЕТ.

По штату такие комплексы входят в состав артиллерийских дивизионов - как ствольной, так и реактивной артиллерии. Известно, что Россия применяла "Наводчик-2" еще до полномасштабного вторжения в Украину.

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