Потери РФ с начала войны превысили 1 миллион военных! Составляют около 1 000 340 человек (+1140 за сутки), 10 933 танка, 29 063 артсистемы, 22 786 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 000 340 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около/около 1000340 (+1140) человек/чел,

танков - 10933 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 22786 (+3) ед,

артиллерийских систем - 29063 (+47) ед,

РСЗО - 1413 (+0) ед,

средства ПВО - 1184 (+1) ед,

самолетов - 416 (+0) ед,

вертолетов - 337 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 40435 (+138),

крылатые ракеты - 3337 (+0),

корабли / катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 51715 (+136) ед,

специальная техника - 3914 (+0)

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