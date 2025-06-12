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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
5 054 95

Потери РФ с начала войны превысили 1 миллион военных! Составляют около 1 000 340 человек (+1140 за сутки), 10 933 танка, 29 063 артсистемы, 22 786 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 000 340 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около/около 1000340 (+1140) человек/чел,
  • танков - 10933 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 22786 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 29063 (+47) ед,
  • РСЗО - 1413 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1184 (+1) ед,
  • самолетов - 416 (+0) ед,
  • вертолетов - 337 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 40435 (+138),
  • крылатые ракеты - 3337 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 51715 (+136) ед,
  • специальная техника - 3914 (+0)

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Силы обороны ликвидировали более одного миллиона российских военных

Автор: 

армия РФ (19725) Генштаб ВС (6497) ликвидация (3713) уничтожение (7288)


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Топ комментарии
+19
А шо дєлать, стєпан?
В 1920-х вирішили не воювать, що в результаті обернулася в 4 мільйони убитих а Голодомор і ще 6 мільйонів "защіщая маскву"...
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12.06.2025 08:13 Ответить
+17
Нє, стєпан. Какаразніца мусить вигребти усю разніцу. І шляхом мобілізації теж. Щоб наступних піз'дюків, з "простими рішеннями - просто пєрестать стрєлять", лінчували на місці...
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12.06.2025 08:33 Ответить
+15
На жаль для рузкіх ця цифра ніщо

- по перше їм чхати на своїх
- по друге "а украинці в 20 раз больше"
- по третє " ві все врете"
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12.06.2025 07:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
На жаль для рузкіх ця цифра ніщо

- по перше їм чхати на своїх
- по друге "а украинці в 20 раз больше"
- по третє " ві все врете"
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12.06.2025 07:42 Ответить
Та да, расєя могєт ваєвать вєчно.

Є такий сайт "Не жди меня из України". Хабаровськ - за травень 2025 - 460 дохлих орків поіменно.
За всю війну в Афганістані 80.
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12.06.2025 07:52 Ответить
ви на це не дивіться - ідеологія СССР була "чтобі не біло войні" і " капіталісті везде делают войні а мі вот нет" і хоч вони вічно воювали але воювали невеликими групами по 10-15 000.

А зараз "можем повторіть" "можем завоевать" "всем покажем" - це зовсім різна ідеологія
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12.06.2025 08:00 Ответить
Нема тут ніякої ідеології. Орка купили, як порося, живою вагою. І задохлили.
Такий собі м'ясокомбінат...
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12.06.2025 08:07 Ответить
Саме так. Бусифікація - набагато крутіше і почесніше.
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12.06.2025 08:17 Ответить
Бачу шо ти кацап. Тільки різниця в тому, що як ти кажеш бусифіцирують для того, щоб ***** пішов та своїх батьків, дружин та дітей захищав. А кацапи купляють щоб чужі землі заграбастати.
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12.06.2025 09:07 Ответить
только убитых меняют в пропорции 1 : 20 не в нашу пользу
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12.06.2025 08:19 Ответить
Foyt Nord

Реєстрація: 10.06.2025

Свежее, вонючее.

P.S. Меняют так как договорились. Нам наши защитники нужны. И стране и родственникам. Оркам ихнее говно не нужно. Ни живое, ни дохлое.
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12.06.2025 08:33 Ответить
Сначала пошевели мозгами, почему?
Ответ прост, орки наступают, захватывая наши территории и наших убитых на них.
Кстати, и своих убитых тоже. Поэтому Украина показать и обменять их не может.
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12.06.2025 10:05 Ответить
То була не ідеологія, а засирання мізкив народонаселенню. Бо ідеологія - то "система концептуально оформлених ідей, переконань, цінностей та установок, що виражають інтереси різних соціальних груп, класів, товариств". Згадані вами марення пропогандистів совка аж ніяк не відображали інтереси політичної верхівки совка, яка цими мареннями і засирала голови людей.

Реальна ідеологія совка була записана в одній з перших конституцій совка - від 1924 року. І виражалась вона просто:
мета - Світова Совкова Соціалістична Республіка.
метод - Світова Революція.

А по факту - терор люмпенів, не зважаючи на втрати серед люмпенів. Що і робилось в совку принаймні до середини 50х років. Потім прямувати цим "курсом" стало фізично неможливо - народішко бажав жерти і телевізора. І бажання то було таке сильне, що совок розпався.
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12.06.2025 10:02 Ответить
супер !!! дохлий кацап - мертвий кацап !!!
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12.06.2025 08:01 Ответить
Пугачова заспіває їм мільйон ватних рож!!!!
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12.06.2025 08:55 Ответить
Пугачова більше їм не співає. Гидує ними.
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12.06.2025 09:15 Ответить
Три роки назад писав якшо рашкованів буде 2млн вбитих - може в кремлі хтось почухається
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12.06.2025 07:46 Ответить
Так поки що вбитих близько 300 тисяч. За 3 майже з половиною роки. Тобто, до 2 мільйонів ще 17 років воювати. Українців вистачить?
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12.06.2025 08:03 Ответить
А шо дєлать, стєпан?
В 1920-х вирішили не воювать, що в результаті обернулася в 4 мільйони убитих а Голодомор і ще 6 мільйонів "защіщая маскву"...
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12.06.2025 08:13 Ответить
Відкрити кордони. І хай кожен сам вирішує, кого йому захищати. А ти що пропонуєш? Бусифікувати силоміць, поки стане нікого?
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12.06.2025 08:21 Ответить
Нє, стєпан. Какаразніца мусить вигребти усю разніцу. І шляхом мобілізації теж. Щоб наступних піз'дюків, з "простими рішеннями - просто пєрестать стрєлять", лінчували на місці...
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12.06.2025 08:33 Ответить
А ти вибереш того, хто пообіцяє війну? Чому ж голосував за того, хто обіцяв закінчити ато за 2 тижні?
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12.06.2025 08:41 Ответить
США в нафіг не потрібному В'єтнамі воювали. Кордони с Канадою були відкриті, чи лісами ухилянти проривалися? Про совок вже мовчу.
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12.06.2025 08:38 Ответить
1. Не знайшов жодних відомостей про бусифікацію в совку, подібну до нинішньої української. І про відправку на фронт 55-річних гіпертоніків, епілептиків та інших інвалідів. І про броньовану касту мусорів, чинуш, мажорів, прокурорів та їхніх нащадків, що переховувались за кордоном.
2. Підсумок американської мобілізації на в"єтнамську війну відомий. США війну ганебно програли. Бо силоміць бусифікованими з нульовим бажанням і мотивацією багато не навоюєш. Ти хочеш повторити американський результат в"єтнамської війни?
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12.06.2025 08:53 Ответить
а яка могла бути бусифікація у совку коли там народу було під 300 млн? а бусифікацію пізніше сралін узаконив своїм наказом "ні шагу назад". бо до цього часу небусифіковані мільйонами здавались німцям у полон.
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12.06.2025 09:02 Ответить
Коли фронт рухався на захід і "звільняли" Україну, бусифіковували з 16 років. Давали одну гвинтівку на 5-10 чоловік.
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12.06.2025 09:19 Ответить
Та ти що ? Ну пошукай для початку як цивільних гнали рити окопи під Москвою де більшість з них загинули, а потім ще пошукай як гнали з селищ всіх чоловіків на війну. Чому ти думаєш 1,5 міліони здалося німцям в перший місяць війни ?
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12.06.2025 09:50 Ответить
це скільки скільки німці втратили в другій світовій війні
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12.06.2025 07:47 Ответить
9 мільйонів.
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12.06.2025 07:49 Ответить
1 лимон !
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12.06.2025 07:57 Ответить
9 мільйонів це радянських солдат
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12.06.2025 07:58 Ответить
червоножопогно кацпо-совкового, комуно-нацистького біолайна, біонепотребу за 6 років війни, червоні нацйисти добвограя йоськи-сталіна (джгашві) у розв'язаній ними 2 Світовівй війні втратили 47 мільйонів !!! десь років 10 чи 15, а може 20 тому, на паРаші, в їх госдурі, у переддень міфічной "велікой пабеди" червоних нацистів над коричневими, у міфічній придуманій ними ж "вов" була дооповідь під помпезною назвою "повніть каждава", і ній і прозвучала ця цифра - 47 мільйоів !!!
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12.06.2025 08:08 Ответить
Количество немецких погибших на Восточном фронте переваливает за 4 млн. «Но результаты эти отнюдь не достоверны, потому как не учитывают очень многие моменты, такие как невозможность доверия официальной пропаганде как советской, так и германской. Многим известны рассказы жителей, что после боев огромное количество немцев хоронили в общих ямах. Помимо этого вместе с немцами воевали и дивизии из других стран, и наиболее многочисленные - из Венгрии и Румынии. Вместе с ними, исходя из официальных данных, гитлеровская коалиция на Восточном фронте потеряла более 5 млн человек убитыми.
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12.06.2025 07:59 Ответить
Наиболее реальная цифра боевых потерь СССР (только погибшими) в войне против Германии, официальных и неучтенных, составляет 10,2-10,3 миллиона человек. Из них около 1,8 миллиона до сих пор (спустя 80 лет) в параше числятся "пропавшими без вести".
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12.06.2025 08:06 Ответить
німців у спільних ямах ніхто не ховав !!! вони своїх вивозили і ховали як Героїв !!! у спільних ямах насипом кацапи ховали червоножопе комуно-нацистьке окупаційне лайно, біонепотріб !!!
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12.06.2025 08:12 Ответить
Кто мог вывезти немцев когда кацапы наступали и поле боя оставалось на ними?
Они закапывали погибших немцев (и своих тоже) как скот в "братских могилах".
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12.06.2025 08:25 Ответить
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12.06.2025 08:28 Ответить
Кілька років тому, збирала гриби і бачила пам'ятник в лісі. Німецькою і російською мовами було написано, що тут похоронено, стільки то(цифри не пам'ятаю) тисяч німецьких військових.
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12.06.2025 09:26 Ответить
усіх убили червоножопі кацмуно-нацисти, окупанти України, решти країн сходу Європи !!! а потім як і свої дохлих поскидували у ями і закопали !!!
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12.06.2025 09:32 Ответить
Це в 2,5 рази більше ніж втратили США в WW2. І в 20 раз більше ніж у В'єтнамі.
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12.06.2025 07:59 Ответить
6 мільйонів німці втратили.
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12.06.2025 08:11 Ответить
200-им оркам !!!
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12.06.2025 07:47 Ответить
Цифра від авторів виразів "курський напрямок", "складна, але контрольована обстановка", "росіяни в Дніпропетровській області відсутні".
Але тут ми їм чомусь віримо. При цьому піддаючи сумнівам і критиці інші їх повідомлення.
Парадокс?
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12.06.2025 07:47 Ответить
Віримо бо цю ж цифру давно підтверджують різні західні джерела.
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12.06.2025 09:19 Ответить
Цензор нагло бреше, тому що 1 мілйон це не ліквідовані а втрати. Навіщо людей в оману вводите, на підсосі зелемарафона?
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12.06.2025 07:47 Ответить
поранені помучились і здохли
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12.06.2025 07:49 Ответить
Так, це невідновлювані втрати. Разом з ампутантами і іншими інвалідами. От не знаю, чи входять в цю категорію зниклі безвісти?
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12.06.2025 07:51 Ответить
тих шо свині з'їли ?
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12.06.2025 07:55 Ответить
Є такі, що досі по посадках лежать
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12.06.2025 07:57 Ответить
"Так, це невідновлювані втрати."

Звідкіля інформація? З тєлємарахвону?
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12.06.2025 07:56 Ответить
Від Скабеевої, вона ж ніколи не бреше
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12.06.2025 09:52 Ответить
Навряд чи, як їх порахуєш з нашого боку якщо вони пропали. Десь в бліндажі завалило, а то і свої прикопали, цю інформацію не скоро оприлюднять.
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12.06.2025 07:59 Ответить
Эти тоже входят в 1 миллион. Пользы от них (для нас) ещё больше, чем от дохлых.
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12.06.2025 07:54 Ответить
Ну во первых, это "врет" не цензор, а Ген.Штаб, это они такие данные дают. А во вторых, там же написано, что это примерные потери...
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12.06.2025 08:09 Ответить
❗️Люди - це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до нашого народу так, як це роблять росіяни, - Зеленський
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12.06.2025 07:48 Ответить
Ага. А в Вугледарі, Бахмуті, Сєвєродонєцьку, Мар'янці, Курахово, Маріуполі... В полоні досі 8 тис. українців. А повертаються з полону інвалідами. Кращебвтік грьобаний
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12.06.2025 07:56 Ответить
А має керувати державою ? мабуть Ви шановний ?
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12.06.2025 08:06 Ответить
Какаяразніца...
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12.06.2025 08:18 Ответить
Якщо б був президентом Иван Сулима ,то б і війни не було, На наступних виборах,цей вельмишановний пан повинен виставити свою кандидатуру на пост президента.
Я особисто буду за нього голосувати .
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12.06.2025 08:23 Ответить
Ванья суліма за бабку йюлью голосував...Та б курва всю Україну ***** здала..
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12.06.2025 08:51 Ответить
Юля підтримує Залужного, продажний ти троль
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12.06.2025 09:18 Ответить
Свят,свят,свят...
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12.06.2025 09:32 Ответить
Твій Арестовіч в Україну не поверниться
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12.06.2025 09:36 Ответить
Дали б мені його потримати за кадичок і язичок пасатіжами..
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12.06.2025 09:46 Ответить
ні, не він. він за Джулю топив усі ці роки. )
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12.06.2025 09:06 Ответить
На день параши, как и ожидалось. На параше сегодня большой праздник !!!
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12.06.2025 07:49 Ответить
106 720+253 290+430 790+209 540 дорівнює мільйон чумардосів.
З початку року броня 4 тисячі, авто 19 тисяч, наземка загалом 31 тисяча. Заслухаємо клоунів і послухаємо кобзона.
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12.06.2025 07:51 Ответить
Зверху цифри по рокам якщо що.
1 204 дні війни 1 000 340 чумардосів - середньодобово ≈ 831 лапоть стає тазом калина.
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12.06.2025 08:12 Ответить
🙀🙀🙀Їх , сук , зупинить напевно тільки- 10 мільйонів ...
Як і совєтській арміїї- їм пох.. на свої втрати🤪🤪🥴🥴🥴
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12.06.2025 07:51 Ответить
Вітаю шановне панство!
Цей день ми наближали як могли.
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12.06.2025 07:53 Ответить
Хтось вірить в 43 тис. втрат України, а хтось в 1 млн. Росії. У нас і не в таке вірять.
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12.06.2025 07:55 Ответить
А ти яким цифрам російських втрат віриш?
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12.06.2025 08:38 Ответить
Генштаб вам нарахує...адін ?...пішітє дєсять
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12.06.2025 07:57 Ответить
Ну так всегда в этой статистике, число "потерь" подается кратным 10... Видимо так и считают)
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12.06.2025 08:12 Ответить
В одному з відео на ютюбі, Броуді /Мадяр/ про це натякав.
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12.06.2025 08:15 Ответить
Збігай, порахуй точніше. Потім доповіси.
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12.06.2025 09:36 Ответить
Більш мільйона дохлих москалів, дохлих москалів, дохлих москалів!!!!
Слава Україні! Слава ЗСУ!!!
🇺🇦💛💙🇺🇦
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12.06.2025 07:58 Ответить
Миллион, миллион, миллион дохлих лаптєй ....

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12.06.2025 07:58 Ответить
Вітаю рашиських чортів з ювілеєм ,таких втрат орда окрім першої і другої світових воєн не знала ні при московії ,ні російській імперії ,ні при ссср
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12.06.2025 08:09 Ответить
Моє вітання ЗСУ з першим міліоном . Слава Україні !
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12.06.2025 08:13 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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12.06.2025 08:25 Ответить
Це дуже чудова новина, але втрати солдат є і з нашої сторони. Та й з цими лавинами шахедів кацапія зможе ще й гражданськіми набрати цифру у мільйон вбитих.
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12.06.2025 08:26 Ответить
Минув 4131 день москальсько-української війни.
193! одиниці знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Чумардоси закрили перший лям і зупинятись на цьому не збираются. Але нам своє робити.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 000 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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12.06.2025 08:38 Ответить
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12.06.2025 08:41 Ответить
З днем сосії москалі!
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12.06.2025 08:53 Ответить
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12.06.2025 09:19 Ответить
Цифре этой можно верить. 1 млн. Это, как и указано, ОБЩИЕ боевые потери, то есть вместе с ранеными и пропавшими без вести. Реально убитых 250 тысяч, 250 тысяч инвалидов, остальные могут вернуться в строй, кроме пропавших без вести, эти скорее всего, погибли.
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12.06.2025 08:38 Ответить
Станом на 01.09. 2024 виплата одноразової допомоги на загиблого у рамках закону РФ № 306-ФЗ РФ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"(рос.) склала 380 141 осіб.

Станом на 01.01. 2025 виплата одноразової допомоги на загиблого у рамках закону РФ № 306-ФЗ РФ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"(рос.) склала 407 983 особи.
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12.06.2025 09:11 Ответить
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12.06.2025 08:45 Ответить
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12.06.2025 08:48 Ответить
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12.06.2025 08:54 Ответить
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12.06.2025 08:56 Ответить
МІЛЛІОН МІЛЛІОН МІЛЛІОН РУССКІХ РОЖ...
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12.06.2025 09:15 Ответить

нажаль серед того мільйону окупантів, ідіотів присутня дуже значна частина наших колишніх, громадян України, круторогих дебілів-какаразніц..
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12.06.2025 09:24 Ответить
Споконвіку втрати ворого перебільшують, а свої применшують.
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12.06.2025 09:24 Ответить
Цілий десант рашкоботів приповз на Цензор розповідати про "патєрьнєт". 🤣
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12.06.2025 09:36 Ответить
Мільйон потрібно розділити на 4 рівні частини : вбиті, каліки, поранені середнього ступеню, легкі поранені. Але півмільйона вже остаточно виведено з ладу. Дякуємо нашим ЗСУ !
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12.06.2025 09:46 Ответить
Ну шо ж с дньом рассії!!!💀
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12.06.2025 09:57 Ответить
 
 