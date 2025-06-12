Рубио поздравил россиян с днем России: Преданные поддержке в стремлении к светлому будущему
Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с днем России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа.
"От имени американского народа я хочу поздравить российский народ с Днем России. Соединенные Штаты по-прежнему преданы поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему.
Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному сотрудничеству с Российской Федерацией для достижения прочного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать более взаимовыгодным отношениям между нашими странами", - говорится в сообщении.
Отметим, сегодня потери российских оккупантов в Украине превысили 1 миллион человек.
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Трамп заборонив.
Огидно ие, що ця людина з намальованим на лобі хрестом втирала, що вірить в Бога, але при цьому вітає садистів і шкуродеріа, вбивць за їх «стремрение» к свєтламу будущему стоячі по шію в крові їх жертв - дітей та жінок, літніх людей і інвалідів.
Ба більше, рубліо підтримав подальші вбивства і садизм. Щоб той хрест попільниц, що він, немаючі Бога в душі і тим його зрадивши, намалював собі на лобі, став для нього справжнім Хрестом, важким і непід'йомним але який вже кинути не можна на шляху його до «світлого майбутнього» в пекло.
Гітлер тихо заплакав в пеклі. Чому його не вітав Рузвельт з днем фашистської Німеччини?
Все чаще замечаю, как крупные политики превращаются в психически ненормальных моральных уродов. Подозреваю, что это происходит из-за их "профессиональной деформации". Из-за необходимости все время лицемерить, лавировать, менять точку зрения, "искать компромисы", приспосабливаться, врать.... и т.д.
але ж це епоха Трумпа - наслідки ідіотського вибору вумного омериканського наріду, який не здатний вчитися на чужому, дебільному досвіді тупорило-наївного українського наріду..
і цЕй, штучний інтелект, який, натепер, загалом, просто систематизована-проаналізована алгоритмами база усієї доступної електронної інформації, яку наповнили як генії так і імбецили, інженери-науковці і "геббельси нової ери", зовсім не покращить цей стан речей, а лише погіршить здатність бІльшості, жлобів-ідіотів, складати 2+2.. з таким регресом людства глобальні катастрофи ще попереду..
І тихо як у путіна в сраці що зараз Геноцид та ще й який.
https://www.rbc.ua/rus/news/bizhentsi-evropi-novi-dani-pokazali-de-ukrayintsiv-1749648519.html
Наприклад Моцарелла Яготинська дорожча за моцареллу німецьку.
Як напісяно в статті це через підвищення оплати праці українців.
То я заздрю робітникам в Яготині мають зарплату по 5 000 євро.
Ладно аби це ляпнув Трамп, але Рубіо? Світле майбутнє, трясця?
Вони і Гітлера так вітали під час 2-ї світової?
Гнила людина, абсолютно гнила.