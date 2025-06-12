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Новости День России
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Рубио поздравил россиян с днем России: Преданные поддержке в стремлении к светлому будущему

Марко Рубио поздравил жителей РФ с Днем России

Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с днем России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

"От имени американского народа я хочу поздравить российский народ с Днем России. Соединенные Штаты по-прежнему преданы поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему.

Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному сотрудничеству с Российской Федерацией для достижения прочного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать более взаимовыгодным отношениям между нашими странами", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня потери российских оккупантов в Украине превысили 1 миллион человек.

Читайте: Рубио и глава МИД Франции Барро обсудили шаги к прекращению войны в Украине

Автор: 

поздравление (1062) россия (96246) США (27182) Рубио Марко (223)


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Топ комментарии
+52
ВСЕ НОРМАЛЬНО - ВОНИ СОЮЗНИКИ. Це 2 фашистські країни - трампісти і путіністи.
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12.06.2025 08:24 Ответить
+48
Це якийсь П@!ЕЦЬ.
Гітлер тихо заплакав в пеклі. Чому його не вітав Рузвельт з днем фашистської Німеччини?
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12.06.2025 08:27 Ответить
+42
Вітаємо кацапів -рашизм,фашизм процвітає !!!
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12.06.2025 08:23 Ответить
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Вітаємо кацапів -рашизм,фашизм процвітає !!!
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12.06.2025 08:23 Ответить
Моя бабця пану Рубіо, після цих слів, запхала би до рота банку української гірчиці, гострої.
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12.06.2025 08:32 Ответить
Цікаво, пі'дори ХАМАС теж привітають за "прагнення до світллго майбутнбого"?..
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12.06.2025 08:43 Ответить
Не виключено.
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12.06.2025 08:58 Ответить
Краще він би їх з мільйоном ******** привітав.
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12.06.2025 09:00 Ответить
ВСЕ НОРМАЛЬНО - ВОНИ СОЮЗНИКИ. Це 2 фашистські країни - трампісти і путіністи.
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12.06.2025 08:24 Ответить
"Естественно, что с гораздо большим удовольствием он поздравил с днем независимости каждый российский регион." - комментарий с орковского Top War
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12.06.2025 09:53 Ответить
хм
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12.06.2025 08:24 Ответить
Дах поїхав? - яке світле майбутнє?
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12.06.2025 08:25 Ответить
Свіле ж
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12.06.2025 08:27 Ответить
Казали - *****! - шо це самий адекватний в адміністрації Трампа - то іншим треба позашивати роти суровою ниткою - шоб шось не *********
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12.06.2025 08:31 Ответить
Ви серйозно? Воно, вийшло виступати на весь світ, з намальованим хрестом на лобі...
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12.06.2025 09:40 Ответить
Кранти! - як а анекдоті - хлопець по телефону добалакався про зустріч з дівчиною і запитує - а як я тебе взнаю - я буду йти - ти подумаєш - тільки не вона! - так це буду я!😄
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12.06.2025 08:46 Ответить
Такє враження ,шо і Трампа і його адміністрацію ,приймали пологи у кремлі .
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12.06.2025 08:25 Ответить
Уйобок ...😡😡😡
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12.06.2025 08:25 Ответить
Відсмоктав і вилизав.
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12.06.2025 08:25 Ответить
Дна немає...
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12.06.2025 08:25 Ответить
Маю надію, наші їх привітають..салютами..
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12.06.2025 08:26 Ответить
Не привітають,Марино.
Трамп заборонив.
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12.06.2025 08:42 Ответить
андрєбарісич ніразрєшіт
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12.06.2025 09:21 Ответить
Рубіо ти Підорас.
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12.06.2025 08:26 Ответить
Це б було пів біди. Така собі вада, коли людина жити не може пока всі брудні сраки не вилиже.
Огидно ие, що ця людина з намальованим на лобі хрестом втирала, що вірить в Бога, але при цьому вітає садистів і шкуродеріа, вбивць за їх «стремрение» к свєтламу будущему стоячі по шію в крові їх жертв - дітей та жінок, літніх людей і інвалідів.
Ба більше, рубліо підтримав подальші вбивства і садизм. Щоб той хрест попільниц, що він, немаючі Бога в душі і тим його зрадивши, намалював собі на лобі, став для нього справжнім Хрестом, важким і непід'йомним але який вже кинути не можна на шляху його до «світлого майбутнього» в пекло.
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12.06.2025 09:01 Ответить
Кубінець,що з нього візьмеш🤷😢
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12.06.2025 09:22 Ответить
Уйо...ок він кінчений, а не кубинець.
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12.06.2025 09:37 Ответить
День Росії (тоді ще з великої літери), наскільки пам'ятаю, встановлено з 1990 року на честь проголошення суверенітету - це стало складовою розпаду СРСР наступного (1991) року. Я б теж привітав.
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12.06.2025 08:26 Ответить
То привітайте, в чому проблема? Підтримайте дружній заклик американського народу до братнього російського, що озвучив кубинець Рубліо
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12.06.2025 08:49 Ответить
Лапті чисть. СМЕРДИТЬ неможливо!!!!!!!!!
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12.06.2025 09:39 Ответить
Патріот? Зважаючи на прямолінійність мислення - так.
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12.06.2025 09:54 Ответить
Не пересмикуйте. Я казав про Росію 1990-91 років.
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12.06.2025 09:53 Ответить
Текст читали? Йдеться про день срассії 2025 року.
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12.06.2025 09:55 Ответить
Це ж якою гнидою треба бути...
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12.06.2025 08:27 Ответить
Можна просто бути "свабодалюбивым кубинцем"...
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12.06.2025 08:33 Ответить
часи ***** end тампона.
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12.06.2025 08:27 Ответить
Це якийсь П@!ЕЦЬ.
Гітлер тихо заплакав в пеклі. Чому його не вітав Рузвельт з днем фашистської Німеччини?
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12.06.2025 08:27 Ответить
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12.06.2025 08:27 Ответить
Ми їх теж привітали - 1 000 340 (+1140) осіб / persons !
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12.06.2025 08:27 Ответить
Кращий коментар тут! )))
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12.06.2025 09:59 Ответить
Ну Украина же подписала с ними сделку о минералах после того как Трамп поливал Украину помоями три месяца.
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12.06.2025 08:28 Ответить
Я справді думав, що Рубіо мудріший і просто змушений грати дурачка при ідіотові Трампу. Я помилився.
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12.06.2025 08:29 Ответить
Гидота
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12.06.2025 08:29 Ответить
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12.06.2025 08:30 Ответить
По ходу, рф вітає весь Лос-Анджеліс...
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12.06.2025 08:31 Ответить
Млять, шо це було? Чи він куплений з потрохами кацапами чи звичайний ідіот но тоді як він служив у очистці пардон у держдепі?
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12.06.2025 08:33 Ответить
Він Рубліо.
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12.06.2025 08:51 Ответить
Це якась ганьба.
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12.06.2025 08:33 Ответить
При діду Байдені такої ганьби ніби не було.
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12.06.2025 08:55 Ответить
Настав час путлеру ввести війська до Каліфорнії і провести референдум про приєднання до сраше
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12.06.2025 08:34 Ответить
Виродок
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12.06.2025 08:35 Ответить
Це він привітав мільон знищених і покалічених москалів?
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12.06.2025 08:37 Ответить
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12.06.2025 08:37 Ответить
питання чи введуть санкції на рашку після цього ?
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12.06.2025 08:43 Ответить
Покидьок, як і вся трампівська шобла...
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12.06.2025 08:43 Ответить
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12.06.2025 08:44 Ответить
Ось так сталін вітав гітлера з днем народження ...наша дружба скреплена кровью".У вас вона "скреплена" українською кров'ю.
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12.06.2025 08:45 Ответить
Результат правления ПИНДОСтаном фриками, трансвеститами и прочей ГЫДОТОЙ
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12.06.2025 08:45 Ответить
Бажаю шоб всі шо мають тавро "россиянин" і иі хто їх приаітав з днем росії, сегодні, 12 до 14 годин, народили їжачка через сраку проти колючок. Тоб то шоб їжачок виходив колючками назовні. А Рубіо нехай так народит дікобраза.
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12.06.2025 08:45 Ответить
Та не Рубліо привітав, а американський нарід, ну там же написано! Подальший текст спростовує заголовка.
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12.06.2025 08:46 Ответить
Я так розумію, що до санкцій проти України і постачання американської зброї кацапам залишилося не дуже довго.
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12.06.2025 08:49 Ответить
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12.06.2025 08:49 Ответить
Я казав що незабаром штати ще будуть зброю поставляти Мордору.
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12.06.2025 08:54 Ответить
Трампа и путина объединяет не только стремление к диктатуру, но и застарелая педофилия. Трудно сказать, что на первом месте.
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12.06.2025 08:54 Ответить
"світле майбутьнє" вже у вас на порозі під@ри
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12.06.2025 08:58 Ответить
А вы поздравили с «днем россии» дохлых героев СВО?
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12.06.2025 08:59 Ответить
нда, ну что тут скажешь, когда взрослые мужики, подобно 5 летнему ребенку, не могут различить где добро а где зло, что такое хорошо а что такое плохо...

Все чаще замечаю, как крупные политики превращаются в психически ненормальных моральных уродов. Подозреваю, что это происходит из-за их "профессиональной деформации". Из-за необходимости все время лицемерить, лавировать, менять точку зрения, "искать компромисы", приспосабливаться, врать.... и т.д.
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12.06.2025 09:00 Ответить
Цинічна істота, в якій повністі розчинилась людина як в кислоті.
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12.06.2025 09:05 Ответить
Теодор Рузвельт і Уінстон Черчіль привітали народ нацистської Німеччини із їхнім днем.
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12.06.2025 09:06 Ответить
Та ми помітили, шо ви віддані підтримці.
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12.06.2025 09:06 Ответить
Цей рубіо це такий же людинобаран, продукт виховання комуняцкої системи, як кацапи, бульбаші і малороси
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12.06.2025 09:06 Ответить
Рубіо , Аляску верни
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12.06.2025 09:07 Ответить
Невже текст йому по-дебільному написаний чи він недалекого розуму? Яке світле майбутнє країни яка сидить в лайні і хоче інші країни туди затягнути. І це вже не одне століття.
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12.06.2025 09:07 Ответить
довбойоб, отсос путинский
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12.06.2025 09:08 Ответить
"Від імені американського народу" - кажеш? Який народ тебе уповноважив, ******? Збіговисько трампосраколизів?
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12.06.2025 09:10 Ответить
адекватний, а не хитрожопий державний секретар США привітав би громадян РФ із ДнОм РоZZії.. ну, принаймні, не вітав би зОвсім державу-терориста..
але ж це епоха Трумпа - наслідки ідіотського вибору вумного омериканського наріду, який не здатний вчитися на чужому, дебільному досвіді тупорило-наївного українського наріду..
і цЕй, штучний інтелект, який, натепер, загалом, просто систематизована-проаналізована алгоритмами база усієї доступної електронної інформації, яку наповнили як генії так і імбецили, інженери-науковці і "геббельси нової ери", зовсім не покращить цей стан речей, а лише погіршить здатність бІльшості, жлобів-ідіотів, складати 2+2.. з таким регресом людства глобальні катастрофи ще попереду..
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12.06.2025 09:18 Ответить
давно америка так не сосала у *****.... точніше не давно, а ніколи
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12.06.2025 09:20 Ответить
ä українці з 52 млн зменшилось до 27 млн куди там тому 1933 му.
І тихо як у путіна в сраці що зараз Геноцид та ще й який.

https://www.rbc.ua/rus/news/bizhentsi-evropi-novi-dani-pokazali-de-ukrayintsiv-1749648519.html

Наприклад Моцарелла Яготинська дорожча за моцареллу німецьку.
Як напісяно в статті це через підвищення оплати праці українців.

То я заздрю робітникам в Яготині мають зарплату по 5 000 євро.
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12.06.2025 09:20 Ответить
Це привітання чисто кацапського стилю. Ще раз упевнюємось, що писаки всіх планів і сценаріїв сидять у кремлі. Написати «свєтлоє будущєє» міг написати кацап сам собі.
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12.06.2025 09:22 Ответить
Це шутка чи що?
Ладно аби це ляпнув Трамп, але Рубіо? Світле майбутнє, трясця?
Вони і Гітлера так вітали під час 2-ї світової?
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12.06.2025 09:24 Ответить
А,і ще- давно писала, що головою тромба крутить Рубіо. Він головний. Всі завдання кремля у нього в записнику. Товариство тут хором заперечувало, що рубіо друх.
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12.06.2025 09:24 Ответить
Куколди
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12.06.2025 09:25 Ответить
....підар!!!!
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12.06.2025 09:25 Ответить
ПОЗОРИЩЕ!!!
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12.06.2025 09:27 Ответить
Це договорняк хто ще не зрозумів!
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12.06.2025 09:32 Ответить
цей американський членосос хотів цукерку з'їсти і зручно на пісюна куйла присісти...ШЛЮХИ
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12.06.2025 09:33 Ответить
***** кончений...южмаш має технології для створення яо.... треба вже негайно....
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12.06.2025 09:34 Ответить
При зеленій владі про яке ЯО можна мріяти?
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12.06.2025 09:47 Ответить
Он их так про миллион оттролил?! 🤣🤣🤣
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12.06.2025 09:38 Ответить
Звичайний фашизм у виконанні рубліо.
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12.06.2025 09:40 Ответить
Наступного року точно поїдуть на побєдобєсіє. америка тепер - маріонетка *******.
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12.06.2025 09:45 Ответить
США уже другорядна країна меж Бразілею та Індиєю.
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12.06.2025 09:48 Ответить
Так само рубліо привітає росію на її кривавому, але за визначеннями, рубліо, «свєтламу путі», коли цей кривавий шлях продиратиметься країнами Прибалтики, Швеції, Фінляндії....і далі. Тут не буде жодних змін в тексті, хіба що рубліо додасть.купу сердечок до нього.
Гнила людина, абсолютно гнила.
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12.06.2025 09:47 Ответить
Повна мерзота.
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12.06.2025 09:48 Ответить
Піндоси ви членососи !
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12.06.2025 09:54 Ответить
Наступного року поїде до москвабада на день побєдобєсія
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12.06.2025 09:57 Ответить
Світле майбутнє? Він що, комуніст?
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12.06.2025 10:00 Ответить
Рейган у труні вже не перевертається - він просто плаче від тупості його однопартійців!

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12.06.2025 10:00 Ответить
ПЕРЕМОГА?!?!?! Дебілізму над здоровим глуздом!!!! З днем сосії, америка!
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12.06.2025 10:09 Ответить
 
 