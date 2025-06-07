РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7194 посетителя онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
400 8

Рубио и глава МИД Франции Барро обсудили шаги по прекращению войны в Украине

Рубо

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро усилия по установлению мира в Украине.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США по результатам телефонного разговора двух высокопоставленных чиновников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Лидеры обсудили текущие усилия, направленные на содействие прекращению войны в Украине",- информирует Госдеп.

Как отмечается, глава американской дипломатии "подчеркнул важность продолжения прямых переговоров между Украиной и Россией для достижения прочного мира".

Также читайте: Барро: Наша ответственность - ввести санкции против Путина

Кроме того, в разговоре речь шла о событиях на Ближнем Востоке, причем Рубио подтвердил поддержку Соединенных Штатов усилиям Израиля, направленным против ХАМАСа.

Главы внешнеполитических ведомств США и Франции также заявили о совместном обязательстве предотвратить разработку или получение Ираном ядерного оружия.

Также читайте: Фидан и Рубио в телефонном разговоре обсудили переговоры Украины и РФ в Стамбуле

Автор: 

война (1406) Рубио Марко (222) Барро Жан-Ноэль (36)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зброю США буде давати чи продавати?
показать весь комментарий
07.06.2025 22:58 Ответить
Запитання неправильне. Правильне - кому?
показать весь комментарий
07.06.2025 23:09 Ответить
100%...
показать весь комментарий
07.06.2025 23:39 Ответить
Рубіо, йди нах. разом зі своїм шизонутим шефом над яким вже регоче весь світ. Вже бачили до чого приводять ваші перемовини з московськими дикунами. До того ж минулі перемовини з рашистами могли вилитись в велике кровопролиття з величезними жертвами мирного населення України. Рашисти готували до цих перемовин саму масовану за всю війну ракетно-дронову атаку по українським містам щоб схилити Україну до капітуляції і залякати Захід. І якби СБУ не випередили московський режим і за день до атаки не знищили пів сотні рашистських бомбардувальників яких рашисти стягнули безпрецидентну кількість то вже б всі українські міста були б залиті кров'ю. Так що кінчайте ви грати з маньяком в його ігри і вірити що маньяк припинить вбивати тільки тому що ви підпишете з ним якийсь папірець
показать весь комментарий
07.06.2025 23:26 Ответить
Доречі як там сша домовилось про мир Ізраїлю і ХАМАСу? Щось про мир там і не пахне і навпаки йдуть жорстокі бої. Да і чомусь Рубіо і Білий Дурдом замовчують що ХАМАС це друзі *****.Сша і Європа все життя безрезультативно б'ються з якимись щупальцями Гідри, замість того щоб раз і назавжди знищити голову Гідри яка сидить в кремлі. Тому що вже доказів вище криші що сьогоднішня війна Ізраїлю з ХАМАСом це операція спланована ****** і Трампом.
показать весь комментарий
07.06.2025 23:33 Ответить
А вони все обговорюють ..... ніяк не "наобговорюються"..... мразоти!
показать весь комментарий
07.06.2025 23:41 Ответить
в смысле остановки огня? они там обдолбанные чтоли все в США? Украине нужно помогать победить Россию, а не заниматься идиотскими лозунгами не соответствуюими реальности.
показать весь комментарий
08.06.2025 00:24 Ответить
жлобятся деньги и вооружений давать Украине. Потому придумывают дурацкие отмазки.
показать весь комментарий
08.06.2025 00:28 Ответить
 
 