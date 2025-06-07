Рубио и глава МИД Франции Барро обсудили шаги по прекращению войны в Украине
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро усилия по установлению мира в Украине.
Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США по результатам телефонного разговора двух высокопоставленных чиновников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Лидеры обсудили текущие усилия, направленные на содействие прекращению войны в Украине",- информирует Госдеп.
Как отмечается, глава американской дипломатии "подчеркнул важность продолжения прямых переговоров между Украиной и Россией для достижения прочного мира".
Кроме того, в разговоре речь шла о событиях на Ближнем Востоке, причем Рубио подтвердил поддержку Соединенных Штатов усилиям Израиля, направленным против ХАМАСа.
Главы внешнеполитических ведомств США и Франции также заявили о совместном обязательстве предотвратить разработку или получение Ираном ядерного оружия.
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