Барро: Наша ответственность - ввести санкции против Путина
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к введению санкций против российского президента Владимира Путина с целью принудить его к прекращению огня в Украине.
Об этом он написал на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.
Барро подчеркнул, что в мире никто не представляет ситуации, при которой украинцы согласятся потерять свою независимость без сопротивления агрессору.
"Наша ответственность - ввести санкции против Путина, чтобы заставить его к прекращению огня, которое откроет путь к длительному миру в соответствии с международным правом", - написал глава французского МИД.
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+2 Влад #584963
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+1 Iouri Kalinitchenko #603448
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+1 Calvados
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Так що, поки одні теревені щодо невідкладного введення санкцій проти маніяка-убивці прутіна!!!
12 мая, картоплю посадите, і як тільки, то відразу?
П.с. нещодавно в Каннах проходив кінофестиваль на якому як блох на дворнязі було російського бомонду який активно і відкрито підримує знищення України, маючі французьке громадянство. І навіть їх ніхто не виставив хочаб з цього кінофестиваля, я вже не кажу про позбавлення французького громадянства для всієї цієї челяді яка на 100% є і агентами впливу расєї у Франції. Сором да і тільки.