Барро: Наша ответственность - ввести санкции против Путина

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к введению санкций против российского президента Владимира Путина с целью принудить его к прекращению огня в Украине.

Об этом он написал на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

Барро подчеркнул, что в мире никто не представляет ситуации, при которой украинцы согласятся потерять свою независимость без сопротивления агрессору.

"Наша ответственность - ввести санкции против Путина, чтобы заставить его к прекращению огня, которое откроет путь к длительному миру в соответствии с международным правом", - написал глава французского МИД.

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