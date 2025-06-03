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Новости Санкции против России
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Барро: Наша ответственность - ввести санкции против Путина

Жан-Ноэль Барро о помощи Трампа Украине

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к введению санкций против российского президента Владимира Путина с целью принудить его к прекращению огня в Украине.

Об этом он написал на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

Барро подчеркнул, что в мире никто не представляет ситуации, при которой украинцы согласятся потерять свою независимость без сопротивления агрессору.

"Наша ответственность - ввести санкции против Путина, чтобы заставить его к прекращению огня, которое откроет путь к длительному миру в соответствии с международным правом", - написал глава французского МИД.

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Автор: 

путин владимир (31540) санкции (11445) Барро Жан-Ноэль (36)


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Топ комментарии
+2
як мені подобаються подібні новини,в яких потужні особи еліт надувають щоки до випучених очей і потужно пердять в калюжі
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03.06.2025 13:36 Ответить
+1
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03.06.2025 13:30 Ответить
+1
Давай ще 500 пустопорожніх заяв про санкції. Прямо мед для вух...
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03.06.2025 13:33 Ответить
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03.06.2025 13:30 Ответить
як мені подобаються подібні новини,в яких потужні особи еліт надувають щоки до випучених очей і потужно пердять в калюжі
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03.06.2025 13:36 Ответить
Давай ще 500 пустопорожніх заяв про санкції. Прямо мед для вух...
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03.06.2025 13:33 Ответить
Та воно то, треба б було, ще два місяці до того, але доня в США, уже 100 днів гальмує цю справу з Білим домом!! Прутін йому обіцяв за це, ще одну картинку прислати…, як память про його поїздки до московії, за часів його парубкування!!
Так що, поки одні теревені щодо невідкладного введення санкцій проти маніяка-убивці прутіна!!!
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03.06.2025 13:33 Ответить
То вперед,, Франція !!))
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03.06.2025 13:36 Ответить
Прапор в руки - запроваджуйте!
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03.06.2025 13:38 Ответить
І що? Коли?

12 мая, картоплю посадите, і як тільки, то відразу?
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03.06.2025 14:04 Ответить
І що саме заважає введенню.найжорсткіших санкцій проти росії?

П.с. нещодавно в Каннах проходив кінофестиваль на якому як блох на дворнязі було російського бомонду який активно і відкрито підримує знищення України, маючі французьке громадянство. І навіть їх ніхто не виставив хочаб з цього кінофестиваля, я вже не кажу про позбавлення французького громадянства для всієї цієї челяді яка на 100% є і агентами впливу расєї у Франції. Сором да і тільки.
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03.06.2025 14:08 Ответить
Потужне бла-бла. Майже як у нашого Найпотужнішого Лідора Всесвіту
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03.06.2025 14:26 Ответить
 
 