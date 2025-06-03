Барро: Наша відповідальність - запровадити санкції проти Путіна
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав до запровадження санкцій проти російського президента Володимира Путіна з метою примусити його до припинення вогню в Україні.
Про це він написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Барро наголосив, що у світі ніхто не уявляє ситуації, за якої українці погодяться втратити свою незалежність без спротиву агресору.
"Наша відповідальність - запровадити санкції проти Путіна, щоб змусити його до припинення вогню, яке відкриє шлях до тривалого миру відповідно до міжнародного права", - написав глава французького МЗС.
Топ коментарі
+2 Влад #584963
показати весь коментар03.06.2025 13:36 Відповісти Посилання
+1 Iouri Kalinitchenko #603448
показати весь коментар03.06.2025 13:30 Відповісти Посилання
+1 Calvados
показати весь коментар03.06.2025 13:33 Відповісти Посилання
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Так що, поки одні теревені щодо невідкладного введення санкцій проти маніяка-убивці прутіна!!!
12 мая, картоплю посадите, і як тільки, то відразу?
П.с. нещодавно в Каннах проходив кінофестиваль на якому як блох на дворнязі було російського бомонду який активно і відкрито підримує знищення України, маючі французьке громадянство. І навіть їх ніхто не виставив хочаб з цього кінофестиваля, я вже не кажу про позбавлення французького громадянства для всієї цієї челяді яка на 100% є і агентами впливу расєї у Франції. Сором да і тільки.