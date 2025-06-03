Барро: Наша відповідальність - запровадити санкції проти Путіна

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав до запровадження санкцій проти російського президента Володимира Путіна з метою примусити його до припинення вогню в Україні.

Про це він написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Барро наголосив, що у світі ніхто не уявляє ситуації, за якої українці погодяться втратити свою незалежність без спротиву агресору.

"Наша відповідальність - запровадити санкції проти Путіна, щоб змусити його до припинення вогню, яке відкриє шлях до тривалого миру відповідно до міжнародного права", - написав глава французького МЗС.

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