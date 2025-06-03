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Новини Санкції проти Росії
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Барро: Наша відповідальність - запровадити санкції проти Путіна

Жан-Ноель Барро про допомогу Трампа Україні

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав до запровадження санкцій проти російського президента Володимира Путіна з метою примусити його до припинення вогню в Україні.

Про це він написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Барро наголосив, що у світі ніхто не уявляє ситуації, за якої українці погодяться втратити свою незалежність без спротиву агресору.

"Наша відповідальність - запровадити санкції проти Путіна, щоб змусити його до припинення вогню, яке відкриє шлях до тривалого миру відповідно до міжнародного права", - написав глава французького МЗС.

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Автор: 

путін володимир (24099) санкції (12079) Барро Жан-Ноель (35)


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Топ коментарі
+2
як мені подобаються подібні новини,в яких потужні особи еліт надувають щоки до випучених очей і потужно пердять в калюжі
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03.06.2025 13:36 Відповісти
+1
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03.06.2025 13:30 Відповісти
+1
Давай ще 500 пустопорожніх заяв про санкції. Прямо мед для вух...
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03.06.2025 13:33 Відповісти
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03.06.2025 13:30 Відповісти
як мені подобаються подібні новини,в яких потужні особи еліт надувають щоки до випучених очей і потужно пердять в калюжі
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03.06.2025 13:36 Відповісти
Давай ще 500 пустопорожніх заяв про санкції. Прямо мед для вух...
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03.06.2025 13:33 Відповісти
Та воно то, треба б було, ще два місяці до того, але доня в США, уже 100 днів гальмує цю справу з Білим домом!! Прутін йому обіцяв за це, ще одну картинку прислати…, як память про його поїздки до московії, за часів його парубкування!!
Так що, поки одні теревені щодо невідкладного введення санкцій проти маніяка-убивці прутіна!!!
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03.06.2025 13:33 Відповісти
То вперед,, Франція !!))
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03.06.2025 13:36 Відповісти
Прапор в руки - запроваджуйте!
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03.06.2025 13:38 Відповісти
І що? Коли?

12 мая, картоплю посадите, і як тільки, то відразу?
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03.06.2025 14:04 Відповісти
І що саме заважає введенню.найжорсткіших санкцій проти росії?

П.с. нещодавно в Каннах проходив кінофестиваль на якому як блох на дворнязі було російського бомонду який активно і відкрито підримує знищення України, маючі французьке громадянство. І навіть їх ніхто не виставив хочаб з цього кінофестиваля, я вже не кажу про позбавлення французького громадянства для всієї цієї челяді яка на 100% є і агентами впливу расєї у Франції. Сором да і тільки.
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03.06.2025 14:08 Відповісти
Потужне бла-бла. Майже як у нашого Найпотужнішого Лідора Всесвіту
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03.06.2025 14:26 Відповісти
 
 