Рубіо та очільник МЗС Франції Барро обговорили кроки до припинення війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо обговорив з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро зусилля щодо встановлення миру в Україні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США за результатами телефонної розмови двох високопосадовців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лідери обговорили поточні зусилля, спрямовані на сприяння припиненню війни в Україні",- інформує Держдеп.

Як зазначається, глава американської дипломатії "наголосив на важливості продовження прямих переговорів між Україною й Росією для досягнення міцного миру".

Також читайте: Барро: Наша відповідальність - запровадити санкції проти Путіна

Крім того, у розмові йшлося про події на Близькому Сході, причому Рубіо підтвердив підтримку Сполучених Штатів зусиллям Ізраїлю, спрямованим проти ХАМАСу.

Глави зовнішньополітичних відомств США й Франції також заявили про спільне зобов'язання запобігти розробці або отриманню Іраном ядерної зброї.

Також читайте: Фідан і Рубіо у телефонній розмові обговорили перемовини України та РФ у Стамбулі