Рубіо та очільник МЗС Франції Барро обговорили кроки до припинення війни в Україні
Держсекретар США Марко Рубіо обговорив з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро зусилля щодо встановлення миру в Україні.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США за результатами телефонної розмови двох високопосадовців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Лідери обговорили поточні зусилля, спрямовані на сприяння припиненню війни в Україні",- інформує Держдеп.
Як зазначається, глава американської дипломатії "наголосив на важливості продовження прямих переговорів між Україною й Росією для досягнення міцного миру".
Крім того, у розмові йшлося про події на Близькому Сході, причому Рубіо підтвердив підтримку Сполучених Штатів зусиллям Ізраїлю, спрямованим проти ХАМАСу.
Глави зовнішньополітичних відомств США й Франції також заявили про спільне зобов'язання запобігти розробці або отриманню Іраном ядерної зброї.
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