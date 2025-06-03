Фідан і Рубіо у телефонній розмові обговорили перемовини України та РФ у Стамбулі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, під час якої говорили про перемовини України та Росії у Стамбулі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu Ajansı.

Як зазначається, у телефонній розмові Фідан та Рубіо обговорювали кроки, здійснені для припинення війни між Росією та Україною. Також сторони обговорили результати перемовин, що відбулися вчора, 2 червня, у Стамбулі.

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Переговори у Туреччині 2 червня

2 червня у Стамбулі відбулася друга зустріч делегацій України та Росії. Переговори тривали понад годину.

Російську делегацію, як і під час першого раунду 16 травня, очолював помічник диктатора Володимира Путіна — Володимир Мединський. Очільником української делегації був міністр оборони Рустем Умєров.

Після перемовин Умєров повідомив, що сторони погодили тільки новий етап обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Сторони також домовилися про репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.

Україна пропонувала також повне припинення вогню і зустріч на рівні лідерів. Щодо зустрічі лідерів українська делегація чекає на відповідь від РФ до кінця червня.

Російська сторона передала Україні так званий "меморандум", який зокрема містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню.

У сторін буде тиждень на вивчення меморандумів, які вони передали один одному.

Глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала Україні "конкретне припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Росії щодо припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.