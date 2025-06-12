Сибига - о поздравлениях некоторых стран ко Дню России: Было неприятно. Не может быть никаких наград для страны-агрессора

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ему было неприятно читать поздравления некоторых стран по случаю Дня России, учитывая продолжающуюся агрессию РФ против Украины.

Об этом Сибига сказал перед началом заседания в формате "Веймар Плюс" в Риме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Он не назвал конкретных государств, но стоит отметить, что государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал официальное поздравление по этому случаю.

"Мне, как министру страны, которая воюет, сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора", - заявил глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что имеет моральное право выразить эту позицию, и подчеркнул: не может быть никаких наград для страны-агрессора.

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