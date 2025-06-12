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Новости День России
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Сибига - о поздравлениях некоторых стран ко Дню России: Было неприятно. Не может быть никаких наград для страны-агрессора

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ему было неприятно читать поздравления некоторых стран по случаю Дня России, учитывая продолжающуюся агрессию РФ против Украины.

Об этом Сибига сказал перед началом заседания в формате "Веймар Плюс" в Риме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Он не назвал конкретных государств, но стоит отметить, что государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал официальное поздравление по этому случаю.

"Мне, как министру страны, которая воюет, сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора", - заявил глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что имеет моральное право выразить эту позицию, и подчеркнул: не может быть никаких наград для страны-агрессора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио поздравил россиян с днем России: Преданы поддержке в стремлении к светлому будущему

Автор: 

поздравление (1062) россия (96246) Сибига Андрей (500)


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Топ комментарии
+5
Марко Рубіо-це еталонний приклад деградації та морального розкладу в залежності від кон'юнктури. Просто безпринципна мерзота, як є.
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12.06.2025 16:07 Ответить
+4
Що цікаво.
Е'баньки святкують день виходу расії з СССР, одночасно поклавши мільйон є'баньків щоб його відновити...
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12.06.2025 16:08 Ответить
+3
Ну в тот момент пока на гебельс тв в восторге от протестов, предлагают вооружить протестуючих и вообще называют это революцией, рубио желает им процветания и потдерживает их стремление к миру, интересно, значит ли это что рубио за развал своей страны, и его можно посадить за госизмену на электрический стул?
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12.06.2025 16:05 Ответить
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Ну в тот момент пока на гебельс тв в восторге от протестов, предлагают вооружить протестуючих и вообще называют это революцией, рубио желает им процветания и потдерживает их стремление к миру, интересно, значит ли это что рубио за развал своей страны, и его можно посадить за госизмену на электрический стул?
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12.06.2025 16:05 Ответить
А Ви особисто на стороні протестувальників або на стороні Трампа?
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12.06.2025 16:15 Ответить
Я за стабільний курс долара, а там хай хоч повбивають один одного
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12.06.2025 16:17 Ответить
Это их личное внутреннее дело, трампа предупреждали о возможных волнениях, а штаты это штаты, насилие со стороны копов порождает агрессию со стороны протестующих, это не расеюшка, но я бы не очень бы хотел чтобы туда засунули рыло другие страны, а русаки 100% засунут свое рыло!
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12.06.2025 16:24 Ответить
Прискаче Лавров з пиріжками?
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12.06.2025 16:37 Ответить
Марко Рубіо-це еталонний приклад деградації та морального розкладу в залежності від кон'юнктури. Просто безпринципна мерзота, як є.
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12.06.2025 16:07 Ответить
Що цікаво.
Е'баньки святкують день виходу расії з СССР, одночасно поклавши мільйон є'баньків щоб його відновити...
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12.06.2025 16:08 Ответить
Від "народу США". Тобто, народ США підтримує народ рахованів, що вбиває українців?
Файно, Рубіо, файно ви **********.
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12.06.2025 16:10 Ответить
Сабіга, Ви програете інформ війну . Потрібно зменити усіх послів на військових ветеранів з вищою освітою ( бажано військовою чи технічною) . Блатних від МЗС і гуманітарних балаболов повернить до України на військову службу
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12.06.2025 16:32 Ответить
Коли б ще Сабіга вивчив хоча ба англійську !
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12.06.2025 16:59 Ответить
рубіо- гумотехнічний виріб №2
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12.06.2025 16:39 Ответить
Головне, що Україна не вітала ! Це головне досягнення, рахуючи що країною досі керує Зеленський !
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12.06.2025 16:58 Ответить
 
 