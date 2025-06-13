Сибига примет участие в форуме GLOBSEC-2025 в Праге: будет говорить о терроре РФ против Украины, - МИД
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 13 июня выступит на форуме GLOBSEC-2025 в Праге, приняв участие в панельной дискуссии о российской агрессии против Украины и перспективах достижения мира.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.
В МИД отметили, что Сибига привлечет внимание международного сообщества к российскому террору против Украины, отказу РФ от прекращения огня и мирных усилий, а также подчеркнет необходимость усиления давления на агрессора и укрепления оборонительных возможностей Украины.
Кроме участия в дискуссии, глава МИД проведет двусторонние встречи с коллегами из стран Латинской Америки, Ближнего Востока, а также переговорит с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.
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