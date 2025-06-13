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Новини Політика Трампа Припинення вогню між Україною та РФ
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Сибіга: Україна вірить, що Трамп може допомогти завершити війну вже цього року

Глава МЗС Андрій Сибіга

Україна сподівається, що президент США Дональд Трамп зможе сприяти завершенню війни вже у 2025 році за умови активної ролі США у посиленні тиску на Росію та підтримці України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час панельної дискусії на форумі GLOBSEC-2025, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час дискусії ведуча запропонувала підняти руки тим, хто вірить у здатність Трампа припинити війну. Сибіга від імені України підтвердив: "Ми віримо".

Глава МЗС висловив сподівання, що Україна в майбутньому перестане бути предметом обговорень на міжнародних форумах, що означатиме досягнення довготривалого миру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для досягнення миру потрібно залучити США, посилити санкції проти РФ та зміцнити обороноздатність України, - Сибіга

"Ми вітаємо зусилля президента Трампа... Ми хочемо завершити війну цього року, і в нас справді є шанс пришвидшити наші мирні зусилля", - зазначив Сибіга.

Він нагадав, що вже наступного тижня мине 100 днів відтоді, як Україна погодилася на повне безумовне припинення вогню відповідно до пропозиції американської сторони.

"Фундаментальним кроком у наших зусиллях щодо досягнення довготривалого миру є повне припинення вогню, і нам потрібно тиснути на Росію, щоб вона сказала безумовне "так". А після цього у нас буде шанс пришвидшити наші мирні зусилля та розпочати переговори щодо ширшої мирної угоди чи домовленостей", - наголосив міністр.

Відповідаючи на питання, чи є роль Трампа ключовою для досягнення миру, Сибіга заявив: "Звісно. Рецепт дуже простий - лідерство та залученість американської сторони до підвищення для Росії ціни за продовження війни. Я маю на увазі санкції, ізоляцію, конфіскацію заморожених активів і, звичайно, зміцнення України, пакет стримування".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга візьме участь у форумі GLOBSEC-2025 у Празі: говоритиме про терор РФ проти України, - МЗС

Автор: 

Трамп Дональд (6160) Сибіга Андрій (510) війна в Україні (4808)


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Топ коментарі
+8
Україна вірить? 😏 Чи Сибіга/Зєлєнскій вірять? От я не вірю.
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13.06.2025 11:52 Відповісти
+7
Сивохо Сибіга, не розписуйся за всю Україну...Цьому рудому дибілу ніхто не вірить...🤡
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13.06.2025 11:51 Відповісти
+6
Шо ви йому підлизуєте... Не буде він вам допомагати. Бо ви бідні і слабкі. А такі як він завжди допомагають сильним та багатим. Що він і робить, імітуючи мирні переговори...
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13.06.2025 11:57 Відповісти
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Нам нічого не залишається як витончена дипломатія. Сибіга дипломат, хоча в душі нам би всім хотілося щоб рудий кудись розчинився.
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13.06.2025 11:51 Відповісти
Ну дуже хочеться кіллера.
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13.06.2025 12:13 Відповісти
Там один кілер не впорається. Ліпше команду досвідчених дроноводів.
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13.06.2025 12:20 Відповісти
Сивохо Сибіга, не розписуйся за всю Україну...Цьому рудому дибілу ніхто не вірить...🤡
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13.06.2025 11:51 Відповісти
Україна вірить? 😏 Чи Сибіга/Зєлєнскій вірять? От я не вірю.
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13.06.2025 11:52 Відповісти
І я не вірю.
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13.06.2025 13:48 Відповісти
Блаженний хто вірує...
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13.06.2025 11:53 Відповісти
В очі зазирнули?
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13.06.2025 11:56 Відповісти
Шо ви йому підлизуєте... Не буде він вам допомагати. Бо ви бідні і слабкі. А такі як він завжди допомагають сильним та багатим. Що він і робить, імітуючи мирні переговори...
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13.06.2025 11:57 Відповісти
Нарциссу Трампу це потрібно чути, тому Сибіга все правильно каже. Тим паче, що Трамп дійсно може, просто не хоче та не буде.
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13.06.2025 11:57 Відповісти
оспади!..он хоть новости про Израиль читал?)))
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13.06.2025 12:02 Відповісти
НУУУУУУ ВИ ТУПІ!!!!!!
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13.06.2025 12:05 Відповісти
Дебіл. Тампон може закінчити цю війну тільки заблоківавши поставки зброї Україні і заставивши нас капітулювати. Невже не доходить до Дебіла? Хоча б подивились на прикладі Ізраїля який домовлявся, домовлявся і з ХАМАСом і з Іраном і поки не розбомбив виродків то нідочого доброго ті угоди не призводили. А московський режим це набагато більше і підліше ЗЛО чим Іран, ХАМАС і всі терористи разом взяті. Сосія це і є матка всіх упирів на світі. І поки Сосія не буде знищена, боротись з її щупальцями це як битися з вітряками
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13.06.2025 12:09 Відповісти
На даний момент росія це є ворота пекла і мультиплікатор зла на планеті.
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13.06.2025 12:13 Відповісти
Україна вірить, що Трамп може допомогти

Україна не вірить - вірить Зеленський з подачі Єрмачка. Але й перед великою війною Зеленський слухав Єрмачка... Доки зелені ідіоти будуть керувати Україною - то можна буде повірити у будь-що.
Тільки не довго - бо є зелене лайно у голові Зеленського, а є реальність - і ці дві субстанції не перетинаються.
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13.06.2025 12:10 Відповісти
Трампу сейчас не до Украины, в приоритете у него всегда был Израиль
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13.06.2025 12:15 Відповісти
Сибіга: Україна вірить, що Трамп може допомогти завершити війну вже цього року

А ще вона вірить у макаронного монстра та волшебніка в галубом вєртальотє!
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13.06.2025 12:16 Відповісти
Сибіга! Ти не Україна. Не бреши чого не знаєш, хоча брехати твій обов'язок
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13.06.2025 12:17 Відповісти
Влада Ізраїлю закликала своїх громадянготуватись до затяжної війни з Іраном. Ізраїльтян закликали робити запаси їжі, води, провели мобілізацію... І це при тому що ще ніодин іранський чобіт не перетнув кордони Ізраїлю. Наша ж влада вже який рік кровопролитної війни на нашій же землі розказує громадянам що війна от от закінчиться як ще не в цьому місяці то в наступному точно. Да ще і нам в цьому допоможе Трамп із гамерики. Різницю міш українською владою і ізраїльською вловлюєте? Що це як не диверсія проти України і робота на ворога?
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13.06.2025 12:20 Відповісти
еще один клоун в клоунской власти. Лучше верь, что тебя не посадят за пособничество в прокремлевской зеленой власти.
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13.06.2025 12:23 Відповісти
Ну если застрелится то всё может быть...
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13.06.2025 12:31 Відповісти
Нащо нести цей ідіотизм? Тампон - ворог України і союзник *****.
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13.06.2025 12:31 Відповісти
у СИБИГИ работа такая п&здеть
не может он сказать ПРАВДУ
ТАМПОН помощь не окажет
главное чтобы не обиделся придурок
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13.06.2025 12:48 Відповісти
Дебіл, блд.
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13.06.2025 12:48 Відповісти
Віра має на чомусь базуватися. А так - це просто "хотєлки".
Щоб закунчити війну цього року треба ВЖЕ накачувати україну зброєю і вводити санкції проти рашки. А наразі нема ні того ні другого.
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13.06.2025 12:54 Відповісти
а як же потужні плани перемоги зеленого ********? а як же саміт миру, який дасть результати у грудні 2024 року? а план стійкости? що, вже країна в це не вірить? ой, а что случілась? а как жє прадалжітєльние апалдісмєнти слуг урода? как жє так? ужє всьо...?
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13.06.2025 13:00 Відповісти
Дипломатична казуїстика. Все з ніг на голову. Адже фраза мала б бути побудована геть навпаки, починаючи з :"Ми віримо". "Звісно. Рецепт дуже простий - лідерство та залученість американської сторони до підвищення для Росії ціни за продовження війни. Я маю на увазі санкції, ізоляцію, конфіскацію заморожених активів і, звичайно, зміцнення України, пакет стримування" і закінчуючи : ..."Ми вітаємо зусилля президента Трампа... Ми хочемо завершити війну цього року, і в нас справді є шанс пришвидшити наші мирні зусилля". Якось так...
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13.06.2025 13:09 Відповісти
Сибіга, прокинься! Ти того... ну як в анекдоті
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13.06.2025 13:16 Відповісти
Пустопорожня балаканина а не дипломатія. Ліпше послицю замінили б, бо респи її ігнорують.
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13.06.2025 13:19 Відповісти
Та вона хоча б англійську знає, а пришлють якусь Сабігу який не бе не ме не кука-реку.
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13.06.2025 13:39 Відповісти
В це можуть тільки ІДІЙОТИ?
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13.06.2025 13:26 Відповісти
Тільки хворий може ще щось чекати від Трампа.
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13.06.2025 13:36 Відповісти
 
 