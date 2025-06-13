Сибіга: Україна вірить, що Трамп може допомогти завершити війну вже цього року
Україна сподівається, що президент США Дональд Трамп зможе сприяти завершенню війни вже у 2025 році за умови активної ролі США у посиленні тиску на Росію та підтримці України.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час панельної дискусії на форумі GLOBSEC-2025, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Під час дискусії ведуча запропонувала підняти руки тим, хто вірить у здатність Трампа припинити війну. Сибіга від імені України підтвердив: "Ми віримо".
Глава МЗС висловив сподівання, що Україна в майбутньому перестане бути предметом обговорень на міжнародних форумах, що означатиме досягнення довготривалого миру.
"Ми вітаємо зусилля президента Трампа... Ми хочемо завершити війну цього року, і в нас справді є шанс пришвидшити наші мирні зусилля", - зазначив Сибіга.
Він нагадав, що вже наступного тижня мине 100 днів відтоді, як Україна погодилася на повне безумовне припинення вогню відповідно до пропозиції американської сторони.
"Фундаментальним кроком у наших зусиллях щодо досягнення довготривалого миру є повне припинення вогню, і нам потрібно тиснути на Росію, щоб вона сказала безумовне "так". А після цього у нас буде шанс пришвидшити наші мирні зусилля та розпочати переговори щодо ширшої мирної угоди чи домовленостей", - наголосив міністр.
Відповідаючи на питання, чи є роль Трампа ключовою для досягнення миру, Сибіга заявив: "Звісно. Рецепт дуже простий - лідерство та залученість американської сторони до підвищення для Росії ціни за продовження війни. Я маю на увазі санкції, ізоляцію, конфіскацію заморожених активів і, звичайно, зміцнення України, пакет стримування".
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СивохоСибіга, не розписуйся за всю Україну...Цьому рудому дибілу ніхто не вірить...🤡
Україна не вірить - вірить Зеленський з подачі Єрмачка. Але й перед великою війною Зеленський слухав Єрмачка... Доки зелені ідіоти будуть керувати Україною - то можна буде повірити у будь-що.
Тільки не довго - бо є зелене лайно у голові Зеленського, а є реальність - і ці дві субстанції не перетинаються.
А ще вона вірить у макаронного монстра та волшебніка в галубом вєртальотє!
не может он сказать ПРАВДУ
ТАМПОН помощь не окажет
главное чтобы не обиделся придурок
Щоб закунчити війну цього року треба ВЖЕ накачувати україну зброєю і вводити санкції проти рашки. А наразі нема ні того ні другого.