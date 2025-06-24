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Новини РФ захоче перевірити дієвість 5 статті НАТО Заяви Трампа про НАТО
8 501 86

Трамп засумнівався в трактуванні 5 статті НАТО: "Я прагну рятувати життя"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив невпевненість щодо зобов'язання США дотримуватися статті 5 Договору про НАТО, яка передбачає колективну оборону членів Альянсу у разі нападу.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на борту Air Force One, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Так, на питання про те, чи готовий він підтвердити зобовʼязання США за статтею 5 НАТО, Трамп сказав, що це "залежить від вашого визначення" цієї статті.

"Існує безліч тлумачень статті 5. Ви це знаєте, правда? Але я зобов'язуюсь бути їхнім другом, знаєте, я подружився з багатьма з цих лідерів (держав НАТО – ред.) і готовий допомагати їм", - сказав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі країни НАТО повинні виділяти 5% від ВВП на оборону, окрім США, - Трамп

Пізніше на прохання уточнити заяви щодо захисту союзників по НАТО президент США відповів, що він прагне "рятувати життя людей" і відданий "життю і безпеці".

"Я дам вам точне визначення (статті 5 НАТО - ред.), коли приїду туди (на саміт НАТО - ред.). Я просто не хочу робити це в літаку", - додав американський лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П’ята стаття договору НАТО не означає автоматичну військову відповідь у разі нападу Росії, - ексголова військового комітету НАТО Бауер

Стаття 5 є фундаментальною основою НАТО після Другої світової війни, який захищав Західну Європу від Радянського Союзу під час "Холодної війни", й з того часу є основою Альянсу під керівництвом США.

Однак вона вже давно є джерелом невдоволення для Трампа, який скаржиться, що союзники США занадто покладаються на оборонні витрати Вашингтона і повинні більше сприяти колективній безпеці.

Під час свого першого терміну Трамп погрожував вийти з НАТО, а минулого року заявив, що дозволить Росії робити "все, що завгодно" з союзниками, які не витрачають достатньо на оборону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планують лишатися у складі НАТО, але Альянс має стати більш життєздатним, - Рубіо

Автор: 

НАТО (6638) США (23613) Трамп Дональд (6314)


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Топ коментарі
+29
Если бы я тогда был президентом, НАТО бы не было.
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24.06.2025 18:47 Відповісти
+23
Ну вот і все руда бестія дала зрозуміти ***** що якщо він нападе на якусь державу Європи то йому нічого не буде.
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24.06.2025 18:51 Відповісти
+19
Сильно його торкнуло
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24.06.2025 18:47 Відповісти
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Сильно його торкнуло
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24.06.2025 18:47 Відповісти
Чому торкнуло?
Звичайний кацапський холуй - відпрацьовує хазяйсьеу ласку...
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24.06.2025 18:55 Відповісти
Він таким родився .
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24.06.2025 19:04 Відповісти
Если бы я тогда был президентом, НАТО бы не было.
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24.06.2025 18:47 Відповісти
Свиня з номером 5 бігає по Лувру і гадить.
А всіх турбує тільки де свині №1-4.
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24.06.2025 18:47 Відповісти
А що робить підсвинок з номером 6?
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24.06.2025 19:42 Відповісти
трамп вже тисячу разів казав, що сща не буде воювати за європку, бо європка болт ложила на свої армії. якщо хтось хоче воювати замість когось - вперед, воюйте.

в першу чергу кожна країна ПОВИННА підтримувати СВОЮ армію в належному стані, а не надіятися на якісь папірці, і на те, що прийде дядько з іншого континента і буде воювати замість тебе.
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24.06.2025 18:51 Відповісти
"фєдя" - дічь(с)...
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24.06.2025 18:52 Відповісти
що тобі конкретно не сподобалось, мусарок?
те, що за тебе воювати ніхто не буде? так, ти сам повинен мобілізуватися, бо ти за це все життя з бюджета гроші отримував.
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24.06.2025 18:56 Відповісти
домовленність, є домовленність. Якщо ти її не дотримуєшся або підтримуєш її саботаж, то ти таке ж лайно як кацапи
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24.06.2025 19:05 Відповісти
Я порушив якісь домовленості?
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24.06.2025 19:57 Відповісти
Ніякі. Справно топиш по методичкам Ведмедчука. Допуск в кассу діє..
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24.06.2025 22:35 Відповісти
Всі знають, що ти на зарплаті.
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25.06.2025 03:32 Відповісти
підтримуєш саботаж домовленостей
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25.06.2025 00:12 Відповісти
Де я кажу що це правильно? Цитату мого комента зроби якщо зможеш.
Ти бачиш те, чого нема.
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25.06.2025 03:30 Відповісти
Якщо ти домовленості називаєш "якимось папірцем", ти вже копаєш під них
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25.06.2025 09:23 Відповісти
тобто ти просто гавкнув аби гавкнути. будуть якісь факти, докази, тоді пиши мені.
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25.06.2025 19:52 Відповісти
Нагавкав ти, твій коментар видалено, тому що ти обісрався. Іди штани поміняй, лайнюк.
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25.06.2025 20:18 Відповісти
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25.06.2025 20:22 Відповісти
Требо буть класичним , еталонним ідійотом , що пояснювати дії й тим більш "бла-бла-бла" трампона якимось логічними ланцюгами . А конкретно - причинно наслідковими зв"язками .
Єдина стіка конструкція у мизку трампона - це любов до себе любого у п"ятій ступені . У щостіх ступені йде запах грошей (т.з. : show me money) . Жодної емпатії , до жодного народу . Жодного принципа . Рівень знань -- навіть не нульовий ... він негативний .

Порівнювати його з Невілом Чемберленом - явний "комплема" трампону . Бо сер Невіл був достаньо інформованим лідером , розбирався в ідеалогіях, знав історію світу й своєї країни .
А ось це чудо у пірррррях -- його навіть не образить така асоціація . Хоча він майже слово в слово півторює виправдання аля-Чемберлен . Але Чемберлен точно знав скільки загинуло у 1-й світовій й це був його залізний аргумент . А ось це "трампоно" не знає хто такий Чемберлен . Воно й термін "умиротворення" агресора - не знає . В його кабінеті висить світлина великого Уінстона , але воно не знає , що Черчиль усе своє життя боровся з тими , хто "годує крокодили в розрахунку, що той його з"їсть останнім"
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24.06.2025 19:48 Відповісти
можеш пояснювати що хочеш чим хочеш і як хочеш. Але трамп весь час казав що сша в Європі воювати не буде, і він знову це сказав сьогодні.
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24.06.2025 20:01 Відповісти
як доведеться, то буде. а казав він це виключно в метою, щоб європейці не розслаблялися, а витрачали більше на оборонку. все ж логічно. якщо воювати у блоці НАТО, то воювати гуртом, а не бути членом НАТО, проте воювати за тебе мають американці. якщо блок, то всі разом. і це справедливо.
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24.06.2025 20:22 Відповісти
Я не знаю як воно буде.
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24.06.2025 20:26 Відповісти
Ну вот і все руда бестія дала зрозуміти ***** що якщо він нападе на якусь державу Європи то йому нічого не буде.
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24.06.2025 18:51 Відповісти
Вкотре.
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24.06.2025 19:05 Відповісти
Ну тобто ігнорувати напад і дозволити окупацію - це спосіб порятунку життів.
А про "життя в безпеці" в Лос-Анджелесі розкажи.
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24.06.2025 18:52 Відповісти
Його слова можна зрозуміти так, що немає значення, що саме і як записано у статті 5, бо "існує безліч тлумачень статті 5", і всі про це знають.
Хтось ще сподівається, що стаття 5 спрацює автоматично? Можливо так, а можливо й ні. Поки Трамп є президентом це буде вирішувати навіть не Конгрес США, а він особисто? Так, як було з рішенням про удар по ядерним центрам Ірану?
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24.06.2025 19:35 Відповісти
Та по Ірану воно само сприснуло.
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24.06.2025 19:43 Відповісти
Це тільки початок. З такими темпами до кінця року Донні може засумніватися в доцільності блоку НАТО.
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24.06.2025 18:52 Відповісти
З такими темпами він засумнівається в значенні числа "Пі" ("бо є декілька трактувань"), деяких законів фізики, які на трампона ніколи не впливали, звичаїв та обрядів інших народів, які йому не подобаються... і т.д.
А так він просто "косплеїть" (чи хоче таке зробити) путлєра - недотримання угод, підписаних його країною.
Дехто каже, що це така тонка політична гра американської дипломатії, але щось мені мало віри в таке (особливо, коли зважити на його заяви стосовно Пакістано-Індійського загострення, Ірано-Ізраїльської війни, ну і, звичайно, агресії московитів проти України).
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24.06.2025 19:48 Відповісти
Так, ви правий, годі шукати виважених і раціональних вчинків в діях рафінованого соціопата з наполеонівськими замашками.
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24.06.2025 19:59 Відповісти
Анєкдот

Син - пєрвокласснік спрашіваєт
- Папа, что такоє "Пі" ?
- "Пі"? А вам что, ужє про чісло "Пі" школє рассказивалі?
- Да! Учітєльніца сєгодня чітала нам стіхі Пушкіна, в них било про "Пі", я но нє понял, что ето, но запомніл строку. Вот она:
"... І днєм, і ночью Кот учєний всє ходіт, поц, і "Пі" кругом..."
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24.06.2025 22:15 Відповісти
GPT

Хто ініціював активацію Статті 5 після 9/11?

Після терористичних атак 11 вересня 2001 року США не просили допомоги комунікантів.

Але вже 12 вересня Радою НАТО було ухвалено рішення активувати Статтю 5 - вперше в історії Альянсу .

Ініціатива виходила від самого НАТО, а не від США - саме Рада НАТО винесла цю пропозицію .

Й виходить претензій до США ніц
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24.06.2025 18:53 Відповісти
Чому США - неофіційний лідер НАТО:

Найбільший внесок до бюджету Альянсу

США фінансують понад 70% оборонних витрат НАТО, тоді як інші країни намагаються лише дотягнутися до 2% ВВП - як це передбачає Хартія Альянсу.

Американський генерал - завжди головнокомандувач НАТО в Європі (SACEUR)

Цю посаду завжди займає високопоставлений американський військовий - нині це генерал Крістофер Каволі.

Політичний і військовий вплив

Жодне велике рішення Альянсу (розгортання військ, членство, санкції) не ухвалюється без підтримки або погодження з Білим домом і Пентагоном.

Ініціативи розширення НАТО

США були рушієм вступу до НАТО багатьох пострадянських країн - від Балтії до Чорного моря.
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24.06.2025 18:58 Відповісти
ДОННІ посрти на офіційні рішення світового співтовариства, а щодо неофіцйних зобовʼязань його зараз ОСОБИСТОЇ КРАЇНИ
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24.06.2025 19:00 Відповісти
довіру дуже важко отримати але дуже легко зруйнувати, і такі його заяви точно її не скріплюють
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24.06.2025 19:08 Відповісти
Так шо ж ти за Ізраїлем хвости заносиш, міратворєц ху'йов?...
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24.06.2025 18:54 Відповісти
Может потому что Израиль основной союзник США вне НАТО и тратит много денег на свою оборону? В отличии от Европы, которая не хочет увеличивать расходы на обороны...
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24.06.2025 19:12 Відповісти
Ізраїль тратить в основному американські гроші які отримує як пряму бюджетну та військову допомогу. Без тої допомоги у них армія була б як у Румунії...
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24.06.2025 19:23 Відповісти
тампакс дав зрозуміти, що шара для Європи скінчилась.
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24.06.2025 18:55 Відповісти
В Іраку, Афганістані, коли Європа штатам помагала, то 5 стаття не заважала. А як почалися проблеми у ЕС так - я вам нічьо не должен(с).
Гріт аген він такий...
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24.06.2025 18:59 Відповісти
Нiчого нового. Америка буде барижити зброею та всим iншим в 3 дорога, як в другу свiтову.
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24.06.2025 18:56 Відповісти
Доня, х-ло тебя скоро сделает пацифистом.
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24.06.2025 18:57 Відповісти
А я вже подумав що він виздоровувати почав. Донні, 5 стаття НАТО була застосована лише раз, і це було після 11 вересня. Коли США нею скористалися. І прийшли на допомогу. Не плюй у водицю...
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24.06.2025 19:01 Відповісти
Згідно оновленому законодавству США, президент не може одноосібно вивести країну із НАТО, для цього потрібні 2/3 голосів Конгресу.
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24.06.2025 19:02 Відповісти
І в чому проблема? Думаєте не знайдуть?
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24.06.2025 19:25 Відповісти
Досить питати про різні речі цю 5-річну за розвитком дитину. Хіба не видно що вона нервує від цього.
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24.06.2025 19:03 Відповісти
очікування: ми готові захищати кожен квадратний дюйм території НАТО від нападів

реальність: існує безліч тлумачень статті 5. Ви це знаєте, правда? Але я зобов'язуюсь бути їхнім другом
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24.06.2025 19:05 Відповісти
Брехло, окрім власного паскудного життя трутня та шахрая тебе більш ничого не турбує.
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24.06.2025 19:06 Відповісти
пуйло радіє, що Трамп розвалює НАТО.
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24.06.2025 19:08 Відповісти
Це типу запрошення для росіян атакувати Європу🤦
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24.06.2025 19:13 Відповісти
Зробити щось з цим вивертом людської особи можуть тільки Господь Бог і американське суспільство.
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24.06.2025 19:13 Відповісти
Все просто - если Европка не платит положенные проценты - то хер им а не "защита". Это то же самое если бы я не платил за страховку, а потом жаловался б что меня нахаляву не лечат. Помоему только Польша влаживается норм, и то только последние годы.

Да и вообще как сказал Венс, весь союз с Европой был против зла - социализма и СССР. И если Европка вдруг стает наоборот СССР 2.0, и имеет совершенно другие ценности, то нахер с пляжа.
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24.06.2025 19:14 Відповісти
Напекло сонечко? Носи панамку...
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24.06.2025 19:26 Відповісти
Країни-члени НАТО мають прагнути витрачати на оборону 2% свого валового внутрішнього продукту (ВВП). Це є мінімальним рівнем, встановленим Альянсом. Тому ваші доводи - вигадки чистої води. Нагадаю також, чому виникло НАТО: 2-га світова закінчилася, але амбіції росії захопити весь світ нікуди не ділись
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24.06.2025 19:27 Відповісти
Так. НАТО виникло проти соціалізму і СССР, за вільний світ, але хоч СССР здох, Європа сама стала соціалістичною СССР 2.0 і вже за пости в соцмережах садять та толерують міграцію. Спроба створити "советского человека 2.0".
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25.06.2025 11:56 Відповісти
Дупу ти свою від компромату, що є на тебе у параши, та ганьби рятуєшь а не чиесь життя. Ти "миротворець" тоді ї там коли і де тобі накаже *****.
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24.06.2025 19:20 Відповісти
Це сигнал іншим
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24.06.2025 19:21 Відповісти
вкладуйте 5% свого ВВП
в американську зброю-оце й усе НАТО
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24.06.2025 19:27 Відповісти
Унікальний п.д.р, перший президент Америки який встав раком перед кремльом.
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24.06.2025 19:29 Відповісти
бо завербований кагебістами
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24.06.2025 19:32 Відповісти
"Існує безліч тлумачень статті 5. Ви це знаєте, правда? Але я зобов'язуюсь бути їхнім другом, знаєте, я подружився з багатьма з цих лідерів (держав НАТО - ред.) і готовий допомагати їм, асобєнно Валодє", - сказав Трамп.
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24.06.2025 19:30 Відповісти
Так, в оригіналі він не уточнив, про яких друзів йдеться, це здогадка редакції, але практика показує, що трактування того, що бовкає Трамп і що він має на увазі - марна праця.
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24.06.2025 19:54 Відповісти
трактувати можуть психіатри, і то не усі, і не точно.
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24.06.2025 20:16 Відповісти
клас! Трамп може сказати, на х.... то НАТО тоді здалося? Особливо зраділи прибалти. Та й Польща мабуть теж.
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24.06.2025 19:37 Відповісти
Складається враження, що Трамп цим висером просто хоче спровокувати рашку на вторгнення до країни НАТО. І саме НАТО жує соплі саме для цього... Невже це навмисно? Коли рашка нападе на Балтію, буде привід бомбити рашку бункерним ракетами...
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24.06.2025 19:38 Відповісти
Пісділ ти наш, ******* голубь міра. То розпусти це НАТО нахєр.
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24.06.2025 19:39 Відповісти
Фсьо. Можна пити за упокій НАТО. Амінь.
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24.06.2025 19:43 Відповісти
Коли ми нарешті вступимо у НАТО. ще буде як вступити в лайно. Хоча к тому часу ми мабуть будемо в НАТО найсильнішою країною.
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24.06.2025 19:46 Відповісти
Старе одоробло взяло за основу міжнародної політики не відносини між державами, а свою симпатію чи антипатію до лідера держави. Це якийсь камʼяний вік! Скоро буде роздавати сабаліниє шуби с царскаґа плєча своїм вассалам.
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24.06.2025 19:52 Відповісти
Боже, йому ж неможливо навіть було б довірити і трамваєм керувати. Як йому довірили керувати цілою краіною яка має вплив на всі подіі у свті? І як після таких слів і заяв має доцільність взагалі підписувати і складати будь які домовленності з Америкою, якщо там від будь якого моменту можуть відмовитись або будуть будь хто трактувати по своєму і як заманеться? Так , дійсно після цього персонажу Америці знадобиться ще багато сил та часу щоб хоча б повернути назад своі позиціі світового лідера, не кажучі вже про те щоб колись знову стати великою....
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24.06.2025 19:52 Відповісти
існує безліч причин не виконувати статтю №5. і все це словоблудство лише прикриття однієї єдиної істинної причини: ЄС - один з головних економіних конкурентів США в світі і саме доля ЄС в світовій економіці і фінансовій системі збільшується, в той час як США - зменшується. тому не тільки магашисти, але й певна частина поміркованих консервативних еліт США вважають шо обороняти свого економічного конкурента та ще й за свої власні гроші - то вже занадто.
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24.06.2025 19:54 Відповісти
Я вже сумніваюся,що якби європейці тих 5% для Нати,вирішили напряму заплатити американцям для захисту,то й тут Трампон би два тижні думав))точніше ,по два тижні думав))
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24.06.2025 20:13 Відповісти
альянс на трампі закінчився. Але свято місце пустувати не буде.
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24.06.2025 20:13 Відповісти
Завербований агент....як його там підпільний позивний.....? продовжує тему руйнування США і НАТО
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24.06.2025 20:14 Відповісти
Коли США вступила у війну в Европі, коли Британія прижала фашистів на морі, і почала шліфувати з повітря. А Совіти виграли Курськ. Всраці їх лендліз, в танки і літаки треба комусь сідати.
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24.06.2025 20:25 Відповісти
Чим ближче к тілу тим цікавіше!
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24.06.2025 20:33 Відповісти
ІДІОТ.....
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24.06.2025 20:35 Відповісти
Прийшов час розкривати замовників війни! https://youtu.be/JJIhC45Kun0
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24.06.2025 20:44 Відповісти
Имею сомнение что этот придурковатый маразматик вообще прочитал весь устав НАТО и понял для чего он служит..
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24.06.2025 20:45 Відповісти
Я не здивуюся, якщо Трумп одного разу засумнівається в доцільності скидання штанів перед тим, як сісти посрати...
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24.06.2025 22:07 Відповісти
Довбойоб і ідіот!!! Всі хто створював НАТО зараз перевертаються, і думають як взагалі таке можливо вибрати преза США таким дебілом!!!
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24.06.2025 22:28 Відповісти
З США вже Китай сміється
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24.06.2025 23:01 Відповісти
Что дойдёт и старикам в погонах сбу
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24.06.2025 23:16 Відповісти
 
 