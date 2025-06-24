Трамп засумнівався в трактуванні 5 статті НАТО: "Я прагну рятувати життя"

Президент США Дональд Трамп висловив невпевненість щодо зобов'язання США дотримуватися статті 5 Договору про НАТО, яка передбачає колективну оборону членів Альянсу у разі нападу.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на борту Air Force One, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Так, на питання про те, чи готовий він підтвердити зобовʼязання США за статтею 5 НАТО, Трамп сказав, що це "залежить від вашого визначення" цієї статті.

"Існує безліч тлумачень статті 5. Ви це знаєте, правда? Але я зобов'язуюсь бути їхнім другом, знаєте, я подружився з багатьма з цих лідерів (держав НАТО – ред.) і готовий допомагати їм", - сказав Трамп.

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Пізніше на прохання уточнити заяви щодо захисту союзників по НАТО президент США відповів, що він прагне "рятувати життя людей" і відданий "життю і безпеці".

"Я дам вам точне визначення (статті 5 НАТО - ред.), коли приїду туди (на саміт НАТО - ред.). Я просто не хочу робити це в літаку", - додав американський лідер.

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Стаття 5 є фундаментальною основою НАТО після Другої світової війни, який захищав Західну Європу від Радянського Союзу під час "Холодної війни", й з того часу є основою Альянсу під керівництвом США.

Однак вона вже давно є джерелом невдоволення для Трампа, який скаржиться, що союзники США занадто покладаються на оборонні витрати Вашингтона і повинні більше сприяти колективній безпеці.

Під час свого першого терміну Трамп погрожував вийти з НАТО, а минулого року заявив, що дозволить Росії робити "все, що завгодно" з союзниками, які не витрачають достатньо на оборону.

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