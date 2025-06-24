Трамп засумнівався в трактуванні 5 статті НАТО: "Я прагну рятувати життя"
Президент США Дональд Трамп висловив невпевненість щодо зобов'язання США дотримуватися статті 5 Договору про НАТО, яка передбачає колективну оборону членів Альянсу у разі нападу.
Про це він сказав під час спілкування із журналістами на борту Air Force One, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Так, на питання про те, чи готовий він підтвердити зобовʼязання США за статтею 5 НАТО, Трамп сказав, що це "залежить від вашого визначення" цієї статті.
"Існує безліч тлумачень статті 5. Ви це знаєте, правда? Але я зобов'язуюсь бути їхнім другом, знаєте, я подружився з багатьма з цих лідерів (держав НАТО – ред.) і готовий допомагати їм", - сказав Трамп.
Пізніше на прохання уточнити заяви щодо захисту союзників по НАТО президент США відповів, що він прагне "рятувати життя людей" і відданий "життю і безпеці".
"Я дам вам точне визначення (статті 5 НАТО - ред.), коли приїду туди (на саміт НАТО - ред.). Я просто не хочу робити це в літаку", - додав американський лідер.
Стаття 5 є фундаментальною основою НАТО після Другої світової війни, який захищав Західну Європу від Радянського Союзу під час "Холодної війни", й з того часу є основою Альянсу під керівництвом США.
Однак вона вже давно є джерелом невдоволення для Трампа, який скаржиться, що союзники США занадто покладаються на оборонні витрати Вашингтона і повинні більше сприяти колективній безпеці.
Під час свого першого терміну Трамп погрожував вийти з НАТО, а минулого року заявив, що дозволить Росії робити "все, що завгодно" з союзниками, які не витрачають достатньо на оборону.
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Звичайний кацапський холуй - відпрацьовує хазяйсьеу ласку...
А всіх турбує тільки де свині №1-4.
в першу чергу кожна країна ПОВИННА підтримувати СВОЮ армію в належному стані, а не надіятися на якісь папірці, і на те, що прийде дядько з іншого континента і буде воювати замість тебе.
те, що за тебе воювати ніхто не буде? так, ти сам повинен мобілізуватися, бо ти за це все життя з бюджета гроші отримував.
Ти бачиш те, чого нема.
Єдина стіка конструкція у мизку трампона - це любов до себе любого у п"ятій ступені . У щостіх ступені йде запах грошей (т.з. : show me money) . Жодної емпатії , до жодного народу . Жодного принципа . Рівень знань -- навіть не нульовий ... він негативний .
Порівнювати його з Невілом Чемберленом - явний "комплема" трампону . Бо сер Невіл був достаньо інформованим лідером , розбирався в ідеалогіях, знав історію світу й своєї країни .
А ось це чудо у пірррррях -- його навіть не образить така асоціація . Хоча він майже слово в слово півторює виправдання аля-Чемберлен . Але Чемберлен точно знав скільки загинуло у 1-й світовій й це був його залізний аргумент . А ось це "трампоно" не знає хто такий Чемберлен . Воно й термін "умиротворення" агресора - не знає . В його кабінеті висить світлина великого Уінстона , але воно не знає , що Черчиль усе своє життя боровся з тими , хто "годує крокодили в розрахунку, що той його з"їсть останнім"
А про "життя в безпеці" в Лос-Анджелесі розкажи.
Хтось ще сподівається, що стаття 5 спрацює автоматично? Можливо так, а можливо й ні. Поки Трамп є президентом це буде вирішувати навіть не Конгрес США, а він особисто? Так, як було з рішенням про удар по ядерним центрам Ірану?
А так він просто "косплеїть" (чи хоче таке зробити) путлєра - недотримання угод, підписаних його країною.
Дехто каже, що це така тонка політична гра американської дипломатії, але щось мені мало віри в таке (особливо, коли зважити на його заяви стосовно Пакістано-Індійського загострення, Ірано-Ізраїльської війни, ну і, звичайно, агресії московитів проти України).
Син - пєрвокласснік спрашіваєт
- Папа, что такоє "Пі" ?
- "Пі"? А вам что, ужє про чісло "Пі" школє рассказивалі?
- Да! Учітєльніца сєгодня чітала нам стіхі Пушкіна, в них било про "Пі", я но нє понял, что ето, но запомніл строку. Вот она:
"... І днєм, і ночью Кот учєний всє ходіт, поц, і "Пі" кругом..."
Хто ініціював активацію Статті 5 після 9/11?
Після терористичних атак 11 вересня 2001 року США не просили допомоги комунікантів.
Але вже 12 вересня Радою НАТО було ухвалено рішення активувати Статтю 5 - вперше в історії Альянсу .
Ініціатива виходила від самого НАТО, а не від США - саме Рада НАТО винесла цю пропозицію .
Й виходить претензій до США ніц
Найбільший внесок до бюджету Альянсу
США фінансують понад 70% оборонних витрат НАТО, тоді як інші країни намагаються лише дотягнутися до 2% ВВП - як це передбачає Хартія Альянсу.
Американський генерал - завжди головнокомандувач НАТО в Європі (SACEUR)
Цю посаду завжди займає високопоставлений американський військовий - нині це генерал Крістофер Каволі.
Політичний і військовий вплив
Жодне велике рішення Альянсу (розгортання військ, членство, санкції) не ухвалюється без підтримки або погодження з Білим домом і Пентагоном.
Ініціативи розширення НАТО
США були рушієм вступу до НАТО багатьох пострадянських країн - від Балтії до Чорного моря.
Гріт аген він такий...
реальність: існує безліч тлумачень статті 5. Ви це знаєте, правда? Але я зобов'язуюсь бути їхнім другом
Да и вообще как сказал Венс, весь союз с Европой был против зла - социализма и СССР. И если Европка вдруг стает наоборот СССР 2.0, и имеет совершенно другие ценности, то нахер с пляжа.
в американську зброю-оце й усе НАТО