США планують лишатися у складі НАТО, але Альянс має стати більш життєздатним, - Рубіо

Сполучені Штати не ставлять під сумнів питання свого членства в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив державний секретар США Марко Рубіо на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО перед початком зустрічі міністрів Альянсу.

Він нагадав, що нещодавно США втратили чотирьох солдатів, які загинули на навчаннях у Литві.

"Це нагадує нам, що США – у НАТО", – додав він.

Рубіо використав цю нагоду для того, щоб наголосити, що його держава має намір лишатися у Альянсі.

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"Президент США чітко дав зрозуміти, що він підтримує НАТО, і ми плануємо лишатися в НАТО", – сказав він, додавши, що вважає "істерією" протилежну думку.

Однак, за його словами, для успішного існування НАТО зі США у складі потрібні зміни з боку інших альянсів, зокрема, збільшення їхніх військових бюджетів. Рубіо наголосив, що вважає нормальним такий взаємовигідний "обмін" між союзниками.

"Нам треба, щоби НАТО ставало більш життєздатним. Єдиний шлях, щоби Альянс став сильнішим і більш життєздатним, – через посилення (оборонних) спроможностей… Ми ставимо в пріоритет оборону і розраховуємо на те саме", – пояснив він.

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