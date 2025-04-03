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США планують лишатися у складі НАТО, але Альянс має стати більш життєздатним, - Рубіо

Рубіо про США у НАТО

Сполучені Штати не ставлять під сумнів питання свого членства в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив державний секретар США Марко Рубіо на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО перед початком зустрічі міністрів Альянсу.

Він нагадав, що нещодавно США втратили чотирьох солдатів, які загинули на навчаннях у Литві.

"Це нагадує нам, що США – у НАТО", – додав він.

Рубіо використав цю нагоду для того, щоб наголосити, що його держава має намір лишатися у Альянсі.

Також читайте: Без США НАТО не буде тим самим, - Трамп

"Президент США чітко дав зрозуміти, що він підтримує НАТО, і ми плануємо лишатися в НАТО", – сказав він, додавши, що вважає "істерією" протилежну думку.

Однак, за його словами, для успішного існування НАТО зі США у складі потрібні зміни з боку інших альянсів, зокрема, збільшення їхніх військових бюджетів. Рубіо наголосив, що вважає нормальним такий взаємовигідний "обмін" між союзниками.

"Нам треба, щоби НАТО ставало більш життєздатним. Єдиний шлях, щоби Альянс став сильнішим і більш життєздатним, – через посилення (оборонних) спроможностей… Ми ставимо в пріоритет оборону і розраховуємо на те саме", – пояснив він.

Також читайте: Трамп вважає необґрунтованими побоювання країн НАТО про напад РФ: ми зробимо так, щоб цього не сталося

Автор: 

НАТО (6436) США (22685) Рубіо Марко (151)


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Топ коментарі
+10
А як саме анальний секс трумпа з ****** покращує життєздатність альянсу?
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03.04.2025 13:31
+5
іншими словами США подобається всім диктувати та бути головними, а фінансує все це хай ЄС. Особливо США ******* продавати в альянсі свою зброю на сотні мільярдів, яка в разі чого може бути "вимкнена" якимсь черговим ідіотом-трампом
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03.04.2025 13:41
+2
"Мнє Афоня рубіо должен!"
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03.04.2025 13:39
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А як саме анальний секс трумпа з ****** покращує життєздатність альянсу?
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03.04.2025 13:31 Відповісти
Напаскудити Європі рішили, чи бояться залишитися одні як кака на цідилку?
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03.04.2025 13:58 Відповісти
Так ви ж самі зробили інші краіни НАТО амебними - повводили туди своі віиська - розмістили ядерку в Німеччині - вони и розслабились
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03.04.2025 13:34 Відповісти
"Мнє Афоня рубіо должен!"
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03.04.2025 13:39 Відповісти
Тобто бути готовим виконувати побажання США, а це в першу чергу війна з Китаєм а не РФ.
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03.04.2025 13:40 Відповісти
Якої не буде ще років 50...
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03.04.2025 15:44 Відповісти
іншими словами США подобається всім диктувати та бути головними, а фінансує все це хай ЄС. Особливо США ******* продавати в альянсі свою зброю на сотні мільярдів, яка в разі чого може бути "вимкнена" якимсь черговим ідіотом-трампом
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03.04.2025 13:41 Відповісти
Тобто коли це все фінансували Штати а ес в цей час вводив собі у вену нафтову голку кремля, це було ок? Як би це не виглядало, але претензія Трампа, чому це лише ми фінансуємо а ви на шию залізли і ніжки звісили, цілком логічна.
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03.04.2025 15:39 Відповісти
о ні, тільки не ліпи з трампа месію-правдоруба))) бо це вже огидно.
Нагадаю, це американські бази в ЄС а не навпаки. То ж і фінансувати повинні США, світова гегемонія коштує дорого. Також саме США примушували ЄС та інші країни в світі відмовитися від своєї ядерної програми та ракет великої дальності, бо їм було ВИГІДНО. Завдяки своїй гегимонії в світі США мали левову частку пирога у всіх справах, фінансування НАТО в порівнянні з цим копійки!
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03.04.2025 17:23 Відповісти
Это имело бы смысл, если бы все страны где есть базы США были новыми штатами США.
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03.04.2025 17:30 Відповісти
ваші солдати довбні, загинули на ровному місці, але алянс має стати "більш життєздатним". Ну ну
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03.04.2025 13:43 Відповісти
Все те ж саме, але без слова «довбні», будь ласка . Іноді людина буває безсилою перед збігом різних обставин.
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03.04.2025 14:37 Відповісти
Якось не внятно. Залишається почути озвучку марень Дон Кіхота з Мараларго. Може в п'ятницю ?
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03.04.2025 13:51 Відповісти
НАТО . варто передивитися потребу у перебуванні США в своїх рядах(прорашистські держави є агентурою в НАТО)Так що можливо кращим варіантом для ЄС буде післати США за рашистським коритом
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03.04.2025 13:53 Відповісти
НАТО без США, це курка без голови. Деякий час ще побігае, але то вже труп.
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03.04.2025 15:36 Відповісти
Ти сліпий, три роки війни в Україні так Тобі і не показали курку без голови, або імпотента без діторобного органу....Буває
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03.04.2025 17:44 Відповісти
Знову ти дебіл на зв'язок виходиш?
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03.04.2025 22:40 Відповісти
можеш не розказувати.чиїм "дибільним" зв'язковим є...Чому США проти вступу України в НАТО...???
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04.04.2025 14:46 Відповісти
Тому що зникає буферна зона з росіею. І підвищується ризик прямої конфронтації.
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04.04.2025 16:21 Відповісти
а де США застосувало силу для захисту когось окрім себе? Краще правда, чим солодка брехня. ЄС потенційно може бути сильніше від США, при чому в дуже короткий термін. Я б зробив новий військовий блок, автоматично б відсіялись неблагонадійні країни.
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03.04.2025 21:32 Відповісти
Для цього ЕС потрібно стати централізованою країною де всі її члени відмовляться від суверенності. СШЕ. Сполучені Штати Европи.

А цього не буде.
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03.04.2025 22:42 Відповісти
перед загрозою війни об'єднаються
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04.04.2025 10:17 Відповісти
Не, що дуже помітно вже зараз. Европа це та сама Лебідь, Рак та Щука.
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04.04.2025 10:38 Відповісти
Шо?
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03.04.2025 14:09 Відповісти
для успішного існування НАТО зі США у складі потрібні зміни з боку інших альянсів, зокрема, збільшення їхніх військових бюджетів

Про які "інші альянси" йдеться?
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03.04.2025 14:27 Відповісти
USA - Unreal Stupid Again...
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03.04.2025 15:25 Відповісти
Іншими словами - ви має більше купувати американської зброї!
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03.04.2025 15:32 Відповісти
ага, хаймерси та літаки, які може вимкнути дурень-трамп.
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03.04.2025 21:33 Відповісти
 
 