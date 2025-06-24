Трамп согласился лично встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО 25 июня, - Politico
Лидер США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 25 июня, на полях саммита НАТО в Гааге.
Об этом изданию Politico сообщил анонимный представитель Белого дома, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что встреча Трампа и Зеленского состоится на фоне того, что внимание к войне России с Украиной отошло на второй план из-за конфликта между Израилем и Ираном.
Накануне саммита не было понятно, примет ли участие Зеленский, поскольку существовали опасения, что визит не будет стоить его времени без гарантии важной встречи с Трампом.
Ранее в этом месяце Зеленский полетел в Канаду на встречу лидеров G7, надеясь на встречу с президентом США, но Трамп досрочно покинул саммит.
Перед этим последний раз президенты США и Украины встречались в апреле в Соборе Святого Петра в Ватикане во время похорон Папы Франциска.
Ранее Трамп заявил, что, "вероятно", встретится с Зеленским в Гааге - хотя на тот момент он этого не подтвердил.
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- є ядерка
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Тоді кладеш на всіх болт розміром із половину ВСЕСВІТУ
далі нас стане 20 уже скоро а при відкритті кордонів 16.....і???
І хто прав а хто ні? Про нас лише в книжках скоро дізнаються і все
В ОПі вже нема місця, де їх складувати...
Чи нє?
Донецк - трамп : без воды и лэнд-лиза
Извините, где-то ошибочка...
Зеленський йому напевно пообіцяв, що дозволить будівництво трумп-тауер на москві..