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Новости Встреча Трампа и Зеленского Саммит НАТО в Гааге
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Трамп согласился лично встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО 25 июня, - Politico

Зеленский и Трамп проведут встречу 25 июня

Лидер США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 25 июня, на полях саммита НАТО в Гааге.

Об этом изданию Politico сообщил анонимный представитель Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что встреча Трампа и Зеленского состоится на фоне того, что внимание к войне России с Украиной отошло на второй план из-за конфликта между Израилем и Ираном.

Накануне саммита не было понятно, примет ли участие Зеленский, поскольку существовали опасения, что визит не будет стоить его времени без гарантии важной встречи с Трампом.

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Ранее в этом месяце Зеленский полетел в Канаду на встречу лидеров G7, надеясь на встречу с президентом США, но Трамп досрочно покинул саммит.

Перед этим последний раз президенты США и Украины встречались в апреле в Соборе Святого Петра в Ватикане во время похорон Папы Франциска.

Ранее Трамп заявил, что, "вероятно", встретится с Зеленским в Гааге - хотя на тот момент он этого не подтвердил.

Также читайте: Трамп в Ватикане призвал Зеленского подписать мирное соглашение, потому что "Россия намного сильнее"

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) НАТО (10174) Трамп Дональд (5839)


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Топ комментарии
+11
Знову поговорять 10 хвилин, а Шашличний буде розповідати, немов три години говорили
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24.06.2025 23:11 Ответить
+4
Немного просмеюсь насчёт Трумпа он вор ещё тот!но зеля получил медаль всего скопления медалей ГЛАВНЫЙ ЛОХ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ И ВОР В ЗАКОНЕ!!!!!!!
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24.06.2025 23:20 Ответить
+3
СРСР теж клав болт... поки не зірвав різьбу.. Порівнювати СРСР з рашкою по військовому потенціалі сподіваюсь не збираєтесь. При бажанні США і Трампа... росіянській болт можна зробити без різьби ..як і з СРСР. Але Трамп не Рейган... А зеленого навіть порівняти ні з ким... Просто пусте місце...
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24.06.2025 23:24 Ответить
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Знову поговорять 10 хвилин, а Шашличний буде розповідати, немов три години говорили
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24.06.2025 23:11 Ответить
Дід передумає йти в туалет і втече в памперсі. Ось і вся зустріч
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24.06.2025 23:30 Ответить
Немного просмеюсь насчёт Трумпа он вор ещё тот!но зеля получил медаль всего скопления медалей ГЛАВНЫЙ ЛОХ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ И ВОР В ЗАКОНЕ!!!!!!!
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24.06.2025 23:20 Ответить
відколи раб卐сія - цивілізований світ?
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24.06.2025 23:35 Ответить
Товарищ лейтенант вы переигрываете, вас розкрыли.
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24.06.2025 23:41 Ответить
Он Биби застраивает а шута и подавно!
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24.06.2025 23:14 Ответить
Коли в тебе є балістика, ти цікавий Трампу. Якщо ти просто балабол, то чєкай у вітальні.
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24.06.2025 23:14 Ответить
))))))))))) БУде ламати нас на капітуляцію. НІФІГА НІ ВІД КОГО НЕ ЧЕКАТИ - ось висновок цієї війни.

- є ядерка
- є патрони
- є ППО
- є авіація

Тоді кладеш на всіх болт розміром із половину ВСЕСВІТУ
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24.06.2025 23:15 Ответить
СРСР теж клав болт... поки не зірвав різьбу.. Порівнювати СРСР з рашкою по військовому потенціалі сподіваюсь не збираєтесь. При бажанні США і Трампа... росіянській болт можна зробити без різьби ..як і з СРСР. Але Трамп не Рейган... А зеленого навіть порівняти ні з ким... Просто пусте місце...
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24.06.2025 23:24 Ответить
нас з 44 млн стало 28 що далі?

далі нас стане 20 уже скоро а при відкритті кордонів 16.....і???

І хто прав а хто ні? Про нас лише в книжках скоро дізнаються і все
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24.06.2025 23:34 Ответить
себе порахував?
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24.06.2025 23:38 Ответить
Кацап,проснись,ти всрався.
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25.06.2025 05:55 Ответить
..і звідки ти взяв..що нас 28 залишилося? Перепис був? А чого нас стане 20? ...Вісім повбивають? Тут вже відверто дурні цітують кацапів... про 600 тисяч ОФІЦІЙНИХ!!! інвалідів... 500 тисяч загиблих... Тому... закрий рота..і не пиши маячні... А якщо прийдут кацапи... то нічого не залишиться. Будуть..такі ..як ти бігати..і здавати тих... хто воював... тероризувати їх рідних..і знищувати. Я добре це побачив у Мелітополі... коли 90 відсотків мешканців одномоментно покохали кацапію..і все життя тільки і мріяли про свободу. Тобі то чого боятися? Ти тут залишишся стовідсотково. Тут колаборантів море... Будеш рахувати..кацапів з самари та ярославля..які будуть заселятися у квартири знищених українців. А в книжках вони тебе похвалять...)))
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25.06.2025 19:09 Ответить
АЛИЛУЯ!ОШИБКА ЗЕЛЕНУХИ ПОВТОРИТСЯ!НЕ БОЛЬШЕ СЛОВ!
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24.06.2025 23:17 Ответить
От запитав би, Трамп у нього, коли той нареші перестане ганяти за Порошенком, і займется таки фортифікацією...
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24.06.2025 23:21 Ответить
Порошенко молодца!!!Всему своё время зеля получит !а насчёт фортификаций по правде нет смысла ДРОНОВ ПОБОЛЬШЕ ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ !А ТАМ ПРОСТО ОТМОЮТ КАК НА АСФАЛЬТЕ МИЛЛИАРДЫ!!!!
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24.06.2025 23:58 Ответить
Так наче тєлвізор вже казав, що 100500 мільярдів ДРОНІВ вже є?
В ОПі вже нема місця, де їх складувати...
Чи нє?
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25.06.2025 00:20 Ответить
Верю в немецкие 560 жо 27 марта
Донецк - трамп : без воды и лэнд-лиза
Извините, где-то ошибочка...
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24.06.2025 23:26 Ответить
Ну так з Iраном завершили, нехай перекидають своi Б-2 в укр, тут поруч. Там також можно шуганути ще одну вiсь зла.
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24.06.2025 23:27 Ответить
імпічмент перед носом ...свята справа , треба хвататися за зеленського , бо ху* ло не врятує ...
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24.06.2025 23:28 Ответить
Втікло одоробло в Канаді, тепер за налигач вестимуть старого дурня. Боїться він нашого. Від того й за руки хапає і викручує. Він хапає за руки людей, як справжній аутист, якого в дитинстві тренували не ховатись від людей і не боятись їх. Це один з трюків психологів, які вчать психічно хворих побороти свій страх. Рудому так це сподобалось, що де б не зустрів потенційного конкурента, в голові включається «армреслінг». Іпанько!
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24.06.2025 23:31 Ответить
Чмо квартальне, кацапьке , перед ким ти принижуєш Україну, перед підорасом і союзником ***** ? Непотріб зрадницький. Ще не все здав, крім країни по оманському договорняку і надр ,які належать народу?
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24.06.2025 23:40 Ответить
щось довго погоджався..
Зеленський йому напевно пообіцяв, що дозволить будівництво трумп-тауер на москві..
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24.06.2025 23:42 Ответить
Да це до пінди, у повітрі вітає, що він ненавидіть Україну.
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24.06.2025 23:43 Ответить
Зрадник зустрінеться з зрадником.
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24.06.2025 23:45 Ответить
вже в Ватикані зустрічалися, легше стало?
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25.06.2025 00:19 Ответить
Так, повністю зупинили військову допомогу.... А після цієї зустрічі, мабуть ще й розвідданими перестануть ділитись....😡
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25.06.2025 09:00 Ответить
Кроме как о передачи оружия Украине с Трампом не о чем говорить.
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25.06.2025 02:17 Ответить
Нифига не даст псина рыжая. ***** не велит, абыдэтьса.
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25.06.2025 03:00 Ответить
тогда и встречаться нет смысла.
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25.06.2025 03:07 Ответить
ЕС надо гнать это рыжее ************* чмо с саммита сцаными тряпками, а не лебезить перед ним. От этой псины одно вредное гавканье. Нет помощи - нафиг с пляжа. Оно только так понимает.
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25.06.2025 03:21 Ответить
Ну операцию против друзей путина Иран он провернул блестяще. В каких-то вопросах трамп не слушает путина и действует по своему усмотрению, на благо и в интересах Америки.
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25.06.2025 04:26 Ответить
Это только потому, что в США сильно израильское лобби, зять его еще и, как выяснилось, Эпштейн был израильским агентом, устраивавшим медовые ловушки. Трампон на тех записях тоже фигурирует, а то, что оно гзбнявый агент с 1987 года, вне сомнений. Только израильтян оно сцытся больше, чем *****. Так и сошлись звезды.
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25.06.2025 11:20 Ответить
Канадець і янкі сперечаються як українцям потрібно лопатами «перемагати» москалів))
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25.06.2025 13:10 Ответить
Воевал добровольцем с 14 по 16г в составе батальона Донбасс. Был ранен. Инвалид войны. Освобождал Попасную и Лисичанск. Защищал Мариуполь в Широкино. Награжден четырьмя медалями и высшей партийной наградой ВО Свобода. Два раза выдвигался партией кандидатом в депутаты Одесского горсовета. Так что как побеждать москалей, в отличие от тебя, диванного, знаю. Не встревай больше в умные разговоры заслуженного ветерана. Всего хорошего.
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26.06.2025 02:10 Ответить
Рыжий *********** даже страны НАТО от рашистской агрессии защищать не хочет. Вот сегодня такое кукарекал. Украине по мацкве долбить и по мосту. Только так.
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25.06.2025 02:57 Ответить
в битве мочи и говнa вы зa ржaвого или зa торчиля?
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25.06.2025 05:39 Ответить
Імеєм права на ашібку (мудрий нарід)
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25.06.2025 06:59 Ответить
а ти до якого наріду відносишся !?
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25.06.2025 07:22 Ответить
Я "нажаль" за Пороха !
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26.06.2025 08:35 Ответить
що він за ним бігає як цуцик...!? Не соромно ???
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25.06.2025 07:20 Ответить
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25.06.2025 08:27 Ответить
Тут вже і зброя в достатній кількості не допоможе. Для перемоги України траба щоб США і НАТО виступили в повну силу проти рашки. Але все вже вирішено за Україну і хоч як би хтось не хотів показати власну суб'єктність всі ці потуги з протягнутою рукою виглядають досить жалюгідно зі сторони, як би це не сумно звучало.
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25.06.2025 13:24 Ответить
 
 