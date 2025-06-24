Трамп согласился лично встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО 25 июня, - Politico

Лидер США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 25 июня, на полях саммита НАТО в Гааге.

Об этом изданию Politico сообщил анонимный представитель Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что встреча Трампа и Зеленского состоится на фоне того, что внимание к войне России с Украиной отошло на второй план из-за конфликта между Израилем и Ираном.

Накануне саммита не было понятно, примет ли участие Зеленский, поскольку существовали опасения, что визит не будет стоить его времени без гарантии важной встречи с Трампом.

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Ранее в этом месяце Зеленский полетел в Канаду на встречу лидеров G7, надеясь на встречу с президентом США, но Трамп досрочно покинул саммит.

Перед этим последний раз президенты США и Украины встречались в апреле в Соборе Святого Петра в Ватикане во время похорон Папы Франциска.

Ранее Трамп заявил, что, "вероятно", встретится с Зеленским в Гааге - хотя на тот момент он этого не подтвердил.

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