Американцы, турки, словаки и венгры не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в очередной раз выступил против вступления Украины в ЕС и НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet.
Так, он назвал отсутствие Зеленского на закрытом заседании лидеров НАТО показательным сигналом, что "предыдущий раздел закончился".
"Дело в том, что в дипломатии вопрос не в том, где вы есть, а где вас нет. Это важнее. И это именно тот случай. Американцы, турки, словаки и мы четко дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО", - сказал Орбан.
По словам премьера Венгрии, в национальных интересах страны не быть частью какого-либо интеграционного сообщества с Украиной.
"Я считаю, что в национальных интересах Венгрии не быть ни в одном интеграционном сообществе с Украиной. Ни в НАТО, ни в Европейском Союзе", - добавил он.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что президента Владимира Зеленского не пригласили на закрытую встречу лидеров стран-членов НАТО.
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Ніколи, бо він давно забув, що це.
нет никакого прецедента, это все орбановские судороги. если это станет прецедентом, союз развалится с первой космической скоростью, поскольку ни одна страна типа венгрии никогда не проголосует за вхождение в союз более экономически сильной страны. на этом основании это также может стать прецедентом и в обратном порядке - референдум за исключение страны из союза, врядли на данный момент сработает, но неприятный осадок будет. а еще может быть прецедентом как референдум за выделение квот и финансирования, ну и т.д.
ніфігасє!
то, трамп не американець?
а, як же його обрали в оральний кабінет?
1. При Орбані Україна не буде членом НАТО
2. Це не надовго
2. Вони трохи надовше.
Ішак вирок для України.
Це видно по кількості переглядів і коментів відносно до інформації, де Західні лідери висловлюють підтримку Україні.
Терпіть)
А скільки членів НАТО хочуть бачити орбана не на самиті НАТО, а у домовині, є статистика?
А скільки угорців?
І основне - скільки існує адекватних людей у світі, яким непох*й "шо там думає орбан"?
Я думаю вистачить навіть шкільного вчителя праці, з неповним комплектом, щоб перелічити таких на пальцях...
Такими слово- конструкціями користуються нечесні самовпевнені фанфарони, з комплексом Наполеона: маскують свої приховані емоції, бажання під особовим займенником МИ - позначенням групи людей, до якої НІБИ належить той, хто говорить.
Тобто не один я, Орбан, не хочу бачити Зеленського на саміті НАТО а і ще хтось"...
Орбан говорить про себе та інших, з якими він ототожнює себе. Однак Орбан ототожнює себе не з конкретними особами, а з цілими народами: американці, турки, словаки та угорці.
Як той Орбан не додав, що навіть Всевишній не хотів би бачити Зеленського на саміті НАТО
Недоробок мадярський...
Навіть,так?
Що ж,архів Портнова дає про себе знати.
Орбан - орбаном, таке саме *****, як і велике *****...
Але ж існує і друга причина того, що "не хочуть бачити"...
І ця причина полягає в тому, яке нездаліще 73/43%зебіли посадили нам всім на голову в 2019-му році...