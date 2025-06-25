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Новости Антиукраинская позиция Орбана
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Американцы, турки, словаки и венгры не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО, - Орбан

Орбан против Украины в НАТО. Новое заявление премьера Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в очередной раз выступил против вступления Украины в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet.

Так, он назвал отсутствие Зеленского на закрытом заседании лидеров НАТО показательным сигналом, что "предыдущий раздел закончился".

Читайте также: Трамп согласился лично встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО 25 июня, - Politico

"Дело в том, что в дипломатии вопрос не в том, где вы есть, а где вас нет. Это важнее. И это именно тот случай. Американцы, турки, словаки и мы четко дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО", - сказал Орбан.

По словам премьера Венгрии, в национальных интересах страны не быть частью какого-либо интеграционного сообщества с Украиной.

"Я считаю, что в национальных интересах Венгрии не быть ни в одном интеграционном сообществе с Украиной. Ни в НАТО, ни в Европейском Союзе", - добавил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что президента Владимира Зеленского не пригласили на закрытую встречу лидеров стран-членов НАТО.

Читайте: В Венгрии активисты создали письмо в поддержку Украины: Орбан обвинил их в "пренебрежении интересами" страны

Автор: 

Венгрия (2021) Зеленский Владимир (21064) НАТО (10174) Виктор Орбан (496)


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Топ комментарии
+46
Істерить шльондра **********. Із кремля підганяють.
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25.06.2025 08:17 Ответить
+29
Ще рік цей п.дор всім буде мізки компостувати. До виборів.
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25.06.2025 08:16 Ответить
+25
Дай Боже після виборів в Угорщині ця жаба зникне і полетить в небуття.
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25.06.2025 08:20 Ответить
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То хто ж їм доктор?
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25.06.2025 08:15 Ответить
Цей все, несіть іншого
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25.06.2025 08:18 Ответить
Як він ловко Ердогана приплів - ця трійця так і руками й ногами відпихає Україну
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25.06.2025 08:20 Ответить
Ще рік цей п.дор всім буде мізки компостувати. До виборів.
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25.06.2025 08:16 Ответить
Істерить шльондра **********. Із кремля підганяють.
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25.06.2025 08:17 Ответить
Тут ще не зрозуміло або зарплату не профінансували, або навпаки ху...ло проплатило він відпрацьовиває
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25.06.2025 10:36 Ответить
А хош побачити танки в Будапешті?
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25.06.2025 08:18 Ответить
Танки в Будапешті були, щоб поставити кремлівську підстилку на правління. Нахрена вводити танки якщо підстилка вже при владі і давно
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25.06.2025 08:28 Ответить
Чтобы ***** дать венграм. За дидов. Кто Гитлеру подсасывал? Как там Орбан ******, нафиг Украина сопротивляется, вы видели сколько у лаптей танков? Вот и мы снова к ним приедем, танки посчитаем и ******** пораздаем, ибо *****.
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25.06.2025 12:50 Ответить
Краще депортувати до Угорщіни тіх хто незаконно має другий, угорський паспорт з позбавленням їх громадянства України та забороною їм в'ізда в Україну. Гехай від Чопа їдуть до Будапешту.
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25.06.2025 09:52 Ответить
Це вже все законно, зелонодупі вже проголосували за законопроєкт 11469, майже тиждень тому.
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25.06.2025 12:32 Ответить
Це світова статистика - дебілів більше ніж адекватних людей - і вони цілком заслужено, завдяки кількості, приходять до влади. У цьому списку Україна на першому місці.
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25.06.2025 08:29 Ответить
Ні на першому однозначно твоя родіна - під.арасіюшка, потім угорці, потім відповідно словаки, ну і ще купа союзників самої опущеної недодержави кацапляндії
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25.06.2025 09:19 Ответить
Заслужив - від головного - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
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26.06.2025 10:43 Ответить
Цеж було вже.
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25.06.2025 08:19 Ответить
На горизонті маячить чайок з "новічком". Так що закатувати подібні скандали воно буде все частіше і частіше.
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25.06.2025 08:21 Ответить
Дай Боже після виборів в Угорщині ця жаба зникне і полетить в небуття.
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25.06.2025 08:20 Ответить
Причому воно може полетіти в небуття в прямому сенсі. У кацапів Ростов не резиновий. Відпрацьований матеріал може бути утилізований.
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25.06.2025 08:23 Ответить
Небуття це занадто, ліпше в тюрму.
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25.06.2025 10:37 Ответить
просто-нах...
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25.06.2025 11:23 Ответить
піdop хотів сказати, що їхнє кодло парашних коханців множиться.
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25.06.2025 08:20 Ответить
референдум про небажання бачити Україну в ЄС проведений цим ******** провалився, на цей плебісцит явилось аж 600 тисяч угорців. Кремльовські гроші витрачені в порожнечу, тому це мадярський опариш так звивається
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25.06.2025 08:22 Ответить
Він уточнив, що кількість надісланих поштою заповнених бюлетенів перевищила 2 млн. "до них належить додати майже чверть мільйона онлайн-голосів", - сказав прем'єр у відеозверненні, яке транслювалося телеканалом М1.

2,25 млн
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25.06.2025 08:26 Ответить
Коли орбан казав правду?
Ніколи, бо він давно забув, що це.
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25.06.2025 08:31 Ответить
це прецедент який може бути надалі як основа для вступу в ЄС.
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25.06.2025 08:36 Ответить
Це окозамилювання за яке непагано платять рашистофашисти.
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25.06.2025 08:53 Ответить
"це прецедент"

нет никакого прецедента, это все орбановские судороги. если это станет прецедентом, союз развалится с первой космической скоростью, поскольку ни одна страна типа венгрии никогда не проголосует за вхождение в союз более экономически сильной страны. на этом основании это также может стать прецедентом и в обратном порядке - референдум за исключение страны из союза, врядли на данный момент сработает, но неприятный осадок будет. а еще может быть прецедентом как референдум за выделение квот и финансирования, ну и т.д.
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25.06.2025 10:08 Ответить
такі ж он-лайн вибори чекають Україну. За зєлєнскова проголосують навіть мертві
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25.06.2025 09:08 Ответить
"Кажіть і ви!"...
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25.06.2025 09:41 Ответить
Коли це орбанутий тратив гроші на разную хер....ю, гроші при ньому, а все остальное це гра на відмивання
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25.06.2025 10:40 Ответить
Скажем так,українці його теж не бажають бачити в Україні
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25.06.2025 08:25 Ответить
В НАТО і ЄС цього козла не хочуть бачити всі решта членів НАТО і ЄС, включаючи Словатчину і Угорщину
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25.06.2025 08:35 Ответить
Як сміє цей ************* кувікать на нашого *************?
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25.06.2025 08:26 Ответить
Я, ймовірно, зустрінуся із Зеленським на саміті НАТО, - Трамп

ніфігасє!
то, трамп не американець?
а, як же його обрали в оральний кабінет?
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25.06.2025 08:26 Ответить
Коли ця гнида вже замовкне?!
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25.06.2025 08:26 Ответить
І Туреччина вже *********?
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25.06.2025 08:26 Ответить
Туреччина як США в більшості випадків.
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25.06.2025 08:30 Ответить
це угорське лайно взагалі потрібно викинути з НАТО та ЄС щоб воно там не смерділо...
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25.06.2025 08:27 Ответить
Кацапи теж не хочуть бачити Україну в НАТО. Совпадєніє?
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25.06.2025 08:31 Ответить
Мова йде не про Україну, а про Зеленського.
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25.06.2025 08:47 Ответить
Зєля вєби його з ноги в голову!
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25.06.2025 08:33 Ответить
У зелайна для цього мужності не має,як і в тебе розуму.
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25.06.2025 08:53 Ответить
Дві новини:
1. При Орбані Україна не буде членом НАТО
2. Це не надовго
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25.06.2025 08:33 Ответить
1. У цьому списку, на жаль, ще фіцо і трумп. І хтозна, хто потім прийде ще - Польща? Франція? Німеччина?
2. Вони трохи надовше.
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25.06.2025 09:44 Ответить
Ми його теж не хочемо бачити, так що хай їде на самміт
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25.06.2025 08:34 Ответить
Ніхто ж їх не змушує туди їхати. 😊 Можуть залишатися вдома. Або пересуватися полями саміту із заплющеними очима. 😊
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25.06.2025 08:36 Ответить
Вітюня,йди на фуй!
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25.06.2025 08:36 Ответить
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25.06.2025 08:36 Ответить
путінська Шостка відробляє гроші
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25.06.2025 08:37 Ответить
Шостка (з великої літери) - це місто, де колись виробляли фото- і кіноплівку. А цей - просто шостка. 🤪
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25.06.2025 09:47 Ответить
Всі інши не хочуть бачити орбана, але що робити?
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25.06.2025 08:39 Ответить
Ось так, дали надію українцям на нато і єс, українці повірили і проїбали крим, 20 процентів території, житття, надра
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25.06.2025 08:49 Ответить
Українці своїм вибором овоча проіпали Крим,а потім вибором ЗЕ вирішили знищити Україну.
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25.06.2025 08:53 Ответить
я хоч був проти овоча, але при овочі я найкаще жив
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25.06.2025 10:16 Ответить
Ти б жив ще краше якби робили правильний вибір ти і подібні тобі. А так за гречку продалися, тож не скиглить зараз
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25.06.2025 10:57 Ответить
Зебіли та нормальні люди от скажіть чесно,що там буде робити ЗЕ,хто хоче спілкуватися з тупою людиною?Щось пробекає незрозуміле і на цьому все!!Ті гроші,які витрачає ішак на кругосвітні подорожі краще направити в інше русло.
Ішак вирок для України.
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25.06.2025 08:51 Ответить
А потім зе з ТВ усім скаже - от бачите, ні ЄС ні НАТО нас не хочуть, то пішли до раши. А гірше те що більшість прихильників зевлади на це погодяться.....
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25.06.2025 08:52 Ответить
Дебіли це назавжди.Тут медицина безсила.Коли думати нічим,наслідки нажаль саме такі
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25.06.2025 08:55 Ответить
Як сказав у 19у році Лесь Подерев'янський - коли населення під час війни обирає президентом блазня, то це населення бажає бути знищеним, але це не до мене а до психіатра.....
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26.06.2025 08:56 Ответить
Я дивлюся на Цензорі дуже популярні вислови пропутінських шльондр.
Це видно по кількості переглядів і коментів відносно до інформації, де Західні лідери висловлюють підтримку Україні.
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25.06.2025 09:01 Ответить
Українці такожє не хочуть його бачити і що?
Терпіть)
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25.06.2025 09:02 Ответить
Що він за американців розписується ? Трамп бажав зустрітися з Зеленським під час саміту НАТО.
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25.06.2025 09:03 Ответить
Та він і Шведів не хотів бачити в НАТО, а потім якось раптом взяв і захотів.
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25.06.2025 09:04 Ответить
Тобто, навіть якщо це правда, а не те шо орбану приснилось, то це 4 з 29ти країн-членів!
А скільки членів НАТО хочуть бачити орбана не на самиті НАТО, а у домовині, є статистика?
А скільки угорців?
І основне - скільки існує адекватних людей у світі, яким непох*й "шо там думає орбан"?
Я думаю вистачить навіть шкільного вчителя праці, з неповним комплектом, щоб перелічити таких на пальцях...
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25.06.2025 09:06 Ответить
Американці, турки, словаки та угорці не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО ?

Такими слово- конструкціями користуються нечесні самовпевнені фанфарони, з комплексом Наполеона: маскують свої приховані емоції, бажання під особовим займенником МИ - позначенням групи людей, до якої НІБИ належить той, хто говорить.

Тобто не один я, Орбан, не хочу бачити Зеленського на саміті НАТО а і ще хтось"...

Орбан говорить про себе та інших, з якими він ототожнює себе. Однак Орбан ототожнює себе не з конкретними особами, а з цілими народами: американці, турки, словаки та угорці.

Як той Орбан не додав, що навіть Всевишній не хотів би бачити Зеленського на саміті НАТО
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25.06.2025 09:07 Ответить
А хто таке Орбан що воно розписується за США та Туреччину..?!
Недоробок мадярський...
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25.06.2025 09:21 Ответить
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25.06.2025 09:30 Ответить
фсбешна практика ,"розписуватися за інших" ,видає мадярського "сраколиза" куйла...
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25.06.2025 09:41 Ответить
"Американці, турки, словаки та угорці не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО".
Навіть,так?
Що ж,архів Портнова дає про себе знати.
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25.06.2025 09:49 Ответить
торбан, а скільки глав не хочуть тебе бачити у НАТО???
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25.06.2025 09:56 Ответить
якщо усі названі хочаб на хвилину висунуть язики з дупи путіна, їх картина світу стане дещо ширше чим дві половимнки жопи
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25.06.2025 10:03 Ответить
Його бояться запускати на самміт,бо зразу після виходу його із самміту вийдуть ролики,де він усіх там перебоксував.
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25.06.2025 10:10 Ответить
Може нам під шумок окупувати ту Угорщину? Так би мовити фізично вступимо в НАТО.
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25.06.2025 10:18 Ответить
Господи...
Орбан - орбаном, таке саме *****, як і велике *****...
Але ж існує і друга причина того, що "не хочуть бачити"...
І ця причина полягає в тому, яке нездаліще 73/43%зебіли посадили нам всім на голову в 2019-му році...
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25.06.2025 10:38 Ответить
Тебе, дебіла, не то що в НАТО, в ЄС вже не хочуть бачити. Остогид, шістка кремлівська!!!
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25.06.2025 10:39 Ответить
Вообще ***** на ваше желания!!!🤗🤡🤪🤣🤗
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25.06.2025 10:43 Ответить
О, чувак розписався за інших)) а те шо Словаки вже собі виторговують за допуск Зеленського - це Орбан проспав)) про Турцію зі Штатами - мовчав би. Якшо Трампу поки лижеш, то він мовчить, а во з Ердоганом не все так просто
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25.06.2025 11:21 Ответить
Розкукурікався півник!!!! Перш за все...за себе відповідай!!!
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25.06.2025 11:48 Ответить
 
 