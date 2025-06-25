Американцы, турки, словаки и венгры не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в очередной раз выступил против вступления Украины в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet.

Так, он назвал отсутствие Зеленского на закрытом заседании лидеров НАТО показательным сигналом, что "предыдущий раздел закончился".

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"Дело в том, что в дипломатии вопрос не в том, где вы есть, а где вас нет. Это важнее. И это именно тот случай. Американцы, турки, словаки и мы четко дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО", - сказал Орбан.

По словам премьера Венгрии, в национальных интересах страны не быть частью какого-либо интеграционного сообщества с Украиной.

"Я считаю, что в национальных интересах Венгрии не быть ни в одном интеграционном сообществе с Украиной. Ни в НАТО, ни в Европейском Союзе", - добавил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что президента Владимира Зеленского не пригласили на закрытую встречу лидеров стран-членов НАТО.

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