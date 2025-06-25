Трамп: Ми обговорюватимемо із Зеленським Україну
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що проведе зустріч із Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну", - сказав він.
Раніше Трамп заявив, що, "ймовірно", зустрінеться із Зеленським у Гаазі – хоча на той момент він цього не підтвердив.
Топ коментарі
+12 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар25.06.2025 11:52 Відповісти Посилання
+12 Василь Довганенко #609187
показати весь коментар25.06.2025 12:07 Відповісти Посилання
+9 Віталій #584752
показати весь коментар25.06.2025 11:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а что еще можно обговаривать, баб?
через 12 год буде "*******" і "100 тис. людей гине щодня" і "якби я був тоді през..... ну і т.д.