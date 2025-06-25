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Новини Зустріч Трампа та Зеленського
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Трамп: Ми обговорюватимемо із Зеленським Україну

Трамп проведе зустріч із Зеленським. Про що говоритимуть

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що проведе зустріч із Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну", - сказав він.

Раніше Трамп заявив, що, "ймовірно", зустрінеться із Зеленським у Гаазі – хоча на той момент він цього не підтвердив.

Читайте: Орбан - Зеленському: Прийняття країни, яка воює з Росією, одразу ж втягне ЄС у прямий конфлікт

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+12
Сказав - як перднув! Ні, блін будете новий костюм Зєлєнского обговорювати.
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25.06.2025 11:52 Відповісти
+12
Зє вже добрий хлопець, а в України невеликі труднощі. Та були б такі труднощі в будь якої іншої країни, всі б вже три роки на козлино-мокшанській мові щебетали.
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25.06.2025 12:07 Відповісти
+9
"Є невеликі труднощі .." дебіл....
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25.06.2025 11:58 Відповісти
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Зє вже добрий хлопець, а в України невеликі труднощі. Та були б такі труднощі в будь якої іншої країни, всі б вже три роки на козлино-мокшанській мові щебетали.
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25.06.2025 12:07 Відповісти
Йой, поки що більшість на козлино-мокшанській мові щебече
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25.06.2025 12:35 Відповісти
Ти, старий лицемірний дебіл в червоній бейсболці, якраз і є причиною чи не найбільших труднощів України.
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25.06.2025 14:52 Відповісти
Сказав - як перднув! Ні, блін будете новий костюм Зєлєнского обговорювати.
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25.06.2025 11:52 Відповісти
буде вимагати, щоб Україна все віддала расії і тоді війна закінчиться і тоді настане чудовий прекрасний мир
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25.06.2025 11:56 Відповісти
та ну... на таке приниження Чуб точно не піде. тим більше після своїх миротворчих перемог між Пакистаном та Індієї, а тепер між Ізраїлем та Іраном. тому тут не буде він вимагати, щоб Україна віддала все кацапам. Мабуть буде наполягати на заморозці війни по лінії фронту, щоб і тут показати себе "миротворцем", арбітром.
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25.06.2025 12:10 Відповісти
тю,а я то думал гваделупу будут обсуждать
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25.06.2025 11:57 Відповісти
"Є невеликі труднощі .." дебіл....
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25.06.2025 11:58 Відповісти
Будуть обговорювати трампоновську премію нобеля
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25.06.2025 11:59 Відповісти
Шнобеля
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25.06.2025 12:15 Відповісти
У Зеленського зараз одна задача погодити покупку пакету в 50 млрд ППО та зброї. Інакше нам кирдик...
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25.06.2025 11:59 Відповісти
про этот кирдык слышим уже 4й год)так что и так и так пропетляем плакаться и прибедняться це укр.нац.черта
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25.06.2025 12:13 Відповісти
А кацапська яка верещать всім і всюди єта майно чи як казав Класік де не стало де настало то вже кричить майно ваше леп за вкґухами грязь під ногиям. Арешта крадене
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25.06.2025 12:47 Відповісти
Шось порішають?
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25.06.2025 12:00 Відповісти
Уявляю, що ви там наобговорюєте... 🤡🤡🤡
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25.06.2025 12:01 Відповісти
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25.06.2025 12:01 Відповісти
Трампонутий буде вимагати капітуляції України.
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25.06.2025 12:10 Відповісти
Козыря блеать где...карты скукота меченные...
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25.06.2025 12:13 Відповісти
Дві чужих для України людини будуть обговорювати Україну. Може хоч один із цих рішал щось робитиме для неї
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25.06.2025 12:14 Відповісти
а я думал зимбабвэ и эритрею....
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25.06.2025 12:15 Відповісти
Бачите ми допомогли Ірану перемогти у війні, ми так само допоможемо перемогти у війні українцям)))
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25.06.2025 12:15 Відповісти
Во повизлоПовидло)
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25.06.2025 12:28 Відповісти
такий же хороший хлопець як ким чен ин ?
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25.06.2025 12:28 Відповісти
щоб було що розказати лругу у кремлі
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25.06.2025 12:37 Відповісти
"Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну"

а что еще можно обговаривать, баб?
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25.06.2025 12:50 Відповісти
Україну треба не обговорювати, а захищати, так як ви одразу кинулись захищати Ізраїль
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25.06.2025 12:56 Відповісти
У України немає такого лоббі. Ну тобто фактично "гаманців" трампа. Тільки маркарова та її ресторан.
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25.06.2025 16:09 Відповісти
зустріч недоумка старечого з недоумком хрипатим . ніачом.
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25.06.2025 14:33 Відповісти
Два агента путлнра будут гововорть об Украине...
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25.06.2025 15:03 Відповісти
"хороший хлопець", "невеликі проблеми"?

через 12 год буде "*******" і "100 тис. людей гине щодня" і "якби я був тоді през..... ну і т.д.
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25.06.2025 16:02 Відповісти
Та ні, Дональд. Навіщо Україну обговорювати? Обговоріть краще події на Плутоні.
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25.06.2025 16:07 Відповісти
 
 