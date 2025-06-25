Трамп: Ми обговорюватимемо із Зеленським Україну

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що проведе зустріч із Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну", - сказав він.

Раніше Трамп заявив, що, "ймовірно", зустрінеться із Зеленським у Гаазі – хоча на той момент він цього не підтвердив.

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