Путин хотел бы выйти из войны с Украиной. Он запутался, - Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал о разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным на этой неделе. По его словам, Путин "хотел бы выйти" из войны с Украиной.

Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю Путина человеком, которого ввели в заблуждение, он запутался. Путин хотел бы завершить войну с Украиной. Возможно у Путина есть территориальные амбиции и за пределами Украины... Мои слова о прекращении войны в Украине за 24 часа - конечно были саркастическими. Путин более сложный человек, у меня также были проблемы с Зеленским. Это самая сложная война", - сказал Трамп.

Он также прокомментировал встречу с Зеленским на саммите НАТО.

"Я не обсуждал прекращение огня с Зеленским. Я просто хотел услышать, как у него дела. Зеленский был очень милым, как никогда. Это была замечательная встреча. Я поговорю с Путиным о завершении войны на следующей неделе", - добавил он.

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