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Путин хотел бы выйти из войны с Украиной. Он запутался, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал о разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным на этой неделе. По его словам, Путин "хотел бы выйти" из войны с Украиной.

Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю Путина человеком, которого ввели в заблуждение, он запутался. Путин хотел бы завершить войну с Украиной. Возможно у Путина есть территориальные амбиции и за пределами Украины... Мои слова о прекращении войны в Украине за 24 часа - конечно были саркастическими. Путин более сложный человек, у меня также были проблемы с Зеленским. Это самая сложная война", - сказал Трамп.

Он также прокомментировал встречу с Зеленским на саммите НАТО.

"Я не обсуждал прекращение огня с Зеленским. Я просто хотел услышать, как у него дела. Зеленский был очень милым, как никогда. Это была замечательная встреча. Я поговорю с Путиным о завершении войны на следующей неделе", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о встрече с Трампом: Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира

Автор: 

путин владимир (31651) россия (96420) Трамп Дональд (5842) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+29
Путін хотів би вийти з війни з Україною в кишені. Зрозуміло й дебілу, але не трумпу.
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25.06.2025 17:37 Ответить
+19
харе відмазувати кривавого маніяка та терориста *****
деменція деменцією, але й мозок інколи варто увімкнути
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25.06.2025 17:37 Ответить
+19
Гренландія наша, Канада новий штат США, стіна для Мексики, Панамський канал та Мексиканську протоку перейменувати!
З цього всього вийшло велике нікуя!
Чи хтось також заплутався?!
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25.06.2025 17:39 Ответить
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Путін хотів би вийти з війни з Україною в кишені. Зрозуміло й дебілу, але не трумпу.
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25.06.2025 17:37 Ответить
АГА -каже НАТО й ...

Рішення, ухвалене на саміті НАТО в Гаазі за участі президента США Дональда Трампа, офіційно підтвердило статус Росії як довгострокової загрози для всіх країн-членів Альянсу. Джерело: https://censor.net/ua/n3559893
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25.06.2025 17:44 Ответить
харе відмазувати кривавого маніяка та терориста *****
деменція деменцією, але й мозок інколи варто увімкнути
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25.06.2025 17:37 Ответить
Мозок паралізований - яйця Трампа на Луб"янці, в кулаці ФСБ затиснуті...
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25.06.2025 18:16 Ответить
Дурко сракодупе, не сміши вже
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25.06.2025 18:57 Ответить
................................
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25.06.2025 18:59 Ответить
мрт діду проведіть
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25.06.2025 17:38 Ответить
клізму поставте
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25.06.2025 17:39 Ответить
евтаназію
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25.06.2025 17:43 Ответить
как оправдать убийцу д. Трамп
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25.06.2025 17:38 Ответить
путіну ввели в оману??? це хто таке зміг?
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25.06.2025 17:38 Ответить
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25.06.2025 17:45 Ответить
Ну то візьми його за руку та виведи з війни з Україною, тупий довбой@б. *****,ну за що нам це все?🤦
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25.06.2025 17:39 Ответить
Gary Grant - я точно знаю,за що нам це все! А за вибір 2019 року!!! Ось за що! Відповідальність вона бачте панове, така собі річ,наздоганяє...
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25.06.2025 17:46 Ответить
Банально, пане Georg. Давно банально.
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25.06.2025 17:50 Ответить
Тільки 19-го року???
А до того все було нормально?
Україна з моменту проголошення Незалежності стоїть однією ногою в Свободі, а другою в рашистському гівні.
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25.06.2025 18:29 Ответить
👍
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25.06.2025 19:33 Ответить
Це ти "заплутався", старий самозакоханий ідіот...
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25.06.2025 17:39 Ответить
Стаття 258-4 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за сприяння вчиненню терористичного акту.
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25.06.2025 17:39 Ответить
Гренландія наша, Канада новий штат США, стіна для Мексики, Панамський канал та Мексиканську протоку перейменувати!
З цього всього вийшло велике нікуя!
Чи хтось також заплутався?!
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25.06.2025 17:39 Ответить
Навіть не уявляю, що лежить на Трампа в сейфі на Лубянці, що він так смокче Х...лу?!
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25.06.2025 17:40 Ответить
Скоріше, скільки дають йому з того сейфу
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25.06.2025 17:56 Ответить
Трамп на саммите НАТО: Путин президент мира, я ему верю больше, чем своей жене.
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25.06.2025 17:40 Ответить
Ось як би Ху#ло офіційно заявив,що він мріє вийти з війни в Україні з власним пісюном у власній попі,можливо я б і повірив...
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25.06.2025 17:41 Ответить
так, от про що балакали на полях, геніальний з найдосвідченішим.
як, допомогти заплутаному плєшивому вийти з війни?
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25.06.2025 17:41 Ответить
Зеленський був милий , та практично в костюмі. Це була чудова зустріч..
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25.06.2025 17:44 Ответить
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25.06.2025 17:47 Ответить
Дитинка 79-річна.
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25.06.2025 17:49 Ответить
Путін хотів би вийти з війни з Україною. Він заплутався. Джерело: https://censor.net/ua/n3559931

Так, Трамп щиро хоче допомгти. Звісно, не Україні. Але вперта Україна ніяк не погоджується на повну та беззастережну капітуляцію. Тобто, Україну треба дотиснути, і тоді "хароший парєнь Владімір" виплутається!
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25.06.2025 17:51 Ответить
Лизнув путіна? Присмак не огидний? Господи, тьху на ідіота.
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25.06.2025 17:52 Ответить
Привик вже, це с початку було огидно
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25.06.2025 17:53 Ответить
Бажав би це, давно вийшов. Досить це ху...ло ідеалізувати, воно хоче війни, а загибель людей, його не хвилює, причому як українцеві, так і свого наброду. Інакше не вбивав мирне населення
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25.06.2025 17:52 Ответить
Заплутався в трьох соснах - піздєц
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25.06.2025 17:54 Ответить
В оригінали немає вислову "він заплутався". Трамп сказав, що "в нього бардак". Взагалі висловлювання Трампа у нас дуже дуже неточночно перекладають. При цьому спотворюючи зміст сказаного.
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25.06.2025 18:19 Ответить
Та так ***** хоче виходити шо будинки почав пробивати з людьми з криші до підвалу, підор!
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25.06.2025 18:28 Ответить
Заплутався у власних памперсах
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25.06.2025 18:29 Ответить
"... як у нього справи. Зеленський був дуже милим,". Ого, скоро во всех кинотеатрах Ютубах : "А я милого узнАю по пАходке..."
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25.06.2025 18:51 Ответить
Таке враження що у нас в США були не вибори президента а кастинг на посаду в гидоті 95
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25.06.2025 19:02 Ответить
Дай йому 2 тижні.
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25.06.2025 19:10 Ответить
ни винаватае *****. ано проста запуталося...
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25.06.2025 19:32 Ответить
Пуйло запутался ....
Тампон зап&зделся ...
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25.06.2025 20:08 Ответить
То розплутай його! Як в Ірані! Хоча ні, ти засциш! Тоді віддай те, що було зафрахтовано при Байдені і можеш це подвоїти! Тоді той швидко виплутається з нашої землі!
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26.06.2025 08:20 Ответить
Дебіл дебілом.
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26.06.2025 08:55 Ответить
 
 