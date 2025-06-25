Путин хотел бы выйти из войны с Украиной. Он запутался, - Трамп
Президент США Дональд Трамп рассказал о разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным на этой неделе. По его словам, Путин "хотел бы выйти" из войны с Украиной.
Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите НАТО, информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю Путина человеком, которого ввели в заблуждение, он запутался. Путин хотел бы завершить войну с Украиной. Возможно у Путина есть территориальные амбиции и за пределами Украины... Мои слова о прекращении войны в Украине за 24 часа - конечно были саркастическими. Путин более сложный человек, у меня также были проблемы с Зеленским. Это самая сложная война", - сказал Трамп.
Он также прокомментировал встречу с Зеленским на саммите НАТО.
"Я не обсуждал прекращение огня с Зеленским. Я просто хотел услышать, как у него дела. Зеленский был очень милым, как никогда. Это была замечательная встреча. Я поговорю с Путиным о завершении войны на следующей неделе", - добавил он.
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Рішення, ухвалене на саміті НАТО в Гаазі за участі президента США Дональда Трампа, офіційно підтвердило статус Росії як довгострокової загрози для всіх країн-членів Альянсу. Джерело: https://censor.net/ua/n3559893
деменція деменцією, але й мозок інколи варто увімкнути
А до того все було нормально?
Україна з моменту проголошення Незалежності стоїть однією ногою в Свободі, а другою в рашистському гівні.
З цього всього вийшло велике нікуя!
Чи хтось також заплутався?!
як, допомогти заплутаному плєшивому вийти з війни?
Так, Трамп щиро хоче допомгти. Звісно, не Україні. Але вперта Україна ніяк не погоджується на повну та беззастережну капітуляцію. Тобто, Україну треба дотиснути, і тоді "хароший парєнь Владімір" виплутається!
кинотеатрахЮтубах : "А я милого узнАю по пАходке..."
Тампон зап&зделся ...