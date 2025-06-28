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Новини Patriot для України
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Трамп не виключив передачі Україні ракет для систем Patriot

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп припустив можливість передачі Україні ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала Трампа, чи розглядає він можливість постачання ракет до Patriot Україні, і чи ухвалив він рішення з цього питання.

"Можливо",- сказав американський лідер.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп заявив, що США розглянуть можливість постачання Україні систем ППО Patriot.

Читайте також: Трамп про надання Patriot для України: "Побачимо"

Автор: 

ППО (3329) США (23607) Трамп Дональд (6308) Patriot (335)


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Але й не включив.
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28.06.2025 00:46 Відповісти
та завтра он уже забудет что он там включал или выключал
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28.06.2025 00:59 Відповісти
Та у нього "шифанєрка" взагалі не закривається, меле потік свідомості)))))
То те сказав, потім інше....
Він не фільтрує і навіть не пам'ятає що молов учора!!!
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28.06.2025 01:25 Відповісти
десь на болотах...https://www.youtube.com/shorts/-rj4L8bQHjE?feature=share
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28.06.2025 01:39 Відповісти
Передачі чи продажу?
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28.06.2025 05:57 Відповісти
 
 