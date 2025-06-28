1 315 5
Трамп не виключив передачі Україні ракет для систем Patriot
Президент США Дональд Трамп припустив можливість передачі Україні ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналістка запитала Трампа, чи розглядає він можливість постачання ракет до Patriot Україні, і чи ухвалив він рішення з цього питання.
"Можливо",- сказав американський лідер.
Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп заявив, що США розглянуть можливість постачання Україні систем ППО Patriot.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То те сказав, потім інше....
Він не фільтрує і навіть не пам'ятає що молов учора!!!