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Новини Результат роботи ППО
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ППО знешкодила 22 ворожі БпЛА з 23, - Повітряні сили

ппо

У ніч проти 28 червня російські загарбники атакували Україну 23 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з південного напрямку.  Основний напрямок удару – Одещина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 22 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні країни. 21 - збито вогневими засобами ураження, 1 - локаційно втрачений/подавлений РЕБ.

Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника у 1 локації (м.Одеса), а також падіння збитих - на 8 локаціях.

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робота ППО 28 червня

Автор: 

безпілотник (4435) ППО (3331) Повітряні сили (2814)


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Атака "шахедів" на Одесу: дрон влучив у багатоповерхівку, загинула родина. 14 постраждалих, троє з них - діти (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
Ще мінімум одне влучання в дім в https://t.me/OdessaDumskayaNet/97198 Нерубайському.
З того, що бачив - мінімум сім прильотів по місту і передмістю.
І летіло не тільки на Одесу.
Такі бравурні заяви може дозволити собі робити русня, у якої блоковані засоби відкритого об'єктивного контролю.
Кого ви тут сподівались наїбати, коли ледь не все публікується в режимі реального часу - загадка.
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28.06.2025 10:39 Відповісти
Брехня. Було декілька потужних вибухів в місті. Шахеди ходили над Одесою кругами.
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28.06.2025 10:46 Відповісти
 
 