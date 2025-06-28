ППО знешкодила 22 ворожі БпЛА з 23, - Повітряні сили

У ніч проти 28 червня російські загарбники атакували Україну 23 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з південного напрямку. Основний напрямок удару – Одещина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 22 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні країни. 21 - збито вогневими засобами ураження, 1 - локаційно втрачений/подавлений РЕБ.

Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника у 1 локації (м.Одеса), а також падіння збитих - на 8 локаціях.

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