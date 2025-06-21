Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру поблизу Кременчука, є поранений

У ніч проти 21 червня окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Полтавську область та атакував енергетичну інфраструктуру у Кременчуцькому районі.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут.

"Ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучення та падіння уламків на об’єктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях", – зазначив він.

За словами Когута, одна людина зазнала травм середньої тяжкості.

Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків удару, додав він.

Як повідомлялося, у ніч проти 17 червня Росія здійснила масований удар дронами та ракетами по українських регіонах. Зокрема, під ударом опинилася цивільна інфраструктура у Києві та восьми областях.