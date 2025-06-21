Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру поблизу Кременчука, є поранений
У ніч проти 21 червня окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Полтавську область та атакував енергетичну інфраструктуру у Кременчуцькому районі.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут.
"Ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучення та падіння уламків на об’єктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях", – зазначив він.
За словами Когута, одна людина зазнала травм середньої тяжкості.
Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків удару, додав він.
Як повідомлялося, у ніч проти 17 червня Росія здійснила масований удар дронами та ракетами по українських регіонах. Зокрема, під ударом опинилася цивільна інфраструктура у Києві та восьми областях.
