Ворог атакував цивільну інфраструктуру в Києві та семи областях, – прем’єр

У ніч проти 17 червня Росія здійснила масований удар дронами та ракетами по українських регіонах. Зокрема, під ударом опинилася цивільна інфраструктура у Києві та восьми областях.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Так, пошкодження є у Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Чернігівській областях, а також в Одесі та Києві.

"Пошкоджені багатоквартирні будинки, гуртожитки, дитячий садок. У Києві, в Соломʼянському районі частково зруйнований будинок з 1 по 9 поверх. Під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники працюють на місці, щоб надати допомогу постраждалим. Дякую всім службам за оперативну роботу", – наголосив прем’єр.

Наразі відомо про 15 загиблих внаслідок російської атаки, серед них громадянин США. Також є дані про близько 75 поранених (майже 60 – у Києві), серед яких діти.

"Щодня агресор продовжує вбивати. Світ має на це реагувати. Санкціями та збільшенням допомоги Україні. Треба посилювати тиск, аби примусити Росію до припинення вогню", – підкреслив Шмигаль.

Читайте також: Ворог спрямував на Київ та околиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет, - КМВА. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, російські окупанти під час обстрілу в нач на 17 червня знищили два відділення "Укрпошти" у Києві.