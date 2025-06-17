Російськими ударами знищено два відділення "Укрпошти" у Києві. ФОТО
Російські окупаційні війська знищили два відділення "Укрпошти" у Києві - 03124 та 03126.
Про це повідомив гендиректор Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.
"Команда, деякі члени якої самі втратили домівку, робить усе можливе, щоб якомога оперативніше поновити роботу, адже пенсіонери вже зранку питали про пенсії. Попередньо - вже завтра поновимо роботу відділення 03124 за новою адресою і передамо всі посилки. Повідомимо додатково.
Відділення 03126 тимчасово обслуговуватиметься через 03061 - поки шукаємо нове приміщення та також намагаємося якнайшвидше поновити роботу", - йдеться в повідомленні.
Посилки треба перевіряти. Мб маячки, трекери або інша фігня. Бо поштові відділення переважно у житллвих будинках.
Винні гроші й жадоба до них.
І зранку, на відділеннях багато персоналу, ті ж самі поштарі..
Стекла побиті.