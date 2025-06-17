УКР
Російськими ударами знищено два відділення "Укрпошти" у Києві. ФОТО

Російські окупаційні війська знищили два відділення "Укрпошти" у Києві - 03124 та 03126.

Про це повідомив гендиректор Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Команда, деякі члени якої самі втратили домівку, робить усе можливе, щоб якомога оперативніше поновити роботу, адже пенсіонери вже зранку питали про пенсії. Попередньо - вже завтра поновимо роботу відділення 03124 за новою адресою і передамо всі посилки. Повідомимо додатково.

Відділення 03126 тимчасово обслуговуватиметься через 03061 - поки шукаємо нове приміщення та також намагаємося якнайшвидше поновити роботу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Мета Путіна дуже проста: змусити лідерів G7 виглядати слабкими, - Сибіга після нічного обстрілу закликав посилити тиск на РФ

РФ знищила два відділення Укрпошти у Києві 17 червня 2025 року

Автор: 

Київ (20188) обстріл (30978) Укрпошта (1110) Смілянський Ігор (197) Повітряні атаки на Київ (941)
+1
Пенсіонери не пробували пенсію в банкоматі отримувати ?
показати весь коментар
17.06.2025 09:40 Відповісти
+1
Рашиські варвари знищують Україну ,відповіді на жаль нема ,ворог розуміє тілки силу, цьому посприяв і трамп який став відбілювати світового терориста ,той відчув свою безкарність .
показати весь коментар
17.06.2025 09:52 Відповісти
+1
Тут скорей всего взрывная волна прошлась...
показати весь коментар
17.06.2025 10:04 Відповісти
Угу, при відсутності електрики.

Посилки треба перевіряти. Мб маячки, трекери або інша фігня. Бо поштові відділення переважно у житллвих будинках.
показати весь коментар
17.06.2025 09:51 Відповісти
Так не треба збирати толпи для того щоб лише отримати гроші...це небезпечно..решту поштових послуг звичайно ніхто не замінить.
показати весь коментар
17.06.2025 10:01 Відповісти
Ніхто готівку не буде відміняти. Й винні не пенсіонери. А керівництво Укрпошти й Пенсійного фонду. Їм це невигідно..бо мають нехилі відсотки на нічних депозитах. Так само, як й уроди з всіляких ЦКС - які крутять бабло за комуналку..

Винні гроші й жадоба до них.
показати весь коментар
17.06.2025 10:06 Відповісти
Я не пропоную відміняти готівку..просто її зручніше зняти в банкоматі, які працюють цілодобово і яких значно більше відділеннь Укрошти..я ще розумію глухе село .там нема альтернативи ..але у великому місці пхатися на пошту .створювати черги як у минулому сторіччі...лише шоб зняти гроші
показати весь коментар
17.06.2025 10:49 Відповісти
А Ви в курсі, що пенсії по домівках розносять, і багато людей похилого віку, які з банкоматом не справляться. Навіть в телефоні комуналку не сплатять й гребуть на ту пошту...я в своєму додатку банківському активувала й рахунки за мамину квартиру. А якщо людина одинока?

І зранку, на відділеннях багато персоналу, ті ж самі поштарі..
показати весь коментар
17.06.2025 11:06 Відповісти
Іномарка витримала вибух.
показати весь коментар
17.06.2025 09:41 Відповісти
Непонятно куда прилёт/эпицентр был, я на фото не вижу.
показати весь коментар
17.06.2025 09:52 Відповісти
Де витримала?
Стекла побиті.
показати весь коментар
17.06.2025 10:15 Відповісти
Ех, третій рік на фронті… Нема кому бабцю в Києві через дорогу перевести!
показати весь коментар
17.06.2025 09:57 Відповісти
 
 