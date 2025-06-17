Российскими ударами уничтожено два отделения "Укрпочты" в Киеве. ФОТО
Российские оккупационные войска уничтожили два отделения "Укрпочты" в Киеве - 03124 и 03126.
Об этом сообщил гендиректор Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.
"Команда, некоторые члены которой сами потеряли дом, делает все возможное, чтобы как можно оперативнее возобновить работу, ведь пенсионеры уже утром спрашивали о пенсиях. Предварительно - уже завтра возобновим работу отделения 03124 по новому адресу и передадим все посылки. Сообщим дополнительно.
Отделение 03126 временно будет обслуживаться через 03061 - пока ищем новое помещение и также стараемся как можно быстрее возобновить работу", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+1 Andrey Shevchenko #387516
17.06.2025 09:40
+1 Володимир Омельянов
17.06.2025 09:52
+1 Виталий #548501
17.06.2025 10:04
Посилки треба перевіряти. Мб маячки, трекери або інша фігня. Бо поштові відділення переважно у житллвих будинках.
Винні гроші й жадоба до них.
І зранку, на відділеннях багато персоналу, ті ж самі поштарі..
Стекла побиті.