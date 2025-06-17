РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9337 посетителей онлайн
Новости Фото Массированный ракетный обстрел Обстрелы Киева
4 780 12

Российскими ударами уничтожено два отделения "Укрпочты" в Киеве. ФОТО

Российские оккупационные войска уничтожили два отделения "Укрпочты" в Киеве - 03124 и 03126.

Об этом сообщил гендиректор Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Команда, некоторые члены которой сами потеряли дом, делает все возможное, чтобы как можно оперативнее возобновить работу, ведь пенсионеры уже утром спрашивали о пенсиях. Предварительно - уже завтра возобновим работу отделения 03124 по новому адресу и передадим все посылки. Сообщим дополнительно.

Отделение 03126 временно будет обслуживаться через 03061 - пока ищем новое помещение и также стараемся как можно быстрее возобновить работу", - говорится в сообщении.

Читайте: Цель Путина очень проста: заставить лидеров G7 выглядеть слабыми, - Сибига после ночного обстрела призвал усилить давление на РФ

РФ уничтожила два отделения Укрпочты в Киеве 17 июня 2025 года

Автор: 

Киев (26139) обстрел (29640) Укрпочта (317) Смелянский Игорь (69) Воздушные атаки на Киев (884)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Пенсіонери не пробували пенсію в банкоматі отримувати ?
показать весь комментарий
17.06.2025 09:40 Ответить
+1
Рашиські варвари знищують Україну ,відповіді на жаль нема ,ворог розуміє тілки силу, цьому посприяв і трамп який став відбілювати світового терориста ,той відчув свою безкарність .
показать весь комментарий
17.06.2025 09:52 Ответить
+1
Тут скорей всего взрывная волна прошлась...
показать весь комментарий
17.06.2025 10:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пенсіонери не пробували пенсію в банкоматі отримувати ?
показать весь комментарий
17.06.2025 09:40 Ответить
Угу, при відсутності електрики.

Посилки треба перевіряти. Мб маячки, трекери або інша фігня. Бо поштові відділення переважно у житллвих будинках.
показать весь комментарий
17.06.2025 09:51 Ответить
Так не треба збирати толпи для того щоб лише отримати гроші...це небезпечно..решту поштових послуг звичайно ніхто не замінить.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:01 Ответить
Ніхто готівку не буде відміняти. Й винні не пенсіонери. А керівництво Укрпошти й Пенсійного фонду. Їм це невигідно..бо мають нехилі відсотки на нічних депозитах. Так само, як й уроди з всіляких ЦКС - які крутять бабло за комуналку..

Винні гроші й жадоба до них.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:06 Ответить
Я не пропоную відміняти готівку..просто її зручніше зняти в банкоматі, які працюють цілодобово і яких значно більше відділеннь Укрошти..я ще розумію глухе село .там нема альтернативи ..але у великому місці пхатися на пошту .створювати черги як у минулому сторіччі...лише шоб зняти гроші
показать весь комментарий
17.06.2025 10:49 Ответить
А Ви в курсі, що пенсії по домівках розносять, і багато людей похилого віку, які з банкоматом не справляться. Навіть в телефоні комуналку не сплатять й гребуть на ту пошту...я в своєму додатку банківському активувала й рахунки за мамину квартиру. А якщо людина одинока?

І зранку, на відділеннях багато персоналу, ті ж самі поштарі..
показать весь комментарий
17.06.2025 11:06 Ответить
Іномарка витримала вибух.
показать весь комментарий
17.06.2025 09:41 Ответить
Непонятно куда прилёт/эпицентр был, я на фото не вижу.
показать весь комментарий
17.06.2025 09:52 Ответить
Тут скорей всего взрывная волна прошлась...
показать весь комментарий
17.06.2025 10:04 Ответить
Де витримала?
Стекла побиті.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:15 Ответить
Рашиські варвари знищують Україну ,відповіді на жаль нема ,ворог розуміє тілки силу, цьому посприяв і трамп який став відбілювати світового терориста ,той відчув свою безкарність .
показать весь комментарий
17.06.2025 09:52 Ответить
Ех, третій рік на фронті… Нема кому бабцю в Києві через дорогу перевести!
показать весь комментарий
17.06.2025 09:57 Ответить
 
 