Российскими ударами уничтожено два отделения "Укрпочты" в Киеве. ФОТО

Российские оккупационные войска уничтожили два отделения "Укрпочты" в Киеве - 03124 и 03126.

Об этом сообщил гендиректор Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Команда, некоторые члены которой сами потеряли дом, делает все возможное, чтобы как можно оперативнее возобновить работу, ведь пенсионеры уже утром спрашивали о пенсиях. Предварительно - уже завтра возобновим работу отделения 03124 по новому адресу и передадим все посылки. Сообщим дополнительно.

Отделение 03126 временно будет обслуживаться через 03061 - пока ищем новое помещение и также стараемся как можно быстрее возобновить работу", - говорится в сообщении.

Читайте: Цель Путина очень проста: заставить лидеров G7 выглядеть слабыми, - Сибига после ночного обстрела призвал усилить давление на РФ