Последствия комбинированной атаки РФ на Смелу: среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж. ФОТОрепортаж

В г. Смила Черкасской области продолжается ликвидация последствий масштабной ракетно-дроновой атаки.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Рядом с горожанами - все необходимые службы. На месте координируемся. Развернут оперативный штаб", - отметил он.

Последствия атаки

По данным ОГА, 6 человек пострадали. Из них один - ребенок. Им оказывают необходимую помощь.

"По предварительным данным, повреждены три девятиэтажки. Существенно разрушен также местный колледж Национального университета пищевых технологий.

В данное время продолжается обследование. По результатам будем знать окончательный объем нанесенного ущерба", - добавляет Табурец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области: есть пострадавшие















Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня

Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие.

Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.