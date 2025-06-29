Наслідки комбінованої атаки РФ на Смілу: серед постраждалих - дитина, пошкоджено багатоповерхівки та коледж. ФОТОрепортаж
У м.Сміла на Черкащині триває ліквідація наслідків масштабної ракетно-дронової атаки.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Поруч із містянами всі потрібні служби. На місці координуємось. Розгорнутий оперативний штаб", - зазначив він.
Наслідки атаки
За даними ОВА, 6 людей постраждали. З них одна - дитина. Їм надають необхідну допомогу.
"За попередніми даними, пошкоджено три дев'ятиповерхівки. Суттєво поруйнований також місцевий коледж Національного університету харчових технологій.
Наразі триває обстеження. За результатами будемо знати остаточний обсяг завданої шкоди", - додає Табурець.
Масована атака на Україну у ніч на 29 червня
Нагадаємо, вночі війська РФ також атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі.
Цензор.НЕТ також інформував, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі. У Миколаєві під ударом перебував об’єкт інфраструктури. Окрім того, рашисти атакували Івано-Франківщину, там є наслідки в двох громадах
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