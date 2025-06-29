Війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 29 червня 2025 року, війська РФ здійснили чергову масовану комбіновану атаку на територію Полтавщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Полтавщині працювала ППО.

"Попередньо, у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих на даний момент не надходило", - зауважив він.

Більше інформації на цю хвилину немає.

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Пізніше в ОВА заявили, що більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. У Кременчуцькому районі наразі триває ліквідація наслідків влучання.

"Через падіння уламків у Полтавському районі відбулося загорання будівлі одного з підприємств. Пожежу ліквідовано. Також пошкоджено прибудову житлового будинку. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих. Крім того, внаслідок технологічного порушення без світла залишилися 1614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання", - йдеться у повідомленні.









Нагадаємо, вночі війська РФ також атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини.