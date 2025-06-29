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Новости Удар россиян по Полтавщине
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Войска РФ нанесли удар по предприятию в Кременчугском районе (обновлено). ФОТОрепортаж

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В ночь на воскресенье, 29 июня 2025 года, войска РФ осуществили очередную массированную комбинированную атаку на территорию Полтавщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Полтавщине работала ПВО.

"Предварительно, в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий. Произошел пожар. Подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий. Информации о пострадавших на данный момент не поступало", - отметил он.

Больше информации на эту минуту нет.

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Позже в ОВА заявили, что большинство средств поражения были сбиты силами и средствами ПВО. В Кременчугском районе продолжается ликвидация последствий попадания.

"По причине падения обломков в Полтавском районе произошло возгорание здания одного из предприятий. Пожар ликвидирован. Также повреждена пристройка жилого дома. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших. Кроме того, в результате технологического нарушения без света остались 1614 бытовых и 58 юридических потребителей в 18 населенных пунктах Лохвицкой и Великобагачанской громад. Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

наслідки атаки на Полтавщину
наслідки атаки на Полтавщину
наслідки атаки на Полтавщину
наслідки атаки на Полтавщину

Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины.

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обстрел (28218) Полтавская область (1203) Кременчугский район (28)


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