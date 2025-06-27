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Новости Атака беспилотников на Полтавщину
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В результате вражеской атаки повреждены помещения и оборудование медучреждения в Полтавской области

Обстрел Полтавщины

В ночь на 27 июня Полтавскую область атаковали российские беспилотники, в результате чего есть разрушения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Владимира Когута.

Как отмечается, в результате ночной атаки врага и работы ПВО обломками также повреждены помещения и оборудование учреждения здравоохранения.

"К счастью, пострадавших нет", - добавил Когут.

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Напомним, ранее сообщалось, что ночью 27 июня на Полтавщине работала ПВО. Зафиксировано падение обломков вражеских БпЛА в Кременчугском районе.

Автор: 

обстрел (28205) Полтавская область (1201) Кременчугский район (26)


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