Атака БПЛА на Полтавщину: работает ПВО, в Кременчуге зафиксировано падение обломков
В ночь на 27 июня Полтавскую область атакуют российские ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Владимира Когута.
"На Полтавщине работает ПВО. Зафиксировано падение обломков вражеских БпЛА в Кременчугском районе. Повреждены транспортные средства и помещения одного из продовольственных супермаркетов. Информации о пострадавших не поступало. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях", - написал он.
Напомним вечером 26 июня россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
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