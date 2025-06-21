РУС
В Полтавской области после ночной атаки РФ обнаружили опасные кассетные боеприпасы. ФОТО

После ночного российского комбинированного обстрела Кременчугского района на территории зафиксировали случаи обнаружения кассетных элементов от боеприпасов. Такие средства поражения представляют смертельную опасность для жизни и здоровья человека.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, боеприпасы имеют вид металлических сфер диаметром около 10 сантиметров и могут напоминать игрушки или пули, что повышает риск случайного контакта детьми.

В полиции подчеркивают:

  • не прикасаться к подозрительным предметам;
  • не перемещать их;
  • не приближаться к ним и не позволять это другим, особенно детям.

В случае обнаружения кассетных элементов следует немедленно сообщить в полицию по номеру 102 или обратиться в ГСЧС.

Атака на Кременчуг 21 июня: обнаружены кассетные боеприпасы
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину "шахедами" и несколькими ракетами. Воздушные силы информировали об угрозе для Кременчуга.

Ворог щоночі знищує Україну ,де відповідь чи Трамп не рекомендує "ідуть переговори".
21.06.2025 10:51 Ответить
Та просто немає чим відповідати.
21.06.2025 11:23 Ответить
Це, прутін з оточенням, у такий московський спосіб, показує з 2014 року, що Українці та оті узькі, атінРот ???!!!
21.06.2025 11:01 Ответить
Повезіть їх в оту оону неха озабочуються ссуки...
21.06.2025 11:22 Ответить
Підарюги . Цілу ніч не давали задрімати .
