2 595 20

Знищено 5 із 8 ракет та знешкоджено 252 дрони. Основний напрямок удару - Кременчук, - Повітряні сили

Атака шахедів 21 червня. Скільки цілей збито

У ніч на 21 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 280-ма засобами повітряного нападу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, ворог атакував Україну:

  • 272 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;
  • двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. - рф;
  • 4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;
  • 2 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Бєлгородської обл. – рф.

"Основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук!" - йшлося у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ ударили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі. Поранено людину

Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника, 145 - збито вогневими засобами, 115 - локаційно втрачені:

  • 140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 112 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К" (1 - лок.втр.);
  • 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (1 - лок.втр.);
  • 1 крилата ракети "Калібр" (1 - лок.втр.).

Де є наслідки?

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих уламків у 3-х локаціях.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну "шахедами" та кількома ракетами. Повітряні сили інформували про загрозу для Кременчука.

Кременчук (327) ППО (3583) ракети (4183) Повітряні сили (3040) Шахед (1532) Полтавська область (1238) Кременчуцький район (50)
Топ коментарі
+5
Тобто два калібри і трохи БПЛА пропустили.

А так результат відмінний. Слава українським ППО!
показати весь коментар
21.06.2025 10:41 Відповісти
+4
"Ще одна не дуже радісна інформація від розвідок Німеччини та Великобританії. Вони, кожна окремо, оцінювали останні удари рф по підприємствах нашого ОПК і дійшли спільного висновку - рф має інформантів "на вищому, не нижче рівня Кабміну України, рівні, що дозволяє оперативно визначати цілі ударів по перспективних об'єктах та вдало корегувати такі удари".
показати весь коментар
21.06.2025 10:45 Відповісти
+4
Є знайомі з того міста. Кажуть, що по звуку вони б не сказали, що 5 з 8 збили.
показати весь коментар
21.06.2025 11:26 Відповісти
Тобто два калібри і трохи БПЛА пропустили.

А так результат відмінний. Слава українським ППО!
показати весь коментар
21.06.2025 10:41 Відповісти
Є знайомі з того міста. Кажуть, що по звуку вони б не сказали, що 5 з 8 збили.
показати весь коментар
21.06.2025 11:26 Відповісти
Я з цього міста, і прилетіло більше ніж 3 заявлених, для чого брехати???
показати весь коментар
21.06.2025 16:43 Відповісти
Гена, так, ти уважно почитай. Ти тільки підтверджуєш те шо мені сказав знайомий з вашого міста.
показати весь коментар
21.06.2025 17:15 Відповісти
Підозріло, що калібри стали пролазити. Раніше їх 100 % лупили.
показати весь коментар
21.06.2025 11:29 Відповісти
"Ще одна не дуже радісна інформація від розвідок Німеччини та Великобританії. Вони, кожна окремо, оцінювали останні удари рф по підприємствах нашого ОПК і дійшли спільного висновку - рф має інформантів "на вищому, не нижче рівня Кабміну України, рівні, що дозволяє оперативно визначати цілі ударів по перспективних об'єктах та вдало корегувати такі удари".
показати весь коментар
21.06.2025 10:45 Відповісти
А может был слив инфы для того чтоб нанесли удар в никуда ? Такое может быть ?
показати весь коментар
21.06.2025 10:51 Відповісти
"А может был слив инфы для того чтоб нанесли удар в никуда"

и сколько раз ты используешь информатора если это слив для удара в никуда?
показати весь коментар
21.06.2025 11:03 Відповісти
На підприємствах працюють живі люди. У них є родичі, знайомі і не тільки в Україні. Плюс, ще є любітЄлі попіНдєть в соцмережах, плюс кацапсячі розвідувальні безпілотники, які літають на висотах де їх не можуть збити, а витрачати зараз дорогоцінні ракети немає сенсу, треба їх берегти для відбиття обстрілів. Кацапня ж теж в цьому плані удосконалюється... На жаль...
показати весь коментар
21.06.2025 11:30 Відповісти
Це мабуть вже давно відбувається,тому що простій людині тяжко дізнатись де що.
показати весь коментар
21.06.2025 12:32 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
показати весь коментар
21.06.2025 10:52 Відповісти
я так розумію, росія і далі масштабуватиме цю свою тактику , бо працює ?

шахеди оточують місто-жертву, в цей момент летять калібри, а потім 2-3 кинжали ?
показати весь коментар
21.06.2025 11:01 Відповісти
Каци колись погодились на припинення вогню по енергетиці, захистили свою, а потім стали гатити по нашій.

В Кременчуці били по НПЗ.
показати весь коментар
21.06.2025 11:06 Відповісти
Так його ж ще в 2022-му розхерячили.
показати весь коментар
21.06.2025 11:32 Відповісти
кацапська публіка вимагає видовищ крові і "красівой телекартінки на пєрвом" - тому в десяте "унічтожают" очередной нафтопереробний комплекс.
показати весь коментар
21.06.2025 11:40 Відповісти
Тут я згоден. Навіть якби той завод і працював то він вже не має ніякого стратегіного значення. Так, він був найбільшим в Україні, це совковий масималізм, але. По перше він був заточений на важку кацапсячу нафту. Подруге зараз налагоджена логістика з країн ЄС, дефіциту пального на заправках немає тому шо ціни на бензин майже такі як в Європі. Потретє вже набудували і ще будують масу мінізаводів та переганяють нафту. Всі ці бомбардування скоріше психологічний вплив на людей. Горить добре, багато чорного диму, гучні звуки та т.і. І четверте, щоб повністі знищити той завод треба декілька сотень таких кинджалів, люди кажуть, що там територія дуже велика і в цілях пожежної безпеки технологічні установки далеко одна від одної. Ну влуплять по якомусь резервуару мазуту, чорного диму багато, а на вихлопі збиток невеликий, навіть ціну однієї ракети не окупить.
показати весь коментар
21.06.2025 12:10 Відповісти
Деніс Казанскій десь пару днів тому розбирав сюжет пропагандона з "комсомольскойправды".
Так той прямим текстом не стєсняясь казав - по Києву по 9-поверхівці вдарили ракетою для "красивой картинки потомушто вести с фронта малоинформативны, а зритель требует показательных страданий хохлов"
https://www.youtube.com/watch?v=C8MM7SeVxrE
показати весь коментар
21.06.2025 12:46 Відповісти
Так зрозуміло. Шо кацапу треба, бухла, сільоТки і відео гдЄ хАхлоФ убівают. І кацап нажершись воТкі, закусивши вонючою сільоТкою чЮвствуєт сєбя скрєпним та вЯлічним.
показати весь коментар
21.06.2025 13:09 Відповісти
Трохи не узгоджуються (переплутано) цифри по запущених і збитих ракетах.
показати весь коментар
21.06.2025 13:04 Відповісти
 
 