Знищено 5 із 8 ракет та знешкоджено 252 дрони. Основний напрямок удару - Кременчук, - Повітряні сили

У ніч на 21 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 280-ма засобами повітряного нападу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, ворог атакував Україну:

272 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;

двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. - рф;

4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;

2 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Бєлгородської обл. – рф.

"Основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук!" - йшлося у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника, 145 - збито вогневими засобами, 115 - локаційно втрачені:

140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 112 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

3 крилаті ракети "Іскандер-К" (1 - лок.втр.);

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (1 - лок.втр.);

1 крилата ракети "Калібр" (1 - лок.втр.).

Де є наслідки?

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих уламків у 3-х локаціях.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну "шахедами" та кількома ракетами. Повітряні сили інформували про загрозу для Кременчука.