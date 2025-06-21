РУС
Новости Результат работы ПВО
2 595 20

Уничтожено 5 из 8 ракет и обезврежено 252 дрона. Основное направление удара - Кременчуг, - Воздушные силы

Атака шахидов 21 июня. Сколько целей сбито

В ночь на 21 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 280-ю средствами воздушного нападения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, враг атаковал Украину:

  • 272 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов;
  • 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл;
  • 4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
  • 2 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Белгородской обл.

"Основное направление удара - Полтавщина, город Кременчуг!", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ударили по объектам энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Ранен человек

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 260 средств воздушного нападения противника, 145 - сбиты огневыми средствами, 115 - локально потеряны:

  • 140 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 112 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
  • 3 крылатые ракеты "Искандер-К" (1 - лок.упр.);
  • 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (1 - лок.упр.);
  • 1 крылатая ракета "Калибр" (1 - лок.утр.).

Где последствия?

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской обл., падение сбитых обломков в 3-х локациях.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину "шахедами" и несколькими ракетами. Воздушные силы информировали об угрозе для Кременчуга.

Автор: 

Кременчуг (381) ПВО (3137) ракеты (3722) Воздушные силы (2699) Шахед (1527) Полтавская область (1273) Кременчугский район (49)
Топ комментарии
+5
Тобто два калібри і трохи БПЛА пропустили.

А так результат відмінний. Слава українським ППО!
21.06.2025 10:41 Ответить
+4
"Ще одна не дуже радісна інформація від розвідок Німеччини та Великобританії. Вони, кожна окремо, оцінювали останні удари рф по підприємствах нашого ОПК і дійшли спільного висновку - рф має інформантів "на вищому, не нижче рівня Кабміну України, рівні, що дозволяє оперативно визначати цілі ударів по перспективних об'єктах та вдало корегувати такі удари".
21.06.2025 10:45 Ответить
+4
Є знайомі з того міста. Кажуть, що по звуку вони б не сказали, що 5 з 8 збили.
21.06.2025 11:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Я з цього міста, і прилетіло більше ніж 3 заявлених, для чого брехати???
21.06.2025 16:43 Ответить
Гена, так, ти уважно почитай. Ти тільки підтверджуєш те шо мені сказав знайомий з вашого міста.
21.06.2025 17:15 Ответить
Підозріло, що калібри стали пролазити. Раніше їх 100 % лупили.
21.06.2025 11:29 Ответить
А может был слив инфы для того чтоб нанесли удар в никуда ? Такое может быть ?
21.06.2025 10:51 Ответить
"А может был слив инфы для того чтоб нанесли удар в никуда"

и сколько раз ты используешь информатора если это слив для удара в никуда?
21.06.2025 11:03 Ответить
На підприємствах працюють живі люди. У них є родичі, знайомі і не тільки в Україні. Плюс, ще є любітЄлі попіНдєть в соцмережах, плюс кацапсячі розвідувальні безпілотники, які літають на висотах де їх не можуть збити, а витрачати зараз дорогоцінні ракети немає сенсу, треба їх берегти для відбиття обстрілів. Кацапня ж теж в цьому плані удосконалюється... На жаль...
21.06.2025 11:30 Ответить
Це мабуть вже давно відбувається,тому що простій людині тяжко дізнатись де що.
21.06.2025 12:32 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
21.06.2025 10:52 Ответить
я так розумію, росія і далі масштабуватиме цю свою тактику , бо працює ?

шахеди оточують місто-жертву, в цей момент летять калібри, а потім 2-3 кинжали ?
21.06.2025 11:01 Ответить
Каци колись погодились на припинення вогню по енергетиці, захистили свою, а потім стали гатити по нашій.

В Кременчуці били по НПЗ.
21.06.2025 11:06 Ответить
Так його ж ще в 2022-му розхерячили.
21.06.2025 11:32 Ответить
кацапська публіка вимагає видовищ крові і "красівой телекартінки на пєрвом" - тому в десяте "унічтожают" очередной нафтопереробний комплекс.
21.06.2025 11:40 Ответить
Тут я згоден. Навіть якби той завод і працював то він вже не має ніякого стратегіного значення. Так, він був найбільшим в Україні, це совковий масималізм, але. По перше він був заточений на важку кацапсячу нафту. Подруге зараз налагоджена логістика з країн ЄС, дефіциту пального на заправках немає тому шо ціни на бензин майже такі як в Європі. Потретє вже набудували і ще будують масу мінізаводів та переганяють нафту. Всі ці бомбардування скоріше психологічний вплив на людей. Горить добре, багато чорного диму, гучні звуки та т.і. І четверте, щоб повністі знищити той завод треба декілька сотень таких кинджалів, люди кажуть, що там територія дуже велика і в цілях пожежної безпеки технологічні установки далеко одна від одної. Ну влуплять по якомусь резервуару мазуту, чорного диму багато, а на вихлопі збиток невеликий, навіть ціну однієї ракети не окупить.
21.06.2025 12:10 Ответить
Деніс Казанскій десь пару днів тому розбирав сюжет пропагандона з "комсомольскойправды".
Так той прямим текстом не стєсняясь казав - по Києву по 9-поверхівці вдарили ракетою для "красивой картинки потомушто вести с фронта малоинформативны, а зритель требует показательных страданий хохлов"
https://www.youtube.com/watch?v=C8MM7SeVxrE
21.06.2025 12:46 Ответить
Так зрозуміло. Шо кацапу треба, бухла, сільоТки і відео гдЄ хАхлоФ убівают. І кацап нажершись воТкі, закусивши вонючою сільоТкою чЮвствуєт сєбя скрєпним та вЯлічним.
21.06.2025 13:09 Ответить
Трохи не узгоджуються (переплутано) цифри по запущених і збитих ракетах.
21.06.2025 13:04 Ответить
 
 