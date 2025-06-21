Уничтожено 5 из 8 ракет и обезврежено 252 дрона. Основное направление удара - Кременчуг, - Воздушные силы

В ночь на 21 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 280-ю средствами воздушного нападения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, враг атаковал Украину:

272 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов;

2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл;

4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

2 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Белгородской обл.

"Основное направление удара - Полтавщина, город Кременчуг!", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ударили по объектам энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Ранен человек

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 260 средств воздушного нападения противника, 145 - сбиты огневыми средствами, 115 - локально потеряны:

140 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 112 - локально потеряны/подавлены РЭБ;

3 крылатые ракеты "Искандер-К" (1 - лок.упр.);

1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (1 - лок.упр.);

1 крылатая ракета "Калибр" (1 - лок.утр.).

Где последствия?

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской обл., падение сбитых обломков в 3-х локациях.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину "шахедами" и несколькими ракетами. Воздушные силы информировали об угрозе для Кременчуга.