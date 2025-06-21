Уничтожено 5 из 8 ракет и обезврежено 252 дрона. Основное направление удара - Кременчуг, - Воздушные силы
В ночь на 21 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 280-ю средствами воздушного нападения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, враг атаковал Украину:
- 272 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов;
- 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл;
- 4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
- 2 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Белгородской обл.
"Основное направление удара - Полтавщина, город Кременчуг!", - говорится в сообщении.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 260 средств воздушного нападения противника, 145 - сбиты огневыми средствами, 115 - локально потеряны:
- 140 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 112 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 3 крылатые ракеты "Искандер-К" (1 - лок.упр.);
- 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (1 - лок.упр.);
- 1 крылатая ракета "Калибр" (1 - лок.утр.).
Где последствия?
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской обл., падение сбитых обломков в 3-х локациях.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину "шахедами" и несколькими ракетами. Воздушные силы информировали об угрозе для Кременчуга.
А так результат відмінний. Слава українським ППО!
и сколько раз ты используешь информатора если это слив для удара в никуда?
шахеди оточують місто-жертву, в цей момент летять калібри, а потім 2-3 кинжали ?
В Кременчуці били по НПЗ.
Так той прямим текстом не стєсняясь казав - по Києву по 9-поверхівці вдарили ракетою для "красивой картинки потомушто вести с фронта малоинформативны, а зритель требует показательных страданий хохлов"
https://www.youtube.com/watch?v=C8MM7SeVxrE